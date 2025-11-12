ผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ เปิด 10 อาหารไทยอร่อย 5 เมนูสุขภาพดี อีก 5 เมนูควรห้ามใจ

ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการในอังกฤษ เปิด 10 อาหารไทยอร่อย แบ่งเป็น 5 เมนูสุขภาพดี ส่วนอีก 5 เมนูควรห้ามใจ จานโปรดของหลายคน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล เผยรายงานเกี่ยวกับอาหารไทย ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของชาวอังกฤษ ด้วยวัตถุดิบสดใหม่ รสชาติเข้มข้น มีเมนูหลากหลายให้เลือก อีกทั้งยังมีเอกลักษณ์จากการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างสมุนไพร และเครื่องเทศนานาชนิด ที่สำคัญมีรสชาติที่อร่อย และอาจจะดีต่อสุขภาพด้วย โดยในสหราชอาณาจักรมีร้านอาหารไทยถึงประมาณ 2,000-2,500 ร้าน
เคอร์รี บีสัน นักบำบัดโภชนาการผู้เชี่ยวชาญจาก Prep Kitchen บริการด้านอาหารในสหราชอาณาจักร เผยว่า อาหารไทยหลายเมนูมีผักเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินซี ไฟเบอร์ สารต้านอนุมูลอิสระ โพแทสเซียม และแมกนีเซียมรวมไปถึงสมุนไพรหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของร่างกาย เช่น
ขิง - ช่วยลดการอักเสบ บรรเทาอาการท้องอืด และกระตุ้นย่อยอาหาร
กระเทียม - เป็นอาหารหลักของคนไทย มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย และเป็นพรีไบโอติกตามธรรมชาติที่ดีต่อลำไส้
พริก - เอกลักษณ์ของอาหารไทย มีแคปไซซิน ช่วยเรื่องการไหลเวียนโลหิต
ผักชี - รสชาติอาจจะอร่อยสำหรับบางคน แต่อุดมไปด้วยเทอร์พินีน เควอซิติน และโทโคฟีรอล ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ
นอกจากนี้ เมนูผัดหรือย่างอย่างรวดเร็ว จะยิ่งช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการ รวมไปถึงการใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย นับเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพ โดยเมื่อเทียบกับอาหารจานด่วนแบบตะวันตกทั่วไป อาหารไทยมักจะมีไขมันอิ่มตัวต่ำกว่า
อย่างไรก็ดี อาหารไทยหลายเมนูใช้ข้าวขาว หรือแป้งขัดสี ซึ่งมีไฟเบอร์ต่ำ และส่งผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือด นอกจากนี้ มีบางเมนูอาหารที่ทอดด้วยความร้อนสูง อาจทำให้คุณค่าทางโภชนาการของอาหารลดลง รวมไปถึงซอสหรือเครื่องปรุงที่เข้มข้นและมีรสจัดจ้าน อาจเต็มไปด้วยโซเดียม น้ำตาล และไขมัน อาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจได้
ดังนั้น บีสันจึงได้จัดประเภท 10 เมนูอาหารไทยที่รสชาติอร่อย แต่แบ่งเป็น 5 เมนูที่ดีต่อสุขภาพ และอีก 5 เมนูที่ควรห้ามใจ หรืออาจเลือกกินนาน ๆ ครั้งแค่ในบางโอกาสพิเศษ
5 เมนูอาหารไทยสุขภาพดี
1. ส้มตำ
อาหารไทยยอดนิยม อุดมไปด้วยผักและผลไม้ มีไขมันและแคลอรีต่ำ มีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีสูง ข้อควรระวังเรื่องน้ำตาลและปริมาณโซเดียม
2. ต้มยำกุ้ง
มีแคลอรีเพียง 50 แคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 240 กรัม และมีน้ำตาลเพียง 2 กรัม รสเปรี้ยวเผ็ดร้อนด้วยส่วนผสมของสมุนไพร พริก ตะไคร้ และข่า และมักจะเสิร์ฟพร้อมกับกุุ้ง ไก่หรือเต้าหู้เป็นโปรตีนเสริม ข้อควรระวังน้ำซุปนี้อาจมีโซเดียมสูง
3. ผัดผัก
มีพลังงานประมาณ 200 แคลอรี ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 240 กรัม เป็นแหล่งใยอาหาร วิตามินซี และสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี แต่จะดีที่สุดหาก ผัดกับสมุนไพรและเครื่องเทศสด โดยเติมน้ำมันและเกลือเพียงเล็กน้อย
4. ไก่ย่าง
ไก่ย่าง 100 กรัม ให้พลังงาน 230 แคลอรี ไก่ย่างมักหมักกับกระเทียม ผักชี และตะไคร้ อุดมไปด้วยโปรตีน ไขมันต่ำ และวิตามินบี ข้อควรระวังหากกินคู่กับซอสที่มีปริมาณโซเดียมสูง
5. ปลานึ่ง
หนึ่งในตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในเมนูอาหารไทย อุดมไปด้วยโปรตีน และไขมันต่ำ มีแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 12 และซีลีเนียม งานวิจัยของ NHS ยังชี้ให้เห็นว่า การบริโภคปลามากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภท 2 และโรคมะเร็งบางชนิดได้
5 เมนูอาหารไทยควรห้ามใจ
1. ผัดไทย
เมนูเส้นจานเด็ดที่หลายคนชื่นชอบ แต่ทำจากเส้นก๋วยเตี๋ยวขาวขัดสี มักจะผัดในน้ำมัน โรยด้วยน้ำตาล ถั่วลิสง น้ำตาลปี๊บ และน้ำปลา
2. แกงมัสมั่นไก่
เป็นหนึ่งในแกงไทยที่มีแคลอรีสูงที่สุด เนื่องจากมีไขมันและคาร์โบไฮเดรตสูง และมีผักน้อย ทำจากส่วนผสมของกะทิ มันฝรั่ง และถั่วลิสง มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ อีกทั้งยังเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย ซึ่งจะยิ่งเพิ่มแคลอรีมาก
3. ข้าวผัด
ทำจากข้าวขาวและน้ำมันปรุงอาหาร มีไฟเบอร์และสารอาหารต่ำ ไขมันและแคลอรีสูง อีกทั้งยังเติมซอสและเครื่องปรุงรสโซเดียมสูง
4. เปาะเปี๊ยะทอดไส้ผัก
อย่าให้คำว่าผักมาหลอก เปาะเปี๊ยะเป็นอาหารทอดกรอบที่มีไขมันสูงและให้คุณค่าทางโภชนาการต่ำ มีทั้งแป้ง และน้ำมัน และต้องทอดด้วยอุณหภูมิสูง อีกทั้งยังเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสหวานที่มีปริมาณน้ำตาลสูง
5. ข้าวเหนียวมะม่วง
ข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งจานมีปริมาณแคลอรี่ ไขมัน และน้ำตาลสูง ถึงแม้ว่ามะม่วงจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่บ้าง แต่ข้าวเหนียวมะม่วงรสหวาน ผสมกับกะทิ และมะม่วงสุก ยิ่งเพิ่มปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลขัดสีสูง ในขณะที่มีไฟเบอร์ โปรตีน และสารอาหารอื่น ๆ ต่ำ
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail