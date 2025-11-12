HILIGHT
เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรมกับผู้ปฏิบัติ ในโครงการ รู้…เพื่อรู้แจ้ง

           เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรมกับผู้ปฏิบัติ ในโครงการ รู้…เพื่อรู้แจ้ง ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย  

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรม
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย

           วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรมกับผู้ปฏิบัติ ในโครงการ รู้…เพื่อรู้แจ้ง (ยาเม็ดที่ 5 6 7) ของมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2568 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรม
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย

           มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย  เปี่ยมด้วยความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้รับแจ้งว่า ท่านเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี จะเสด็จมาร่วมสนทนาธรรม กับผู้เข้าปฏิบัติธรรมกว่า 500 คน ภายในโครงการ รู้ เพื่อรู้แจ้ง (ยาเม็ดที่ 5-7) รู้อริยสัจเพื่อปรับความเห็นตน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ถนนเพชรเกษม 54 กรุงเทพมหานคร

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรม
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรม
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย

           ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งใจ เมื่อได้พบว่าท่านเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี สนทนาธรรมอย่างลึกซึ้ง ละเมียดละไม และงดงามด้วยพระธรรมวาจา อันเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรม
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย

           ในระหว่างการสนทนาธรรม ท่านเจ้าคุณพระฯ ยังได้เมตตาเล่าถึงที่มาของการบรรจบพบเจอกับ เรือธรรมนาวา ซึ่งเป็นหนทางแห่งการสร้างปัญญาและสัมมาทิฏฐิในการดำเนินชีวิต จนนำไปสู่ธรรมนาวาวัง ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรม
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรม
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย

           มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระราชทานธรรมะเพื่อเป็นแนวทางดับทุกข์แก่พสกนิกรทั่วแผ่นดิน

           พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ผู้รับสนองพระราชประสงค์ ดูแลและเผยแผ่ธรรมะให้เข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อสร้างอริยชนให้เจริญงอกงามบนผืนแผ่นดินไทย

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรม
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรม
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย

           ท้ายที่สุด ขอน้อมอธิษฐานอำนาจแห่ง พระรัตนตรัย จงปกปักรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง มีพระสวัสดิมงคลสืบไปตราบนิพพานเทอญ

เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรม
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย


