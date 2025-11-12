เจ้าคุณพระสินีนาถฯ ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรมกับผู้ปฏิบัติ ในโครงการ รู้…เพื่อรู้แจ้ง

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรมกับผู้ปฏิบัติ ในโครงการ รู้…เพื่อรู้แจ้ง ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ภาพจาก มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปร่วมฟังธรรมและสนทนาธรรมกับผู้ปฏิบัติ ในโครงการ รู้…เพื่อรู้แจ้ง (ยาเม็ดที่ 5 6 7) ของมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2568 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย เปี่ยมด้วยความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้รับแจ้งว่า ท่านเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี จะเสด็จมาร่วมสนทนาธรรม กับผู้เข้าปฏิบัติธรรมกว่า 500 คน ภายในโครงการ รู้ เพื่อรู้แจ้ง (ยาเม็ดที่ 5-7) รู้อริยสัจเพื่อปรับความเห็นตน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ถนนเพชรเกษม 54 กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งใจ เมื่อได้พบว่าท่านเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี สนทนาธรรมอย่างลึกซึ้ง ละเมียดละไม และงดงามด้วยพระธรรมวาจา อันเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง
ในระหว่างการสนทนาธรรม ท่านเจ้าคุณพระฯ ยังได้เมตตาเล่าถึงที่มาของการบรรจบพบเจอกับ เรือธรรมนาวา ซึ่งเป็นหนทางแห่งการสร้างปัญญาและสัมมาทิฏฐิในการดำเนินชีวิต จนนำไปสู่ธรรมนาวาวัง ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
มูลนิธิธรรมนาวาสิกขาลัย พร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงพระราชทานธรรมะเพื่อเป็นแนวทางดับทุกข์แก่พสกนิกรทั่วแผ่นดิน
พร้อมทั้งขอกราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ผู้รับสนองพระราชประสงค์ ดูแลและเผยแผ่ธรรมะให้เข้าถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อสร้างอริยชนให้เจริญงอกงามบนผืนแผ่นดินไทย
ท้ายที่สุด ขอน้อมอธิษฐานอำนาจแห่ง พระรัตนตรัย จงปกปักรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง มีพระสวัสดิมงคลสืบไปตราบนิพพานเทอญ
