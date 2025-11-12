ไวรัล 2 พี่น้อง สอบผ่านเนติฯ ตั้งแต่อายุ 17 ทำลายสติถิกันเอง อึ้งเรียน กม. ตั้งแต่วัย 13

ไวรัล 2 พี่น้อง สอบผ่านเนติบัณฑิตตั้งแต่อายุ 17 อายุน้อยสุดในรัฐ ทำลายสติถิกันเอง อึ้งมากน้องสาวเรียนกฎหมายตั้งแต่อายุ 13
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tulare County District Attorney's Office
เป็นภาพไวรัลที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ขณะนี้ กับภาพของ 2 พี่น้อง ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดที่ผ่านการสอบเนติบัณฑิตของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐฯ โดยที่พี่ชาย ทำสถิติไว้เมื่อเขาสอบผ่านตอนอายุ 17 ปี 11 เดือน ก่อนจะถูกทำลายสติถิโดยน้องสาวแท้ ๆ ของตัวเอง ที่สอบผ่านขณะมีอายุเพียง 17 ปี 8 เดือน !
ภาพของพี่น้องคนเก่งนี้ได้รับการเผยแพร่จากสำนักงานอัยการเขตทูแลร์ เคาน์ตี้ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อช่วงสิ้นปี 2567 ตอนที่ โซเฟีย ปาร์ค (Sophia Park) เสมียนกฎหมาย วัย 17 ปี สอบผ่านเนติบัณฑิตเป็นที่เรียบร้อย ทำลายสติถิของ ปีเตอร์ ปาร์ค (Peter Park) ผู้เป็นพี่ชาย ที่ทำสถิติไว้ในการสอบปี 2566
"ความสำเร็จของโซเฟียนั้นบอกอะไรในตัว และเราในฐานะครอบครัวอัยการ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง" ทอม วอร์ด อัยการประจำเขตทูแลร์ เคาน์ตี้ ระบุ
ทอม ยังชี้ว่า เป็นเรื่องน่าทึ่งที่สำนักงานของพวกเขาได้มีร่วมกับนักเรียนกฎหมาย เด็กฝึกงาน และเสมียนกฎหมาย ที่บรรลุความฝันในอาชีพของพวกเขา ทางสำนักงานตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของปีเตอร์และโซเฟีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Tulare County District Attorney's Office
ขณะอายุ 16 ปี เด็กสาวได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฐานะเด็กฝึกงานภาคฤดูร้อนที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิส เคาน์ตี้ และนับตั้งแต่ปี 2567 เธอก็ได้รับการว่าจ้างในฐานะเสมียนกฎหมายที่สำนักงานอัยการเขตทูแลร์ เคาน์ตี้
โดยหลังจากการสอบผ่านเนติบัณฑิต โซเฟียจะเข้ารับการปฏิญาณตนเป็นทนายความที่ได้รับใบอนุญาตในเดือนมีนาคม 2568 เมื่อเธออายุครบ 18 ปี ซึ่งเธอมีแผนที่จะทำงานเป็นอัยการอยู่ที่สำนักงานอัยการเขตทูแลร์ เคาน์ตี้ เช่นเดียวกับพี่ชายของเธอ
"ในฐานะอัยการ ฉันจะทำงานเพื่อให้ความยุติธรรมบังเกิดขึ้น และทำให้แน่ใจว่าเสียงของเหยื่อได้รับการรับฟัง" โซเฟีย ระบุ
ขอบคุณข้อมูลจาก Tulare County District Attorney's Office