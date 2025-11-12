สุดทึ่ง ! เกาะแห่งนี้มีบ้านแจกฟรี หลังละ 162 ล้านก็ยกให้ ขอแค่เงื่อนไขเดียวเท่านั้น

บนเกาะแห่งนี้ มีบ้านแจกฟรี ! บ้านหลังใหญ่ไซซ์ 5 ห้องนอน มูลค่า 162 ล้าน เจ้าของพร้อมยกให้ฟรี ขอแค่เงื่อนไขเดียว ใครไหวลุยได้เลย
จะมีอะไรดีไปกว่าของฟรี ยิ่งเป็นบ้านหลังโตขนาด 5 ห้องนอน บนเกาะในสหรัฐฯ ด้วยแล้ว อาจจะเป็นเหมือนความฝันสำหรับคนที่อยากมีบ้าน อย่างไรก็ตาม การจะได้บ้านหลังนี้ไปนั่นมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียว ที่หลายคนรู้แล้วอาจจะต้องตัดใจ
โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า เจ้าของบ้านขนาด 5 ห้องนอน มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 162 ล้านบาท) ในเกาะแนนทักเก็ต (Nantucket) รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐฯ กำลังมองหาใครก็ตามที่จะรับบ้านดังกล่าวไปแบบฟรี ๆ ไม่ต้องเสียเงินสักเหรียญ
แต่หากใครคิดว่าจะได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลดี ๆ บนถนนคลิฟฟ์โร้ด ในตำแหน่งแทบจะติดทะเลได้แบบชิล ๆ แล้วก็ล่ะก็ อาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่ เพราะแทนที่พวกเขาจะได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เลย จริง ๆ แล้วเจ้าของบ้านหลังใหม่จะต้องย้ายบ้านหลังนี้ออกไป ภายใน 180 วันข้างหน้า
แน่นอนว่าเราไม่ได้ตาฝาด เพราะเงื่อนไขเดียวในการได้บ้านไปแบบฟรี ๆ คือเจ้าของบ้านคนใหม่ จะต้องยกบ้านทั้งหลังออกจากที่ดิน และขนย้ายบ้านดังกล่าวไปตั้งไว้บนที่ดินอื่น แบบยกหลัง
ซึ่งนั่นหมายถึง พวกเขาจะได้บ้านฟรี แต่ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายบ้านทั้งหมด โดยค่าใช้จ่ายในการย้ายบ้านบนเกาะแนนทักเก็ต มีราคาอยู่ราว 200,000 - 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 6.5 - 16 ล้านบาท) ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้าน ระยะทางในการขนย้าย และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งบ้านบนที่ดินใหม่
รายงานเผยว่า ในแต่ละปีเมื่อฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนของเกาะแนนทักเก็ต ใกล้จะสิ้นสุดลง มักจะมีธรรมเนียมในการย้ายบ้านเช่นนี้เกิดขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกันยายน ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน ระหว่างนั้นจะมีบ้านบนเกาะที่ถูกนำมาปล่อยขายแบบฟรี ๆ และถูกลากไปยังที่ดินแปลงใหม่ทั่วเกาะ
มันอาจดูแปลกสำหรับที่อื่น แต่บนเกาะแห่งนี้ การย้ายบ้านเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ปกติมาก โดยย้อนกลับไปในยุคทศวรรษ 1600 แรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากสภาพอากาศและการตัดเซาะ รวมถึงการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างในธรรมชาติ ทำให้การย้ายบ้านกลายเป็นเรื่องจำเป็น
นอกจากนี้ ยังมีเหตุผลด้านการอนุรักษ์ การจะสร้างบ้านใหม่นั้นจำเป็นต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอันจุกจิกเกี่ยวกับดีไซน์บ้าน ที่ต้องสอดคล้องกับรูปแบบของเกาะ ในขณะที่บ้านซึ่งมีอยู่เดิม ไม่จำเป็นต้องเจอปัญหานี้
ขณะที่ฝั่งเจ้าของบ้านเดิม ก็ติดเรื่องข้อกฎหมายในการกำจัดอสังหาริมทรัพย์เช่นกัน โดยผู้ที่ต้องการทำลายอสังหาริมทรัพย์ ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องนำอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ มาลงโฆษณา เป็นเวลา 30 วัน เผื่อจะมีบุคคลอื่นที่อยากได้บ้านไปฟรี ๆ
นับตั้งแต่ปี 2563 มีการขนย้ายบ้านลักษณะนี้แล้วมากกว่า 75 หลัง ซึ่งแม้ว่าค่าใช้จ่ายในการขนย้ายจะมีราคาสูง แต่การได้บ้านมาฟรีย่อมถูกกว่าการสร้างบ้านขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้น
ด้าน แมรี่ เบิร์กแมน ผู้อำนวยการ Nantucket Preservation Trust เผยว่า ความสนใจในการย้ายบ้านมากมาย มาจากคนท้องถิ่นรุ่นใหม่ ๆ ที่อาจได้รับที่ดินมาเป็นมรดก หรือซื้อที่ดินมาในช่วงที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์บนเกาะมีราคาดี คนที่ไม่ใช่มหาเศรษฐีก็ยังพอซื้อได้
แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่มีเงินพอในการสร้างบ้าน แต่ยังสามารถย้ายบ้านมาได้ ทำให้ประหยัดเงินไปไม่ใช่น้อย แถมฝั่งเจ้าของบ้านเดิมก็ยังได้ประโยชน์ เพราะนอกจากไม่ต้องจ่ายค่ารื้อถอน ยังจะช่วยประหยัดค่าธรรมเนียมหลายพันดอลลาร์ สำหรับการขนขยะไปทิ้งยังหลุมฝังกลบด้วย เนื่องจากพื้นที่หลุมฝังกลบบนเกาะนั้นมีจำกัด เรียกว่าเป็นดีลที่วิน-วิน ทั้งคนที่แจกบ้าน และฝ่ายที่รับบ้านไป
