เปิดภาพ ผบ.คปอ. บิน F-16 โชว์ความพร้อมปฏิบัติภารกิจ 24 ชม. ปกป้องอธิปไตย


           เปิดภาพ พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.คปอ. ขึ้นบิน F-16 ณ กองบินโคราช เตรียมพร้อม 24/7 ปกป้องอธิปไตยของชาติ

ไทยโชว์ F-16 พร้อมปฏิบัติภารกิจ 24 ชม.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

           วานนี้ (12 พฤศจิกายน 2568) เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เผยแพร่ภาพ พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) ขณะปฏิบัติการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
 
ไทยโชว์ F-16 พร้อมปฏิบัติภารกิจ 24 ชม.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ


          ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (24/7) เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจ ปกป้องอธิปไตยของชาติ และความปลอดภัยของประชาชน

ไทยโชว์ F-16 พร้อมปฏิบัติภารกิจ 24 ชม.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ไทยโชว์ F-16 พร้อมปฏิบัติภารกิจ 24 ชม.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ไทยโชว์ F-16 พร้อมปฏิบัติภารกิจ 24 ชม.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ไทยโชว์ F-16 พร้อมปฏิบัติภารกิจ 24 ชม.
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ



เปิดภาพ ผบ.คปอ. บิน F-16 โชว์ความพร้อมปฏิบัติภารกิจ 24 ชม. ปกป้องอธิปไตย
