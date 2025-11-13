เปิดภาพ พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผบ.คปอ. ขึ้นบิน F-16 ณ กองบินโคราช เตรียมพร้อม 24/7 ปกป้องอธิปไตยของชาติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
วานนี้ (12 พฤศจิกายน 2568) เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เผยแพร่ภาพ พลอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห์ ผู้บัญชาการ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ (คปอ.) ขณะปฏิบัติการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง (24/7) เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจ ปกป้องอธิปไตยของชาติ และความปลอดภัยของประชาชน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ