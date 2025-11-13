แม่อึ้ง เจอเงินสดเป็นฟ่อน ซุกในกระเป๋านักเรียนลูกชายวัย 13 รู้ความจริงตะลึงคาดไม่ถึง

แม่แชร์เรื่องชวนอึ้ง เจอเงินสดเป็นฟ่อน ซุกในกระเป๋านักเรียนลูกชายวัย 13 ปี ก่อนรู้ความจริงตะลึงสุดเซอร์ไพรส์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคุณแม่รายหนึ่งในมาเลเซีย ได้แชร์เรื่องราวที่น่าตกตะลึง หลังจากบังเอิญไปพบเงินสดมากกว่าครึ่งหมื่น อยู่ในกระเป๋านักเรียนของลูกชายวัย 13 ปี ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 1 ทำให้เธอตกใจไม่น้อย พร้อมทั้งสงสัยถึงที่มาของเงินดังกล่าว ก่อนที่จะได้รู้ความจริงที่ไม่คาดคิด
โดยคุณแม่รายนี้ได้โพสต์คลิปวิดีโอบนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า เธอได้เปิดดูช่องเล็ก ๆ ด้านข้างของกระเป๋านักเรียนลูกชาย ก่อนที่จะพบว่ามีธนบัตรหลากหลายสียัดอยู่ในนั้นจำนวนมาก ตั้งแต่ใบละ 1, 5, 10 และ 20 ริงกิต เธอจึงค่อย ๆ หยิบออกมาเรื่อย ๆ แต่ดูเหมือนว่าด้านในกลับยังเหลืออยู่มาก นอกจากนี้ยังมีเหรียญอยู่อีกจำนวนหนึ่งด้วย
จีนนี่ ซู คุณแม่ของเด็กชายเผยว่า ในตอนแรกเธอรู้สึกเป็นกังวลใจไม่น้อย ก่อนที่จะสอบถามลูกชายจนได้ทราบความจริงว่า เงินดังกล่าวเป็นเงินเก็บของลูกชายจากเงินค่าขนมรายวันที่เธอให้เขาไปโรงเรียน โดยเธอให้เงินลูกชายไปโรงเรียนวันละ 15 ริงกิต (ราว 117 บาท) แต่เขาทำให้เธอเซอร์ไพรส์มาก เพราะเธอไม่คิดว่าในหนึ่งปีเขาจะเก็บเงินได้มากขนาดนี้ โดยเมื่อนับรวมทั้งหมดมีถึง 767 ริงกิต (ราว 6,020 บาท)
"กระปุกออมสินเล็ก ๆ ของลูกชายฉัน เขาได้เงินค่าขนมวันละ 15 ริงกิต ยังเก็บออมได้เยอะขนาดนี้ในหนึ่งปี ! วันนี้เขาพกเงินไปโรงเรียน 767 ริงกิต"
ต่อมา ทางคุณแม่ได้มาอัปเดตเรื่องราวว่า หลังจากเธอรู้เรื่องเงินเก็บของลูกชาย เธอตั้งใจที่จะให้เขานำเงินไปฝากเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขาเพื่อความปลอดภัย และจะสอนให้เขารู้จักวางแผนการเงิน อย่างไรก็ดี แม้ว่าเรื่องราวนี้จะทำให้คุณแม่ประหลาดใจ แต่อย่างน้อยก็ได้ทำให้เธอรู้สึกภูมิใจว่า "ลูกชายชอบเก็บเงินมากกว่าใช้เงิน"
"จริง ๆ แล้วฉันค่อนข้างประหลาดใจ ! ไม่คิดว่าเขาจะเก็บเงินสดไว้ในกระเป๋าได้เยอะขนาดนี้ เขายังจัดการเงินไม่เก่งเท่าไหร่ แต่เอาเถอะ อย่างน้อยเขาก็ประหยัดแทนที่จะใช้เงิน !" ซู กล่าว
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz