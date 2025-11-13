HILIGHT
นาฬิกาพัง ๆ แต่มีโค้ดสลักไว้ ขายได้ราคาทึ่ง 2.3 แสน ชี้เป็นแบรนด์หรู ราคานี้คุ้มไหม ?

 
           นาฬิกาพัง ๆ แต่มีโค้ดเด็ดสลักด้านหลัง ให้ช่างทองหลอม ขายได้ราคาว้าว 2.3 แสน คนสงสัยทำไมไม่ขายมือสอง ร้านเฉลยแล้ว ซ่อมจะคุ้มหรือไม่ 

นาฬิกาโรเล็กซ์
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

            วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์มีกระแสให้ความสนใจคลิป TikTok ของช่อง @bussabongsomphamit หลังมีคนนำนาฬิกาแบรนด์หรูเรือนหนึ่งมาปล่อยขาย โดยชี้ว่าเป็นนาฬิกาที่พังแล้ว แต่ก็ไม่อยากขายเป็นงานแบรนด์มือสอง 

            เมื่อตรวจสอบพบว่านาฬิกาข้อมือนี้ มีตัวเรือนและสายเป็นสีทอง ด้านหลังตัวเรือนมีโค้ดทอง 18K 750 สลักอยู่ คาดว่าน่าจะเป็นทองคำ ซึ่งเมื่อนำไปเอกซเรย์ดูพบว่ามีเปอร์เซ็นต์ก่อนหลอมอยู่ที่ 75.01% 

นาฬิกาโรเล็กซ์
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

            สุดท้ายเมื่อนำนาฬิกาดังกล่าวไปหลอมเป็นทอง พบว่าได้ออกมาเป็นทองคำแท่งสีสวย เปอร์เซ็นต์หลังหลอมได้ 73.49% หนัก 80.93 กรัม ซึ่งทางร้านให้ราคาอยู่ที่ 233,000 บาท 
 
นาฬิกาโรเล็กซ์
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

นาฬิกาโรเล็กซ์
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

นาฬิกาโรเล็กซ์
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

นาฬิกาโรเล็กซ์
ภาพจาก TikTok @bussabongsomphamit 

           ทั้งนี้ มีชาวเน็ตบางรายเข้ามาแสดงความเสียดาย โดยมองว่านาฬิกาเรือนนี้เป็นแบรนด์ที่มีราคาแพง หากนำไปซ่อมคงได้มูลค่ามากกว่า แต่ทางร้านเข้ามาตอบว่า ก่อนจะขายทางลูกค้าได้เช็กมาแล้ว ว่าจะขายได้ประมาณ 200,000 บาท แต่ต้องนำไปซ่อมก่อนเลยขี้เกียจ ไม่อยากไป 

            ขณะที่บางคนเห็นด้วยว่าขายเป็นทอง น่าจะได้ราคาดีกว่าขายต่อ เพราะหากส่งซ่อมศูนย์ ค่าซ่อมน่าจะเป็นแสนแน่ ๆ ซึ่งงานระดับนี้แค่ต่อสายก็ปาเข้าไป 80,000 บาทแล้ว ถ้าต้องรื้อซ่อมด้านในหลักแสนแน่นอน
 
นาฬิกาโรเล็กซ์

นาฬิกาโรเล็กซ์

