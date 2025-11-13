HILIGHT
หนุ่มอยากมีกล้ามท้อง ยอมจ่าย 18 ล้าน สร้างกล้ามทางลัด แค่ซิกแพกมันน้อยไป

 
ภาพจาก Weibo 

            หลายคนเข้าใจว่า อยากหุ่นดีต้องออกกำลังกายและควบคุมอาหาร แต่บางคนก็มักจะชอบสรรหาวิธี "ทางลัด" ต่าง ๆ แม้ว่าบางครั้งผลลัพธ์จะออกมาดูเหมือนว่าน่าพอใจ แต่ผลที่ตามมาในระยะยาวนั้นอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายอย่างที่คิดไม่ถึง 

            วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยเรื่องราวของชายหนุ่มรายหนึ่งในประเทศจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้สร้างความประหลาดใจจนกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ ภายหลังออกมาเปิดเผยว่า เขาได้จ่ายเงินไปมากกว่า 4 ล้านหยวน (ราว 18 ล้านบาท) เพื่อมีกล้ามหน้าท้องแบบจัดเต็ม 8 แพค (8 Pack Abs) มากกว่าซิกแพค (6 Pack Abs) แบบธรรมดาทั่วไป  

            หนุ่มรายนี้มีชื่อที่รู้จักบนโซเชียลมีเดียว่า แอนดี้ ห่าว อาศัยในมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน มีผู้ติดตามออนไลน์ราว 100,000 ฟอลโลเว่อร์ เขาอ้างว่า เขาเป็นผู้ชายที่มี "กล้ามหน้าท้องเทียม" คนแรกในประเทศจีน โดย 20 เปอร์เซ็นต์ของร่างกายเขาประกอบไปด้วยกรดไฮยาลูโรนิก ซึ่งเป็นสารเติมเต็มผิวหนังชั่วคราวชนิดหนึ่ง โดยเลียนแบบสารที่มีอยู่ในร่างกายตามธรรมชาติ

ภาพจาก Weibo 

            ห่าว เผยว่า เขาได้ฉีดกรดไฮยาลูโรนิก 40 โดส เข้าที่ไหล่ ไหปลาร้า หน้าอก และหน้าท้อง เพื่อช่วยสร้างกล้ามหน้าท้องเทียม โดยเสียค่าใช้จ่ายไปทั้งหมด 4 ล้านหยวน (ราว 18 ล้านบาท) อย่างไรก็ดี เขาตั้งเป้าว่าจะฉีดทั้งหมด 10,000 โดส โดยตอนนี้ทำไปได้แล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์

            ห่าว ยอมรับว่า เขาใช้วิธีการเสริมกล้ามเนื้อเทียม เพราะไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อให้สมบูรณ์แบบได้ด้วยการออกกำลังกาย โดยเขาประกาศว่า "ถ้ากล้ามเนื้อของผมไม่ยุบหายไปภายใน 3 ปี ผมจะสมัครลงบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ ในฐานะคนที่มีกล้ามหน้าท้องเทียมจากกรดไฮยาลูโรนิกที่คงทนยาวนานที่สุด และผมจะถ่ายทอดสดการแกะวอลนัทบนกล้ามหน้าท้องให้ทุกคนได้ชม" 

ภาพจาก Weibo 

            อย่างไรก็ตาม หลี่ เจียหลุน แพทย์ประจำภาควิชาศัลยกรรมตกแต่ง ในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ได้แสดงความกังวลว่าการกระทำของห่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเขา โดยกล่าวว่า การฉีดกรดไฮยาลูโรนิก 40 โดส อาจทำให้ผิวหนังแตก และเยื่อบุภายในหลอดเลือดถูกทำลายได้ แม้ว่ากล้ามเนื้ออาจดูเหมือนจริงเมื่ออยู่ในสภาวะนิ่ง แต่ลักษณะการเคลื่อนไหวจะผิดเพี้ยนไป เพราะกล้ามเนื้อทุกส่วนมีเคลื่อนไหว

            นอกจากนี้ กล้ามเนื้อตามธรรมชาติอาจลดน้อยลง เนื่องจากกรดไฮยาลูโรนิกและฟิลเลอร์สามารถกัดกร่อนกระดูกและกดทับกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อบาง เมื่อฟิลเลอร์สลายตัว อาจจะเกิดผลข้างเคียงที่ตามมาคือ กล้ามเนื้อเดิมอ่อนแอลง และเกิดการเคลื่อนตัวของกล้ามเนื้อ 

            เรื่องราวของห่าวกลายเป็นประเด็นร้อนแรง หลายคนต่างพากันตกตะลึงและเข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ เช่น "โอ้โห ! นี่หรือคือวิธีที่คนรวยใช้เงินกันจริง ๆ เงิน 4 ล้านหยวน สามารถซื้อโปรตีนผงสำหรับสร้างกล้ามเนื้อได้ตลอดชีวิต" และอีกรายกล่าวเสียดสีว่า "คุณต้องเดินเปลือยถอดเสื้อโชว์มันทุกวัน ไม่งั้นเงิน 4 ล้านก็สูญเปล่า"

ภาพจาก Weibo 



ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post

