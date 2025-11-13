กัมพูชา อ้างไทยเปิดฉากก่อน เปิดชอตสุดพีค โดนยิงแต่ขับรถไป รพ. เอง แชะภาพฉ่ำทุกมุม

ชายแดนไทย–กัมพูชา ตึงเครียดอีก ฝั่งเขมรอ้างไทยเปิดฉากยิงก่อน สื่อลงภาพคนเจ็บถูกยิง แต่ขับรถไปโรงพยาบาลเอง เลือดเต็มท้องแต่ขับรถชิล อะไรจะขนาดไหน
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 สถานการณ์ชายแดน ไทย-กัมพูชา กลับมาตึงเครียดอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อวานนี้ (12 พฤศจิกายน) ฝั่งจังหวัดสระแก้ว มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด ซึ่งข่าวจากกัมพูชาอ้างว่า ทหารไทยยิงใส่ชาวบ้านที่หมู่บ้านเปรยจัน แต่ต่อมากองทัพบก ก็ตอบโต้ว่าเป็นการบิดเบือนของกัมพูชา ข้อเท็จจริงคือ ฝ่ายกัมพูชามีการเปิดฉากยิงป่วนใส่ไทย ทำให้ต้องตอบโต้เพื่อระงับเหตุและป้องกันตัวเอง
เมื่อวานนี้กัมพูชามีการเผยแพร่คลิป โดยกล่าวหาทหารไทยว่า มีการยิงใส่ชาวบ้านกัมพูชา ที่หมู่บ้านเปรยจัน ฝั่งตรงข้ามชายแดน จ.สระแก้ว ก็มีคลิปขณะที่ทหารกัมพูชา กำลังช่วยคนเจ็บส่งโรงพยาบาล โดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกแถงการณ์เรียกร้องให้ประชาคมโลกประณามไทย กับเหตุการณ์ทหารไทยเปิดฉากยิงใส่ประชาชนกัมพูชา อ้างว่ามีเจตนาที่จะสร้างการปะทะกันระหว่าง 2 ฝ่าย พร้อมขอให้ไทยรับผิดชอบต่อการละเมิด และกลับมาเคารพข้อตกลงหยุดยิง
ขณะที่ฝ่ายไทยออกมาตอบโต้กัมพูชาทันที มีทั้งเพจโซเชียลต่าง ๆ ที่โพสต์ทั้งภาพ และคลิป รวมถึงข้อมูลทางการจากกองทัพบก อย่างเพจชุมชนคนสุรินทร์ ก็มีการโพสต์ภาพ ระบุว่าเป็นชาวบ้านกัมพูชาที่ถูกยิงเมื่อวาน เขียนบอกว่า "โดนยิงเสร็จ ขับรถไปโรงพยาบาลเอง นักเลงพอ โอ๊ย เอ็งก็สุดเกิน"
นอกจากนี้ เพจ Army military force ยังโพสต์ภาพ ระบุเป็นร่องรอยกระสุนปืน ที่ทหารกัมพูชา สร้างสถานการณ์ยิงใส่บังเกอร์ของฝ่ายทหารไทย ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว ในช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ด้าน กองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจากกองกำลังบูรพา ไล่เรียงไทม์ไลน์ เมื่อวาน 16.10 น. เกิดเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงมาจากฝั่งกัมพูชา คาดว่าเป็นอาวุธปืนเล็ก AK-47 จำนวนประมาณ 30 นัด โดยกองกำลังบูรพา ได้ยิงเตือนและดำเนินการโต้ตอบเหตุการณ์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ก่อนสถานการณ์จะสงบลง
จากนั้น กองกำลังบูรพา จึงทำการเตือนและตอบโต้ ยึดตามกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัดเพื่อระงับเหตุ ซึ่งการใช้อาวุธตอบโต้เป็นทางเลือกสุดท้ายในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อปกป้องชีวิตและอธิปไตยของชาติ ย้ำว่ากำลังพลได้ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ถูกเป้าหมายพลเรือน ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
