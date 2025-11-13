นาทีชีวิต ! เด็ก 10 ขวบถูกจระเข้ 4 เมตร กัดลากลงน้ำระทึก แต่รอดมาได้หวุดหวิด

เหตุระทึกขวัญ เด็กชายวัย 10 ขวบ ถูกจระเข้ 4 เมตร จู่โจมเข้าทำร้าย กัดลากลงน้ำ เคราะห์ดีชาวบ้านช่วยได้ทัน รอดมาได้หวุดหวิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 20.22 น. ที่หมู่บ้านมัวราเบงกาลอน ในพื้นที่กาลีมันตันตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย เด็กชายซากี พร้อมด้วยเพื่อนอีก 2 คน กำลังเดินเล่นอยู่บริเวณสะพานใต้ถุนบ้านซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำ แต่อยู่ ๆ ก็มีจระเข้ตัวหนึ่งโผล่มาและพุ่งเข้าทำร้ายซากี ก่อนจะลากเขาลงไปในแม่น้ำอย่างรวดเร็ว
พยานที่เห็นเหตุการณ์ กล่าวว่า "จระเข้ตัวนี้มีขนาดใหญ่ราว 3-4 เมตร เราเห็นเด็กอยู่ในปากของมัน มันน่ากลัวมาก ขอบคุณพระเจ้า ด้วยความตื่นตัวของพวกเขา เด็กจึงรอดชีวิตมาได้"
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ชื่นชมความกล้าหาญของชาวบ้านที่เข้าช่วยเหลือเหยื่อ จึงทำให้ไม่มีเหตุความสูญเสียเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี ได้ออกคำเตือนและขอความร่วมมือให้ชาวบ้านเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ออกไปทำกิจกรรมใกล้แม่น้ำในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของจระเข้ตามธรรมชาติ
ในขณะนั้นมีชาวบ้านชายคนหนึ่งได้ยินเสียงร้องดังของเด็ก ๆ จึงรีบกระโดดลงไปในแม่น้ำและเข้าช่วยเหลือโดยไม่ลังเล โดยเขาได้ไล่ตามจระเข้ไปและพยายามคว้าหางของมันแต่ไม่สำเร็จ ก่อนที่จะมีชาวบ้านชายอีกคนกระโดดลงไปช่วย ทั้งสองพยายามงัดปากจระเข้ด้วยมือเปล่า จนมันยอมปล่อยและพวกเขาสามารถดึงตัวเด็กออกมาได้สำเร็จ
เด็กชายได้รับการช่วยเหลือพาตัวกลับขึ้นฝั่งมาได้โดยปลอดภัย แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณคอและลำตัว ก่อนจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว แต่ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ขอบคุณข้อมูลจาก Kaltim, Fakta Kalbar