HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ด่วน ! บุกจับ สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจดัง คาคอนโดหรู คดีอุ้มรีดเรียกค่าไถ่

          ด่วน ! บุกจับ สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจดัง คาคอนโดหรู คดีอุ้มรีดเรียกค่าไถ่ชาวไต้หวัน หลังไม่พบตัวในที่ซ่อนก่อนหน้า

สันธนะ ประยูรรัตน์ โดนจับ
ภาพจาก ช่อง 3 

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.สส.บช.น) นำหมายศาลอาญาเข้าตรวจค้นและจับกุม นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล ในฐานความผิดร่วมกันอุ้มรีดเรียกค่าไถ่ชาวต่างชาติ คาคอนโดหรู ย่านถนนวิทยุ 

          สืบเนื่องจาก นายสันธนะ และพวก ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมอุ้มเรียกค่าไถ่ชาวไต้หวัน เมื่อปี 2564 ในพื้นที่ สน.ทองหล่อ ต่อมาตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้เสียหาย เป็นที่แน่ชัดว่าทำผิดจริง จึงนำหมายศาลเข้าจับกุม

สันธนะ ประยูรรัตน์ โดนจับ
ภาพจาก ดาวแปดแฉก

          เบื้องต้นมีการสืบพบเบาะแสว่า นายสันธนะหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่พหลโยธิน ซอย 8 แต่เข้าตรวจสอบไม่เจอตัว ก่อนต่อมาพบว่านายสันธนะมาปรากฏตัวที่คอนโดหรูย่านถนนวิทยุ จึงนำกำลังเข้าจับกุม 

          โดยขณะจับกุมนายสันธนะกำลังประชุมอยู่กับลูกน้องบริเวณชั้น 2 ของคอนโด พบเจ้าตัวมีท่าทางตกใจที่มีกำลังตำรวจจำนวนมากทั้งในและนอกเครื่องแบบ นอกจากนี้ยังมีหน่วยอรินทรราชมาดูแลความปลอดภัยด้วย 


ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ด่วน ! บุกจับ สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจดัง คาคอนโดหรู คดีอุ้มรีดเรียกค่าไถ่ โพสต์เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:42:18 3,753 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย