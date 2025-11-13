ด่วน ! บุกจับ สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจดัง คาคอนโดหรู คดีอุ้มรีดเรียกค่าไถ่

ด่วน ! บุกจับ สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจดัง คาคอนโดหรู คดีอุ้มรีดเรียกค่าไถ่ชาวไต้หวัน หลังไม่พบตัวในที่ซ่อนก่อนหน้า
ภาพจาก ช่อง 3
สืบเนื่องจาก นายสันธนะ และพวก ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมอุ้มเรียกค่าไถ่ชาวไต้หวัน เมื่อปี 2564 ในพื้นที่ สน.ทองหล่อ ต่อมาตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้เสียหาย เป็นที่แน่ชัดว่าทำผิดจริง จึงนำหมายศาลเข้าจับกุม
ภาพจาก ดาวแปดแฉก
โดยขณะจับกุมนายสันธนะกำลังประชุมอยู่กับลูกน้องบริเวณชั้น 2 ของคอนโด พบเจ้าตัวมีท่าทางตกใจที่มีกำลังตำรวจจำนวนมากทั้งในและนอกเครื่องแบบ นอกจากนี้ยังมีหน่วยอรินทรราชมาดูแลความปลอดภัยด้วย
ภาพจาก ช่อง 3
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บก.สส.บช.น) นำหมายศาลอาญาเข้าตรวจค้นและจับกุม นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล ในฐานความผิดร่วมกันอุ้มรีดเรียกค่าไถ่ชาวต่างชาติ คาคอนโดหรู ย่านถนนวิทยุ
ภาพจาก ดาวแปดแฉก
เบื้องต้นมีการสืบพบเบาะแสว่า นายสันธนะหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่พหลโยธิน ซอย 8 แต่เข้าตรวจสอบไม่เจอตัว ก่อนต่อมาพบว่านายสันธนะมาปรากฏตัวที่คอนโดหรูย่านถนนวิทยุ จึงนำกำลังเข้าจับกุม
