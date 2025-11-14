HILIGHT
โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อน โม้ ธัญญ์นิธิ - เปิดการเคลื่อนไหวสุดท้ายในเฟซบุ๊กเจ้าตัว

          โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อน โม้ ธัญญ์นิธิ คนดนตรีผู้มีบทบาทสำคัญเรียกร้องในช่วงโควิด เปิดโพสต์สุดท้ายในเฟซบุ๊กเจ้าตัว

โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อน โม้ ธัญญ์นิธิ
ภาพจาก นักเลงเพลงสยาม

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก OHM Cocktail มีการโพสต์แสดงความอาลัยการเสียชีวิตของโม้ ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เพื่อน มีข้อความทั้งหมด ดังนี้

โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อน โม้ ธัญญ์นิธิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก OHM Cocktail

          ความสำเร็จใดๆของเราเกิดขึ้นเพราะมีโม้เป็นส่วนสำคัญนะครับ

          ในวันที่ทุกอย่างดูเป็นไปไม่ได้ โม้พาตัวเองมาเสี่ยงไปกับเรา 

          กลับกัน เราก็พูดได้เต็มปากว่าเราก็พร้อมเสี่ยงไปกับโม้เสมอเหมือนกัน

          เดินทางไปรอบนี้เราไปด้วยไม่ได้ แต่ขอให้โม้พบความสุขนะ

          ขอบคุณสำหรับทุกๆอย่าง, ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกัน

ส่องเฟซบุ๊กเจ้าตัว


โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อน โม้ ธัญญ์นิธิ

          เมื่อส่องเฟซบุ๊กของเจ้าตัว พบว่า มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ครั้งสุดท้ายวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ส่วนข้อความการโพสต์อื่น ๆ ไม่มีการเคลื่อนไหว คาดว่า มีการตั้งค่าเป็นส่วนตัว

โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อน โม้ ธัญญ์นิธิ

ประวัติ โม้ ธัญญ์นิธิ


          เฟซบุ๊ก นักเลงเพลงสยาม มีการเล่าประวัติโม้ ธัญญ์นิธิ เอาไว้คร่าว ๆ พบว่า เป็นคนที่ดูแล The Concert Application หนึ่งในช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตหลายงาน

          นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีการจัดงาน "เปิดหมวก Festival" เทศกาลดนตรีออนไลน์ ที่ช่วยเหลือนักดนตรีและศิลปินในช่วงที่เกิดโรคระบาดร้ายแรง ณ ปี 2021

          จากการเดินหน้าสู่ทำเนียบเพื่อยื่นข้อเรียกร้องมาตรการเยียวยาคนในวงการดนตรีกลางคืนในครานั้น ทำให้เขาได้พบศิลปินในวงการดนตรีที่เล็งเห็นปัญหาเดียวกันหลายคน หนึ่งในนั้นคือ โอม - ปัณฑพล ประสารราชกิจ ซึ่งการพูดคุยทำให้จุดประกายการจัดเทศกาลดนตรีออนไลน์ นำไปสู่การพูดคุยกับ ป๋าเต็ด - ยุทธนา บุญอ้อม และคนในวงการหลาย ๆ คน จนเกิดเปิดหมวก Festival เทศกาลดนตรีบน youtube 14 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน ที่ผลตอบรับแม้จะมีอุปสรรคไปบ้าง แต่ก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญของคนในวงการครั้งนั้น 


โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อน โม้ ธัญญ์นิธิ - เปิดการเคลื่อนไหวสุดท้ายในเฟซบุ๊กเจ้าตัว โพสต์เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:06:40 1,318 อ่าน
