โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อน โม้ ธัญญ์นิธิ - เปิดการเคลื่อนไหวสุดท้ายในเฟซบุ๊กเจ้าตัว

โอม ค็อกเทล โพสต์อาลัยเพื่อน โม้ ธัญญ์นิธิ คนดนตรีผู้มีบทบาทสำคัญเรียกร้องในช่วงโควิด เปิดโพสต์สุดท้ายในเฟซบุ๊กเจ้าตัว
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก OHM Cocktail มีการโพสต์แสดงความอาลัยการเสียชีวิตของโม้ ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เพื่อน มีข้อความทั้งหมด ดังนี้
ความสำเร็จใดๆของเราเกิดขึ้นเพราะมีโม้เป็นส่วนสำคัญนะครับ
ในวันที่ทุกอย่างดูเป็นไปไม่ได้ โม้พาตัวเองมาเสี่ยงไปกับเรา
กลับกัน เราก็พูดได้เต็มปากว่าเราก็พร้อมเสี่ยงไปกับโม้เสมอเหมือนกัน
เดินทางไปรอบนี้เราไปด้วยไม่ได้ แต่ขอให้โม้พบความสุขนะ
ขอบคุณสำหรับทุกๆอย่าง, ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกัน
ส่องเฟซบุ๊กเจ้าตัว
เมื่อส่องเฟซบุ๊กของเจ้าตัว พบว่า มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ครั้งสุดท้ายวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ส่วนข้อความการโพสต์อื่น ๆ ไม่มีการเคลื่อนไหว คาดว่า มีการตั้งค่าเป็นส่วนตัว
ประวัติ โม้ ธัญญ์นิธิ
เฟซบุ๊ก นักเลงเพลงสยาม มีการเล่าประวัติโม้ ธัญญ์นิธิ เอาไว้คร่าว ๆ พบว่า เป็นคนที่ดูแล The Concert Application หนึ่งในช่องทางการจัดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต รวมถึงเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตหลายงาน
นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีการจัดงาน "เปิดหมวก Festival" เทศกาลดนตรีออนไลน์ ที่ช่วยเหลือนักดนตรีและศิลปินในช่วงที่เกิดโรคระบาดร้ายแรง ณ ปี 2021
จากการเดินหน้าสู่ทำเนียบเพื่อยื่นข้อเรียกร้องมาตรการเยียวยาคนในวงการดนตรีกลางคืนในครานั้น ทำให้เขาได้พบศิลปินในวงการดนตรีที่เล็งเห็นปัญหาเดียวกันหลายคน หนึ่งในนั้นคือ โอม - ปัณฑพล ประสารราชกิจ ซึ่งการพูดคุยทำให้จุดประกายการจัดเทศกาลดนตรีออนไลน์ นำไปสู่การพูดคุยกับ ป๋าเต็ด - ยุทธนา บุญอ้อม และคนในวงการหลาย ๆ คน จนเกิดเปิดหมวก Festival เทศกาลดนตรีบน youtube 14 วัน วันละ 6 ชั่วโมง ตั้งแต่ 6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน ที่ผลตอบรับแม้จะมีอุปสรรคไปบ้าง แต่ก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญของคนในวงการครั้งนั้น