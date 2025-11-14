แม่หน้าเจื่อน ซื้อขนมฮิตให้ลูกกินประจำ วันละ 1-2 ลูก คิดว่าอันละ 10 บาท ช็อกเพิ่งรู้ราคาจริง

แม่ช็อกหนัก ซื้อ Kinder Joy ให้ลูกกินประจำวันละ 1-2 ลูก นาน 3 ปี คิดว่าอันละ 10 บาท แต่พอรู้ราคาจริงถึงกับไม่กล้าตามใจลูกบ่อย เป็นไวรัล 2.1 ล้านครั้ง
เรียกว่าเป็นขนมยอดฮิตของเด็ก ๆ สำหรับ Kinder Joy ที่มีวางขายแทบทุกร้านสะดวกซื้อ ซึ่งผู้ปกครองหลายคนก็มักจะตามใจซื้อให้ลูก ที่มักจะตื่นเต้นในการได้ทั้งกินขนมพร้อมลุ้นสุ่มของเล่นในกล่องอีกด้วย
ล่าสุด (13 พฤศจิกายน 2568 ) ผู้ใช้ TikTok @tangthaineytu โพสต์ภาพของ Kinder Joy พร้อมระบุข้อความว่า "กูก็นึกว่ามันลูกละ 10 บาทมาตลอด 3 ปี กูก็ปล่อยให้ลูกซื้อทุกวัน วันละ 1-2 ลูก จนวันนี้กูรู้ราคาจริงแล้ว"
โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลจนมียอดเข้าชมกว่า 2.1 ล้านครั้ง ซึ่งปรากฏว่ามีเหล่าผู้ปกครองต่างพากันมาแซวสนั่น ระบุว่า เป็นขนมที่เด็กทุกคนต้องซื้อ, ต้องถามทุกครั้งว่า อยากกินขนมหรืออยากได้ของเล่น และไข่เซอร์ไพรส์ แม่จะเป็นลม
สำหรับราคาของ Kinder Joy พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ราคา 28-40 บาท แล้วแต่โปรโมชันและส่วนลดของแต่ละร้าน
