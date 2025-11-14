HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แม่หน้าเจื่อน ซื้อขนมฮิตให้ลูกกินประจำ วันละ 1-2 ลูก คิดว่าอันละ 10 บาท ช็อกเพิ่งรู้ราคาจริง

           แม่ช็อกหนัก ซื้อ Kinder Joy ให้ลูกกินประจำวันละ 1-2 ลูก นาน 3 ปี คิดว่าอันละ 10 บาท แต่พอรู้ราคาจริงถึงกับไม่กล้าตามใจลูกบ่อย เป็นไวรัล 2.1 ล้านครั้ง

แม่ช็อกหลังรู้ราคาจริง Kinder Joy
ภาพจาก Ekaterina Minaeva/shutterstock.com

           เรียกว่าเป็นขนมยอดฮิตของเด็ก ๆ สำหรับ Kinder Joy ที่มีวางขายแทบทุกร้านสะดวกซื้อ ซึ่งผู้ปกครองหลายคนก็มักจะตามใจซื้อให้ลูก ที่มักจะตื่นเต้นในการได้ทั้งกินขนมพร้อมลุ้นสุ่มของเล่นในกล่องอีกด้วย

แม่ช็อกหลังรู้ราคาจริง Kinder Joy
ภาพจาก TikTok @tangthaineytu

           ล่าสุด (13 พฤศจิกายน 2568 ) ผู้ใช้ TikTok @tangthaineytu โพสต์ภาพของ Kinder Joy พร้อมระบุข้อความว่า "กูก็นึกว่ามันลูกละ 10 บาทมาตลอด 3 ปี กูก็ปล่อยให้ลูกซื้อทุกวัน วันละ 1-2 ลูก จนวันนี้กูรู้ราคาจริงแล้ว"

แม่ช็อกหลังรู้ราคาจริง Kinder Joy
ภาพจาก TikTok @tangthaineytu

แม่ช็อกหลังรู้ราคาจริง Kinder Joy
ภาพจาก TikTok @tangthaineytu

            โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลจนมียอดเข้าชมกว่า 2.1 ล้านครั้ง ซึ่งปรากฏว่ามีเหล่าผู้ปกครองต่างพากันมาแซวสนั่น ระบุว่า  เป็นขนมที่เด็กทุกคนต้องซื้อ, ต้องถามทุกครั้งว่า อยากกินขนมหรืออยากได้ของเล่น และไข่เซอร์ไพรส์ แม่จะเป็นลม

แม่ช็อกหลังรู้ราคาจริง Kinder Joy
ภาพจาก TikTok @tangthaineytu

แม่ช็อกหลังรู้ราคาจริง Kinder Joy
ภาพจาก TikTok @tangthaineytu

            สำหรับราคาของ Kinder Joy พบว่าเฉลี่ยอยู่ที่ราคา 28-40  บาท แล้วแต่โปรโมชันและส่วนลดของแต่ละร้าน

แม่ช็อกหลังรู้ราคาจริง Kinder Joy
ภาพจาก TikTok @tangthaineytu

แม่ช็อกหลังรู้ราคาจริง Kinder Joy
ภาพจาก TikTok @tangthaineytu

แม่ช็อกหลังรู้ราคาจริง Kinder Joy
ภาพจาก TikTok @tangthaineytu

แม่ช็อกหลังรู้ราคาจริง Kinder Joy
ภาพจาก TikTok @tangthaineytu


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่หน้าเจื่อน ซื้อขนมฮิตให้ลูกกินประจำ วันละ 1-2 ลูก คิดว่าอันละ 10 บาท ช็อกเพิ่งรู้ราคาจริง อัปเดตล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:41:57 5,008 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย