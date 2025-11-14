HILIGHT
เธอคือใคร พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน ตัวละครลับเปิดหน้าแฉ ตร. - นักการเมือง รับเงินเว็บพนัน

 
          เปิดประวัติ พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน ตัวละครลับที่ บิ๊กโจ๊ก พาเข้าสภาแฉส่วยเว็บพนัน พัวพันอดีต ผบ.ตร. และลูกน้อง 200 ชีวิต สะเทือนทั้ง สตช.

ประวัติ พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน
ภาพจาก เรื่องเด่นเย็นนี้

          ชื่อของ พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน กลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างหนัก หลังจากที่ บิ๊กโจ๊ก พาเข้าชี้แจงกลางสภาในคดีส่วยเว็บพนันออนไลน์สู่มือเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 200 นาย ส่งผลให้การปรากฏตัวครั้งนี้ของ พิมพ์วิไล ทำให้เธอกลายเป็นชื่อที่สั่นสะเทือนวงการตำรวจไทยครั้งใหญ่ 

พิมพ์วิไล คือใคร


          พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน เคยทำงานด้านบัญชีในโรงแรม ก่อนจะลาออกมารับจ้างทำบัญชีให้เครือข่ายเว็บพนัน โดยได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท เธอมีบัญชีธนาคารหลายบัญชี และใช้บางส่วนเป็น บัญชีม้า เพื่อรับ–โอนเงินจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งเธออ้างว่าไม่ได้ทราบตั้งแต่แรกว่าเป็นเงินผิดกฎหมาย จนกระทั่งถูกจับกุมจึงเริ่มรู้ว่ารายการที่โอนเป็นเงินส่วยให้กลุ่มเจ้าหน้าที่บางชุด

          ชื่อของ พิมพ์วิไล ปรากฏต่อหน้าสื่อครั้งแรก จากกรณี ทนายตั้ม ษิทรา พาเธอเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจเมื่อเดือนเมษายน 2567 โดย พิมพ์วิไล อ้างว่าการโอนเงินบางเส้นทางมีความเชื่อมโยงถึงผู้บัญชาการตำรวจระดับสูง รวมถึงภรรยาของอดีต ผบ.ตร.  


ประวัติ พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน
ภาพจาก ThaiPBS

          ล่าสุด (13 พฤศจิกายน) ในการประชุม กมธ. ที่สภา พิมพ์วิไล เปิดเผยว่า เงินที่โอนไปยังตำรวจและนักการเมืองจำนวนหนึ่งเป็น ส่วยเว็บพนัน ซึ่งเธอถูกสั่งให้ทำตามรอบวันที่ 5 และ 10 ของทุกเดือน โดยมีบุคคลกลางเป็นผู้ไล่เก็บบัญชีและแจ้งปลายทางให้ว่าเป็นชุดใด เช่น ชุด PCT 4 หรือรายชื่อระดับผู้กำกับ รองผู้การ รองสารวัตร ไปจนถึงตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

          อย่างไรก็ดี แม้ว่า พิมพ์วิไล จะให้ข้อมูลสำคัญต่อการขยายผลในการเอาผิดตัวรวจรับเงินเว็บพนัน แต่อีกมุมหนึ่งเธอก็อยู่ในสถานะเป็นผู้ต้องหา ที่ต้องพิสูจน์ต่อไปว่า เธอเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือมีส่วนรู้เห็นในขบวนการเว็บพนันมากกว่านั้น

ประวัติ พิมพ์วิไล ปล้องอ่อน
ภาพจาก ThaiPBS




14 พฤศจิกายน 2568
