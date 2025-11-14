HILIGHT
ผู้ว่าติ๊ก อำลาโคราช ซื้อตั๋วรถไฟนั่งแบบประหยัด มุ่งหน้าเข้ากรุงรับตำแหน่งรองปลัดมหาดไทย

 
           ผู้ว่าติ๊ก ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ซื้อตั๋วรถไฟมุ่งหน้ากรุงเทพฯ รับตำแหน่งรองปลัดมหาดไทย ชาวโคราชแห่ส่งถึงชานชาลา 


 ผู้ว่าติดดิน นั่งรถไฟรับตำแหน่งรองปลัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าติดดิน นั่งรถไฟรับตำแหน่งรองปลัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

           วันที่ 13 พฤศจิกายน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม หรือ ผู้ว่าติ๊ก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ก่อนเดินทางไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล

           โดยนายชัยวัฒน์ ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะคุณย่าโม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยขอให้ปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ให้อยู่ดีกินดี และทำมาค้าขายร่ำรวย ซึ่งมีส่วนราชการมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

ผู้ว่าติดดิน นั่งรถไฟรับตำแหน่งรองปลัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าติดดิน นั่งรถไฟรับตำแหน่งรองปลัด
ภาพจากเฟซบุ๊ก Anchalee Pakdeechoco


           จากนั้น นายชัยวัฒน์ เดินทางไปยังสถานีรถไฟจิระ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อรอต่อคิวซื้อตั๋ววรถไฟสายอุบลราชธานี-กรุงเทพ เพื่อโดยสารรถไฟสายดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามสไตล์ผู้ว่าติดดิน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ และประชาชน มารอส่งนายชัยวัฒน์ขึ้นรถไฟถึงชานชาลา

ผู้ว่าติดดิน นั่งรถไฟรับตำแหน่งรองปลัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าติดดิน นั่งรถไฟรับตำแหน่งรองปลัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าติดดิน นั่งรถไฟรับตำแหน่งรองปลัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าติดดิน นั่งรถไฟรับตำแหน่งรองปลัด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าติดดิน นั่งรถไฟรับตำแหน่งรองปลัด
ภาพจากสวทช 



ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา, NBT Connext


 







