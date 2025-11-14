ผู้ว่าติ๊ก อำลาโคราช ซื้อตั๋วรถไฟนั่งแบบประหยัด มุ่งหน้าเข้ากรุงรับตำแหน่งรองปลัดมหาดไทย

ผู้ว่าติ๊ก ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ซื้อตั๋วรถไฟมุ่งหน้ากรุงเทพฯ รับตำแหน่งรองปลัดมหาดไทย ชาวโคราชแห่ส่งถึงชานชาลา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 13 พฤศจิกายน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม หรือ ผู้ว่าติ๊ก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ก่อนเดินทางไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยนายชัยวัฒน์ ได้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะคุณย่าโม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยขอให้ปกป้องคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ให้อยู่ดีกินดี และทำมาค้าขายร่ำรวย ซึ่งมีส่วนราชการมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา
ภาพจากเฟซบุ๊ก Anchalee Pakdeechoco
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา, NBT Connext
ภาพจากสวทช
