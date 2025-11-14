พ่อลาออก-เดินทาง 900 กม. มาขายข้าวข้างมหาวิทยาลัย หลังลูกสาวบ่นคำเดียว

พ่อลาออกจากงาน เดินทางไกล 900 กม. มาเปิดร้านขายข้าวข้างมหาวิทยาลัยลูกสาว หลังลูกบ่นอาหารไม่อร่อย
ภาพจาก Douyin
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยเรื่องราวชวนอึ้งของคุณพ่อรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดีย เมื่อรักของพ่อนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใด ภายหลังจากลูกสาวไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วบ่นว่าอาหารที่นั่นไม่อร่อย ผู้เป็นพ่อจึงตัดสินใจลาออกจากงาน แล้วเดินทางไกลกว่า 900 กิโลเมตร มาเปิดร้านขายข้าวอยู่ที่ข้างมหาวิทยาลัยของลูก
หลี่ ปิงตี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยจี๋หลิน ในเมืองซื่อผิง มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ในช่วงปีที่ผ่านมา หลี่ เอาแต่บ่นว่าไม่ชอบรสชาติอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย เธอบอกกับพ่อของเธอว่า "อาหารไม่ถูกปาก ไม่มีรสชาติแบบเหมือนอยู่บ้าน"
ภาพจาก Douyin
ในวันแรกของการเปิดร้าน คุณพ่อขายข้าวได้เพียง 7 จาน (หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นลูกสาวของเขา) ได้เงินไปไม่ถึง 70 หยวน (ราว 318 บาท) ซึ่งน้อยกว่าเงินที่ลูกสาวของเขาหาได้ในวันนั้น จากการไปสอนพิเศษเด็กเล็ก ลูกสาวรู้สึกเสียใจต่อคุณพ่อ เพราะเธอเป็นต้นเหตุให้เขาตัดสินใจมาที่นี่ จึงได้โพสต์เรื่องนี้ไปบนโซเชียล
"พ่อของฉันให้ความสำคัญกับการเตรียมอาหารที่สะอาด และกำลังมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกิจของเขา" นักศึกษา กล่าวในโพสต์
ภาพจาก Douyin
ลูกสาว กล่าวว่า "เดือนที่แล้ว พ่อบอกว่าร้านเงียบเชียบจนรู้สึกหนาว แต่ตอนนี้พ่อยุ่งมากจนอบอุ่นหัวใจ พ่อไม่ได้ต้องการกำไรอะไรมากมาย เขาหวังแค่หาเลี้ยงชีพ ดังนั้นเขาจึงรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผล 2 ข้อคือ การดูแลฉัน และเลี้ยงดูตัวเอง"
นอกจากนี้ลูกสาวยังได้เล่าย้อนถึงตอนเลือกมหาวิทยาลัยเข้าเรียน ตอนนั้นเธอยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน แต่พ่อสัญญาว่า "ไม่ว่าลูกจะไปไหน พ่อก็จะตามลูกไปเสมอ" และในวันนี้พ่อของเธอก็ได้ทำตามสัญญานั้นแล้วจริง ๆ
ภาพจาก Douyin
ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz, South China Morning Post