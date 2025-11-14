HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พ่อลาออก-เดินทาง 900 กม. มาขายข้าวข้างมหาวิทยาลัย หลังลูกสาวบ่นคำเดียว

 
            พ่อลาออกจากงาน เดินทางไกล 900 กม. มาเปิดร้านขายข้าวข้างมหาวิทยาลัยลูกสาว หลังลูกบ่นอาหารไม่อร่อย 

พ่อลาออก-เดินทาง 900 กม. มาขายข้าวข้างมหาวิทยาลัย หลังลูกสาวบ่นคำเดียว
ภาพจาก Douyin 

            เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เวิลด์ออฟบัซ เผยเรื่องราวชวนอึ้งของคุณพ่อรายหนึ่งในประเทศจีน ซึ่งกำลังได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดีย เมื่อรักของพ่อนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าสิ่งใด ภายหลังจากลูกสาวไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วบ่นว่าอาหารที่นั่นไม่อร่อย ผู้เป็นพ่อจึงตัดสินใจลาออกจากงาน แล้วเดินทางไกลกว่า 900 กิโลเมตร มาเปิดร้านขายข้าวอยู่ที่ข้างมหาวิทยาลัยของลูก 

            หลี่ ปิงตี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยจี๋หลิน ในเมืองซื่อผิง มณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ในช่วงปีที่ผ่านมา หลี่ เอาแต่บ่นว่าไม่ชอบรสชาติอาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัย เธอบอกกับพ่อของเธอว่า "อาหารไม่ถูกปาก ไม่มีรสชาติแบบเหมือนอยู่บ้าน" 

พ่อลาออก-เดินทาง 900 กม. มาขายข้าวข้างมหาวิทยาลัย หลังลูกสาวบ่นคำเดียว
ภาพจาก Douyin 

            ในที่สุดพ่อของเธอจึงตัดสินใจลาออกจากที่ทำงาน ที่ร้านบาร์บีคิวในเมืองเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน จากนั้นได้มุ่งหน้าย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองซื่อผิง ที่อยู่ห่างกันถึง 900 กิโลเมตร แล้วเช่าร้านเล็ก ๆ ใกล้กับรั้วมหาวิทยาลัยของลูกสาวเพื่อเปิดร้านขายข้าว โดยคุณพ่อได้เรียนรู้สูตรทำเมนูข้าวผัดและบะหมี่ และเริ่มเปิดร้านเมื่อกลางเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา 

            ในวันแรกของการเปิดร้าน คุณพ่อขายข้าวได้เพียง 7 จาน (หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นลูกสาวของเขา) ได้เงินไปไม่ถึง 70 หยวน (ราว 318 บาท) ซึ่งน้อยกว่าเงินที่ลูกสาวของเขาหาได้ในวันนั้น จากการไปสอนพิเศษเด็กเล็ก ลูกสาวรู้สึกเสียใจต่อคุณพ่อ เพราะเธอเป็นต้นเหตุให้เขาตัดสินใจมาที่นี่ จึงได้โพสต์เรื่องนี้ไปบนโซเชียล 

            "พ่อของฉันให้ความสำคัญกับการเตรียมอาหารที่สะอาด และกำลังมองหาคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำธุรกิจของเขา" นักศึกษา กล่าวในโพสต์

พ่อลาออก-เดินทาง 900 กม. มาขายข้าวข้างมหาวิทยาลัย หลังลูกสาวบ่นคำเดียว
ภาพจาก Douyin 

            หลังจากนั้นไม่นาน เรื่องราวของคุณพ่อนักศึกษาสาวก็ได้รับความนิยมจนติดเทรนด์ ผลปรากฏว่าในวันถัดมา มีผู้คนจำนวนมากทั้งอาจารย์ นักศึกษา รวมไปถึงนักเรียนจากที่อื่น และชาวบ้านในละแวกนั้น พากันไปยืนต่อคิวซื้อข้าวที่ร้านข้าวของคุณพ่อ โดยบางคนก็สั่งปริมาณมากเพื่อช่วยสนับสนุนเขา และเมื่อลูกสาวมีเวลาว่าง ก็ไปช่วยคุณพ่อที่ร้าน 

            ลูกสาว กล่าวว่า "เดือนที่แล้ว พ่อบอกว่าร้านเงียบเชียบจนรู้สึกหนาว แต่ตอนนี้พ่อยุ่งมากจนอบอุ่นหัวใจ พ่อไม่ได้ต้องการกำไรอะไรมากมาย เขาหวังแค่หาเลี้ยงชีพ ดังนั้นเขาจึงรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผล 2 ข้อคือ การดูแลฉัน และเลี้ยงดูตัวเอง" 

            นอกจากนี้ลูกสาวยังได้เล่าย้อนถึงตอนเลือกมหาวิทยาลัยเข้าเรียน ตอนนั้นเธอยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน แต่พ่อสัญญาว่า "ไม่ว่าลูกจะไปไหน พ่อก็จะตามลูกไปเสมอ" และในวันนี้พ่อของเธอก็ได้ทำตามสัญญานั้นแล้วจริง ๆ 

พ่อลาออก-เดินทาง 900 กม. มาขายข้าวข้างมหาวิทยาลัย หลังลูกสาวบ่นคำเดียว
ภาพจาก Douyin 


ขอบคุณข้อมูลจาก World of Buzz, South China Morning Post

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ่อลาออก-เดินทาง 900 กม. มาขายข้าวข้างมหาวิทยาลัย หลังลูกสาวบ่นคำเดียว อัปเดตล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:32:29 1,534 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย