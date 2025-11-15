ลูกค้าหัวหมอ ซื้อเสื้อไปใส่ฟรี ๆ แล้วส่งคืน ร้านค้าออนไลน์คิดวิธีแก้เผ็ด เด็ดจนเป็นไวรัล

HILIGHT
          ลูกค้าหัวหมอ เปลี่ยนร้านค้าออนไลน์ให้กลายเป็นตู้เสื้อผ้าฟรี ซื้อเสื้อผ้าไปใส่แล้วส่งคืน ร้านคิดวิธีแก้เผ็ด คนแห่ถูกใจ 

ภาพจาก Weibo

          เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา หรือ 11.11 เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์แห่งปี ร้านค้าอีคอมเมิร์ซในจีนต่างมียอดขายถล่มทลาย แต่ในขณะเดียวกันก็เจอปัญหาที่น่าปวดหัว เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วส่งสินค้าคืนเพื่อขอคืนเงิน แต่ก่อนที่จะคืนนั้นได้นำไปใช้ก่อนแล้วฟรี ๆ 

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวว่า มีร้านขายเสื้อผ้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนหลายแห่ง ได้คิดวิธีแก้เผ็ดลูกค้าหัวหมอ หลังจากซื้อเสื้อผ้าไปใส่ฟรี ๆ แล้วส่งกลับมาขอเงินคืนจากทางร้าน จนกลายเป็นกระแสไวรัลร้อนแรงบนโซเชียลมีเดีย 

          ร้านค้าออนไลน์แห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ใช้วิธีคล้องแม่กุญแจแบบใส่รหัสไว้ที่ซิปของเสื้อ หากผู้ซื้อได้รับเสื้อแล้วต้องการจะใส่ จำเป็นต้องขอรหัสเปิดจากทางร้านก่อน ขณะที่อีกร้านซึ่งขายเสื้อยืด ได้ใช้วิธีแปะกระดาษสีขาวขนาดใหญ่ปิดทับที่ด้านหน้าเสื้อ หากลูกค้าดึงแผ่นกระดาษที่แปะออกทางร้านจะไม่รับคืน ดังนั้น ลูกค้าจึงไม่สามารถแอบสวมใส่เสื้อผ้าแล้วทำเนียนส่งคืนร้านค้าได้อีกต่อไป 

          เจ้าของร้านกล่าวว่า "นี่เป็นการระงับพฤติกรรมการเอาเปรียบร้านค้าของลูกค้าบางราย" และเชื่อว่าวิธีการนี้จะทำให้ลูกค้าหัวหมอเหล่านั้น "รู้สึกละอายใจ" 

ภาพจาก Weibo

          วิธีการของทางร้านค้าออนไลน์ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นวงกว้าง หลายคนอดไม่ได้ที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยมีหลายรายกล่าวตำหนิพฤติกรรมน่ารังเกียจของผู้ชื้อเหล่านี้ พร้อมทั้งแสดงความเห็นใจทางร้านค้าที่โดนเอาเปรียบ 

          ทั้งนี้มีผู้ใช้โซเชียลบางรายได้แชร์ประสบการณ์ว่า "เคยเห็นบางคนชอบใส่เสื้อที่ไม่ได้แกะป้าย เข้าใจแล้วว่าทำไม พวกเขาจะได้ส่งคืนได้แบบนี้เอง" 

          สำหรับประเทศจีนมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค โดยกำหนดว่า แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต้องใช้นโยบายคืนสินค้าโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่ต้องระบุเหตุผล ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในกรณีเช่น คืนเสื้อผ้าที่ซื้อไปลองใส่แล้วไม่พอดีหรือไม่เหมาะกับตัวเอง แต่กลับมีลูกค้าบางรายอาศัยประโยชน์จากจุดนี้ "เปลี่ยนร้านค้าออนไลน์ให้กลายเป็นตู้เสื้อผ้าฟรีของพวกเขา" 

ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post

