สงสัยงูอะไรเข้าบ้าน มีพิษไหม คนดูอุทานลั่น คนโพสต์ขอโทษแทบไม่ทัน ให้เลขบ้านชดเชย

สงสัยในภาพ งูอะไรเข้าบ้าน มีพิษไหม คนร้องอุทานลั่น เจ้าของโพสต์ขอโทษแทบไม่ทัน ถึงกับต้องให้เลขบ้าน เป็นการชดเชย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ExhilaratingMouse2213
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ExhilaratingMouse2213 ได้โพสต์ภาพลงในกลุ่ม งูไทย...อะไรก็ได้ all about Thailand snakes ซึ่งมักจะมีสมาชิกเข้าไปโพสต์รูปภาพงูที่ดูแปลกตาเพื่อสอบถามชนิดของมัน และจะมีผู้รู้เข้าไปให้คำตอบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ExhilaratingMouse2213
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ExhilaratingMouse2213 ได้โพสต์ภาพลงในกลุ่ม งูไทย...อะไรก็ได้ all about Thailand snakes ซึ่งมักจะมีสมาชิกเข้าไปโพสต์รูปภาพงูที่ดูแปลกตาเพื่อสอบถามชนิดของมัน และจะมีผู้รู้เข้าไปให้คำตอบ
โดยเจ้าของโพสต์รายนี้พบสัตว์เลื้อยคลานต้องสงสัยว่าจะเป็น "งู" เข้ามาในบ้าน โดยโผล่ส่วนหัวออกมาจากบริเวณซอกเล็ก ๆ ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ จึงรีบบันทึกภาพแล้วนำมาสอบถามเพื่อน ๆ บนโซเชียลมีเดีย
โดยถามว่า "ใช่งูไหมคับ มีพิษไหม"
หลังจากนั้นไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยคอมเมนต์ต่างพากันเข้าไปอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่า "เหี้ย" เพราะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่งู แต่เป็นตัวเงินตัวทอง หลายคนต่างหัวเราะขำขัน และพากันแซวเจ้าของโพสต์กันสนั่น
"ใจเย็น ๆ พี่ดูดี ๆ ก่อน"
"มองตาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่"
"แหม หน้าหล่อขนาดนี้ บอกพี่เป็นงู 555"
"ใจร้ายมากแต่ละคน คำก็เหี้ย 2 คำก็เหี้ย สงสารเจ้าของโพสต์"
ล่าสุด ทางเจ้าของโพสต์ถึงกับต้องรีบเข้าไปขอโทษเพื่อน ๆ ในกลุ่ม โดยบอกว่า "ผมรู้แล้วคับว่าถามผิดกลุ่ม อย่าด่าผมอีกเลย" และเพื่อเป็นการชดเชย เขายังได้โพสต์ภาพเลขที่บ้านเอาไว้ให้ด้วย ซึ่งมีชาวเน็ตตาดีช่วยเพ่งให้แล้วว่าเป็นเลข "1302" พร้อมขอบคุณสำหรับเลขเด็ดงวดนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ExhilaratingMouse2213
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ExhilaratingMouse2213