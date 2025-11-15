HILIGHT
สงสัยงูอะไรเข้าบ้าน มีพิษไหม คนดูอุทานลั่น คนโพสต์ขอโทษแทบไม่ทัน ให้เลขบ้านชดเชย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ExhilaratingMouse2213  

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ExhilaratingMouse2213 ได้โพสต์ภาพลงในกลุ่ม งูไทย...อะไรก็ได้ all about Thailand snakes ซึ่งมักจะมีสมาชิกเข้าไปโพสต์รูปภาพงูที่ดูแปลกตาเพื่อสอบถามชนิดของมัน และจะมีผู้รู้เข้าไปให้คำตอบ 

          โดยเจ้าของโพสต์รายนี้พบสัตว์เลื้อยคลานต้องสงสัยว่าจะเป็น "งู" เข้ามาในบ้าน โดยโผล่ส่วนหัวออกมาจากบริเวณซอกเล็ก ๆ ที่เก็บข้าวของเครื่องใช้ จึงรีบบันทึกภาพแล้วนำมาสอบถามเพื่อน ๆ บนโซเชียลมีเดีย 
โดยถามว่า "ใช่งูไหมคับ มีพิษไหม" 

          หลังจากนั้นไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว โดยคอมเมนต์ต่างพากันเข้าไปอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่า "เหี้ย" เพราะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่งู แต่เป็นตัวเงินตัวทอง หลายคนต่างหัวเราะขำขัน และพากันแซวเจ้าของโพสต์กันสนั่น

          "ใจเย็น ๆ พี่ดูดี ๆ ก่อน"
          "มองตาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่"
          "แหม หน้าหล่อขนาดนี้ บอกพี่เป็นงู 555" 
          "ใจร้ายมากแต่ละคน คำก็เหี้ย 2 คำก็เหี้ย สงสารเจ้าของโพสต์" 

          ล่าสุด ทางเจ้าของโพสต์ถึงกับต้องรีบเข้าไปขอโทษเพื่อน ๆ ในกลุ่ม โดยบอกว่า "ผมรู้แล้วคับว่าถามผิดกลุ่ม อย่าด่าผมอีกเลย" และเพื่อเป็นการชดเชย เขายังได้โพสต์ภาพเลขที่บ้านเอาไว้ให้ด้วย ซึ่งมีชาวเน็ตตาดีช่วยเพ่งให้แล้วว่าเป็นเลข "1302" พร้อมขอบคุณสำหรับเลขเด็ดงวดนี้    





ภาพจาก เฟซบุ๊ก ExhilaratingMouse2213  



