หมอมุกกินเค้ก โพสต์คลิปขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ยันมีเจตนาสุจริต ไม่ตั้งใจให้ใครเสียหาย

หมอมุกกินเค้ก โพสต์คลิปขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังมีดราม่าเรื่องลองชุด พร้อมปิดท้ายด้วยการไหว้ขอโทษ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 หมอมุก หรือ หมอมุกกินเค้ก มีการโพสต์คลิปลง TikTok เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลังจากรีวิวการลองชุดแบรนด์ดังแล้วไม่ประทับใจ ทำให้เจ้าของแบรนด์ออกมาตำหนิ ระบุว่า "ก่อนอื่นมุกขอโทษถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขอโทษทุกคนที่ทำให้เสียความรู้สึกที่มีต่อมุกนะคะ ตลอดเวลาที่ผ่านมา เจตนาในการรีวิว การทำคอนเทนต์ของมุก เป็นการรีวิวในการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นประสบการณ์ที่มุกกับคุณแม่ได้พบเจอ ล้วนมาจากเจตนาและการกระทำที่สุจริต ไม่เคยมีเจตนามุ่งร้ายต่อบุคคลใด
การรีวิวของมุกเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นในฐานะผู้บริโภค ผู้ซื้อสินค้า และผู้รับบริการ ซึ่งบางรีวิวบางคำพูดอาจจะทำให้เกิดการสื่อสารคลาดเคลื่อน เกิดความไม่สบายใจ ทำให้กระทบต่อความรู้สึกของบุคคลอื่น มุกยืนยันว่ามีเจตนาที่สุจริต ไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหาย
ท้ายที่สุดนี้มุกอยากขอโทษทุกคนจากใจจริง ๆ ค่ะ ช่วงที่ผ่านมามุกขอขอบคุณทุกกำลังใจ ทุกคำแนะนำ คำติชม มุกได้อ่านทุกข้อความ ทุกคอมเมนต์ มุกขอน้อมรับไว้ทั้งหมด มุกจะนำเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนสำคัญในการปรับปรุงตัวเอง เพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่ดีขึ้นต่อไปค่ะ"
