ใช่เหรอ !? นางงามเขมรสวมชุดโขนไทย โชว์ฟ้อนรำพื้นเมืองบนเวที คนไทยเอ๊ะแรง

ทัวร์ไทยไม่ทน ! เวทีนางงามเขมรโชว์ฟ้อนรำพื้นเมือง แต่ชุดที่ใส่ มันชวนเอ๊ะแรง เหมือนก๊อปชุดโขนไทย ชาวเน็ตถึงกับแท็กเรียกกระทรวงวัฒนธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Miss Teen Cambodia
จากดราม่าเดือดล่าสุดกับเวทีประกวด Miss Teen Cambodia 2025 ซึ่งในช่วงหนึ่งพบว่า ชูรี ลอร์เฮิร์ส (Chouri Laorhours) ซึ่งได้มงกุฎไปครอง มีการถือธงชาติกัมพูชาใส่ร้ายประเทศไทยทั้งน้ำตา กล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มสงคราม แถมยังใส่อินเนอร์จัดเต็ม ชนิดที่คนไทยได้ดูต่างหัวร้อนไปตามกันนั้น
นอกจากเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังมีอีกประเด็นที่ถูกจับตา เมื่อทางกองประกวดได้ให้ กุน กันนิกา (Kun Kaknika) เจ้าของมงกุฎ Miss Teen Cambodia 2024 ขึ้นมาทำการแสดงที่ระบุว่าเป็น "การแสดงฟ้อนรําพื้นเมืองเขมร" เรื่อง Hari Hara บนเวที แต่ชุดที่สวมใส่นั้นทำเอาคนไทยที่เห็นถึงกับเอ๊ะแรง ชนิดที่บางคนถึงกับแท็กเรียกกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเข้ามาดูด่วน
ขณะที่หลาย ๆ คนเข้าไปถล่มคอมเมนต์ รับไม่ได้ที่ก๊อปไทยไปขนาดนี้ เพราะชุดที่สวมนั้นดูคล้ายกับชุดที่ไทยใช้ในการแสดงโขน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย
