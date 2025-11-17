HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เมียแจ็คแป๊ปโฮ ใส่ยับดราม่าร้อน ห้ามแล้ว แต่มันไม่ฟัง มีลูกแต่ไม่เคยมีสติ

          เมียแจ็คแป๊ปโฮ ลั่น ห้ามแล้ว แต่มันไม่ฟัง มีลูกก็ไม่เคยมีสติ ขอน้อมรับผิด ให้เป็นเรื่องหลังบ้านของครอบครัว



แจ็คแป๊ปโฮ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ

          จากกรณีที่อินฟลูฯ ดัง เต้นอยู่กลางญี่ปุ่น ท่ามกลางเสียวิจารณ์เป็นวงกว้างถึงความไม่เหมาะสม เพราะจุดดังกล่าวคือ ภูเขาไฟฟูจิที่คนท้องถิ่นนั้นรำคาญกับปัญหานักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง ก่อนพบว่า อินฟลูฯ คนนี้คือแจ็คแป๊ปโฮ

          อ่านข่าว : อินฟลูฯ ดัง เต้นบนหลังคารถ กลางจุดแลนด์มาร์กดังญี่ปุ่น - อ.เจษฎา คอมเมนต์ตำหนิแรง !

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ ภรรยาของเจ้าตัวมีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า โพสต์นี้จะไม่ขอปกป้องใคร ขอปกป้องตัวเองกับลูก ครั้งนี้ห้ามแล้วค่ะ มันไม่ฟัง มีลูกแล้วแต่ไม่เคยมีสติ ไม่นึกถึงลูก



          ขอความกรุณาอย่าว่าโมกับลูกเลย รู้เรื่องค่ะ แต่คุมไม่ได้จริง ๆ ยอมรับค่ะ บอกให้ลบคลิปก็ไม่ลบ ก็ตามภาพลักษณ์ของเค้าเองเลยค่ะ ในคลิปที่ยิ้มคือทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน เพราะโฟกัสลูกพึ่งเปลี่ยนเพิสเสร็จ ลูกก็จะวิ่งตามแต่พ่อมัน

          หลังจากนี้ก็คงยอมรับตามสภาพให้เป็นเรื่องหลังบ้านครอบครัวค่ะ #ก็ถูกของทุกคนแหละค่ะมันอยู่ในจุดที่ใครเตือนไม่ได้

แจ็คแป๊ปโฮ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ


แจ็คแป๊ปโฮ






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เมียแจ็คแป๊ปโฮ ใส่ยับดราม่าร้อน ห้ามแล้ว แต่มันไม่ฟัง มีลูกแต่ไม่เคยมีสติ อัปเดตล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:34:01 1,827 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย