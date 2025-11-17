เมียแจ็คแป๊ปโฮ ใส่ยับดราม่าร้อน ห้ามแล้ว แต่มันไม่ฟัง มีลูกแต่ไม่เคยมีสติ

เมียแจ็คแป๊ปโฮ ลั่น ห้ามแล้ว แต่มันไม่ฟัง มีลูกก็ไม่เคยมีสติ ขอน้อมรับผิด ให้เป็นเรื่องหลังบ้านของครอบครัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ
จากกรณีที่อินฟลูฯ ดัง เต้นอยู่กลางญี่ปุ่น ท่ามกลางเสียวิจารณ์เป็นวงกว้างถึงความไม่เหมาะสม เพราะจุดดังกล่าวคือ ภูเขาไฟฟูจิที่คนท้องถิ่นนั้นรำคาญกับปัญหานักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง ก่อนพบว่า อินฟลูฯ คนนี้คือแจ็คแป๊ปโฮ
อ่านข่าว : อินฟลูฯ ดัง เต้นบนหลังคารถ กลางจุดแลนด์มาร์กดังญี่ปุ่น - อ.เจษฎา คอมเมนต์ตำหนิแรง !
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ ภรรยาของเจ้าตัวมีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า โพสต์นี้จะไม่ขอปกป้องใคร ขอปกป้องตัวเองกับลูก ครั้งนี้ห้ามแล้วค่ะ มันไม่ฟัง มีลูกแล้วแต่ไม่เคยมีสติ ไม่นึกถึงลูก
ขอความกรุณาอย่าว่าโมกับลูกเลย รู้เรื่องค่ะ แต่คุมไม่ได้จริง ๆ ยอมรับค่ะ บอกให้ลบคลิปก็ไม่ลบ ก็ตามภาพลักษณ์ของเค้าเองเลยค่ะ ในคลิปที่ยิ้มคือทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน เพราะโฟกัสลูกพึ่งเปลี่ยนเพิสเสร็จ ลูกก็จะวิ่งตามแต่พ่อมัน
หลังจากนี้ก็คงยอมรับตามสภาพให้เป็นเรื่องหลังบ้านครอบครัวค่ะ #ก็ถูกของทุกคนแหละค่ะมันอยู่ในจุดที่ใครเตือนไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ
จากกรณีที่อินฟลูฯ ดัง เต้นอยู่กลางญี่ปุ่น ท่ามกลางเสียวิจารณ์เป็นวงกว้างถึงความไม่เหมาะสม เพราะจุดดังกล่าวคือ ภูเขาไฟฟูจิที่คนท้องถิ่นนั้นรำคาญกับปัญหานักท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้ง ก่อนพบว่า อินฟลูฯ คนนี้คือแจ็คแป๊ปโฮ
อ่านข่าว : อินฟลูฯ ดัง เต้นบนหลังคารถ กลางจุดแลนด์มาร์กดังญี่ปุ่น - อ.เจษฎา คอมเมนต์ตำหนิแรง !
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ ภรรยาของเจ้าตัวมีการโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า โพสต์นี้จะไม่ขอปกป้องใคร ขอปกป้องตัวเองกับลูก ครั้งนี้ห้ามแล้วค่ะ มันไม่ฟัง มีลูกแล้วแต่ไม่เคยมีสติ ไม่นึกถึงลูก
ขอความกรุณาอย่าว่าโมกับลูกเลย รู้เรื่องค่ะ แต่คุมไม่ได้จริง ๆ ยอมรับค่ะ บอกให้ลบคลิปก็ไม่ลบ ก็ตามภาพลักษณ์ของเค้าเองเลยค่ะ ในคลิปที่ยิ้มคือทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน เพราะโฟกัสลูกพึ่งเปลี่ยนเพิสเสร็จ ลูกก็จะวิ่งตามแต่พ่อมัน
หลังจากนี้ก็คงยอมรับตามสภาพให้เป็นเรื่องหลังบ้านครอบครัวค่ะ #ก็ถูกของทุกคนแหละค่ะมันอยู่ในจุดที่ใครเตือนไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก จริยา หรั่งวิรุฬ