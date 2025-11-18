พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะฉลองพระองค์ของพระบรมราชินี ที่ทรงงดงาม และสื่อถึงไมตรีจิตระหว่างสองแผ่นดิน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13–17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
หนึ่งในสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง คือฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงเลือกสวมใส่ระหว่างการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจีน แต่ละชุดออกแบบอย่างประณีต สื่อถึงความอ่อนหวาน งามสง่า และความเคารพต่อวัฒนธรรมของประเทศเจ้าบ้าน ควบคู่กับการสะท้อนเอกลักษณ์ความงามแบบไทยได้อย่างลงตัว
ทีมงานได้รวบรวมฉลองพระองค์ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งแต่ละชุดล้วนสะท้อนความสัมพันธ์อันดีของไทย-จีน ผ่านโทนสี รายละเอียดลวดลาย และงานศิลป์อันวิจิตร ทำให้ตลอดภารกิจในจีน พระองค์ทรงปรากฏพระสิริโฉมอ่อนโยน แต่งดงามสง่า และทรงแสดงพระอัธยาศัยที่ใกล้ชิดเป็นกันเองกับประชาชน
ชาวจีนจำนวนมากแสดงความชื่นชมฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งในด้านโทนสี ความหมายของชุดไทย และความงดงามที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของไทย ทำให้ผู้ติดตามชาวจีนหลายคนเกิดความสนใจในแฟชั่นและวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น พร้อมชื่นชมเสน่ห์ของความงามแบบไทย-เอเชีย
การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แต่ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งไมตรีจิต วัฒนธรรม และความงดงามแบบไทย ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางตลอดการเสด็จพระราชดำเนิน