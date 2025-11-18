HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวในพระราชสำนัก

ส่องลุคทรงงามสง่าของพระราชินีสุทิดา ระหว่างเสด็จฯ เยือนจีนอย่างเป็นทางการ

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะฉลองพระองค์ของพระบรมราชินี ที่ทรงงดงาม และสื่อถึงไมตรีจิตระหว่างสองแผ่นดิน
พระราชินีสุทิดา ทรงฉลองพระองค์งดงามระหว่างเสด็จเยือนจีน

เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 13–17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่ตอกย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ ในวาระครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน
พระราชินีสุทิดา ทรงฉลองพระองค์งดงามระหว่างเสด็จเยือนจีน

เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการ ณ มหาศาลาประชาชน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

          หนึ่งในสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง คือฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งทรงเลือกสวมใส่ระหว่างการปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจีน แต่ละชุดออกแบบอย่างประณีต สื่อถึงความอ่อนหวาน งามสง่า และความเคารพต่อวัฒนธรรมของประเทศเจ้าบ้าน ควบคู่กับการสะท้อนเอกลักษณ์ความงามแบบไทยได้อย่างลงตัว
พระราชินีสุทิดา ทรงฉลองพระองค์งดงามระหว่างเสด็จเยือนจีน

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568

          ทีมงานได้รวบรวมฉลองพระองค์ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งแต่ละชุดล้วนสะท้อนความสัมพันธ์อันดีของไทย-จีน ผ่านโทนสี รายละเอียดลวดลาย และงานศิลป์อันวิจิตร ทำให้ตลอดภารกิจในจีน พระองค์ทรงปรากฏพระสิริโฉมอ่อนโยน แต่งดงามสง่า และทรงแสดงพระอัธยาศัยที่ใกล้ชิดเป็นกันเองกับประชาชน
พระราชินีสุทิดา ทรงฉลองพระองค์งดงามระหว่างเสด็จเยือนจีน

เสด็จพระราชดำเนินไปในงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวาย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

          ชาวจีนจำนวนมากแสดงความชื่นชมฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั้งในด้านโทนสี ความหมายของชุดไทย และความงดงามที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรมของไทย ทำให้ผู้ติดตามชาวจีนหลายคนเกิดความสนใจในแฟชั่นและวัฒนธรรมไทยเพิ่มมากขึ้น พร้อมชื่นชมเสน่ห์ของความงามแบบไทย-เอเชีย 
พระราชินีสุทิดา ทรงฉลองพระองค์งดงามระหว่างเสด็จเยือนจีน

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระพุทธรูปพระศากยมุนี และพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568

          การเสด็จพระราชดำเนินเยือนจีนครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แต่ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งไมตรีจิต วัฒนธรรม และความงดงามแบบไทย ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางตลอดการเสด็จพระราชดำเนิน
พระราชินีสุทิดา ทรงฉลองพระองค์งดงามระหว่างเสด็จเยือนจีน

เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ ฮิวแมนนอยด์กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568

พระราชินีสุทิดา ทรงฉลองพระองค์งดงามระหว่างเสด็จเยือนจีน

เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

พระราชินีสุทิดา ทรงฉลองพระองค์งดงามระหว่างเสด็จเยือนจีน

เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

พระราชินีสุทิดา ทรงฉลองพระองค์งดงามระหว่างเสด็จเยือนจีน

เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังต้องห้าม ที่ประทับสมเด็จพระจักรพรรดิจีนโบราณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พระราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประยุกต์จีน สง่างามสะกดสายตา ฉลองไมตรีไทย-จีน 50 ปี
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ส่องลุคทรงงามสง่าของพระราชินีสุทิดา ระหว่างเสด็จฯ เยือนจีนอย่างเป็นทางการ อัปเดตล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13:47:08 5,571 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย