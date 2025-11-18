HILIGHT
จับดาว X วัย 42 ปี ถ่ายคลิปเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า อึ้งสุดเมื่อรู้ ใครคือคนถ่าย

          จับสาวดาวโป๊ วัย 42 ปี ถ่ายคลิปเซ็กส์เอาต์ดอร์ รายได้ 6-7 หมื่นต่อเดือน แถมคนเป็นช่างภาพใกล้ตัวกว่าที่คิด

จับสาวใหญ่ดาวโป๊ ถ่ายคลิปเซ็กส์เอาต์ดอร์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2568 เฟซบุ๊ก สืบนครบาล IDMB รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 06.20 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม นางสาวลรินญา อายุ 42 ปี ฐานผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลลามก มีสื่อลามกเพื่อการแจกจ่าย การค้า รวมแล้วหลายข้อหา

          ในชั้นจับกุม ผู้ต้องหาให้การว่า ตนออกจากงานประจำมา ไม่รู้จะไปทำงานอะไร จึงได้เริ่มถ่ายคลิปโป๊แนวเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า หลากหลายอาชีพ ทุกวัยอายุ เช่น คนเก็บขยะ คนเลี้ยงเป็ด เป็นต้น โดยจะชักชวนแฟนของตนให้ไปเป็นช่างภาพให้ ออกไปตามพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คน หากพบเจอใครอยู่คนเดียวไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็จะทำการชักชวนให้มามีเซ็กส์กับตนเอง

          เมื่อเสร็จภารกิจก็จะแยกย้ายต่างคนต่างไปไม่มีค่าตอบแทนให้ ทำมาแล้ว 4 ปีกว่า มีผู้ติดตามเกือบ 2 แสนคน ได้ค่าตอบแทนจากการที่มีคนมาสมัครสมาชิกเพื่อดูวิดีโอ เดือนละ 6-7 หมื่นบาท เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวส่ง สภ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จับดาว X วัย 42 ปี ถ่ายคลิปเอาต์ดอร์กับคนแปลกหน้า อึ้งสุดเมื่อรู้ ใครคือคนถ่าย
