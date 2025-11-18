เผยอันดับ 10 เมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลก 2568 พบแชมป์อยู่ในทวีปเอเชีย ส่วนไทยติดลิสต์ รั้งอันดับ 46 จากที่ทำการสำรวจ 300 เมืองทั่วโลก
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Newsweek รายงานผลการจัดอันดับเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ประจำปี 2568 โดยนิตยสาร CEOWORLD Magazine ซึ่งได้ทำการสำรวจ 300 มหานครทั่วโลก ที่เป็นเหมือนตัวแทนจังหวะทางการค้าของโลก โดยที่ผู้จัดทำยังระบุว่า มหานครเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเมือง ๆ หนึ่ง แต่คือระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่กำหนดการเคลื่อนไหวของเงิน การพัฒนาเทคโนโลยี และการตัดสินใจต่าง ๆ ว่าจะกระทบกับตลาดอย่างไร
โดยการจัดอันดับในปีนี้ พบว่ากรุงโตเกียวของประเทศญี่ปุ่น ผงาดขึ้นมาคว้าแชมป์อีกครั้ง กลายเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดของโลกในปีนี้ ด้วย GDP 2.55 ล้านล้านดอลลาร์ แซงหน้า 3 เมืองที่รั้งอันดับ 2 ร่วมกันอย่าง นิวยอร์ก นวร์ก และเจอร์ซีย์ซิตี ที่มี GDP 2.49 ล้านล้านดอลลาร์
รายงานเผยว่าเฉพาะ 10 อันดับแรกในรายการนี้ ก็เป็นตัวแทน GDP เกือบ 1 ใน 3 ของโลกแล้ว แสดงให้เห็นว่าพลังทางเศรษฐกิจมีความเข้มข้นมากขึ้น ในศูนย์กลางเมืองที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม การไหลของทุน และความสามารถในการแข่งขันระดับโลก โดยทั้ง 10 อันดับเมืองที่รวยที่สุดประจำปีนี้ มีดังนี้
10 อันดับ เมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ปี 2568
1. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น GDP 2,553.69 พันล้านดอลลาร์ (ราว 82 ล้านล้านบาท)
2. นครนิวยอร์ก - นวร์ก - เจอร์ซีย์ซิตี ของสหรัฐฯ GDP 2,489.77 พันล้านดอลลาร์ (ราว 80 ล้านล้านบาท)
3. ลอสแอนเจลิส - ลองบีช - อนาไฮม์ ของสหรัฐฯ GDP 1,619.68 พันล้านดอลลาร์ (ราว 52 ล้านล้านบาท)
4. กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร GDP 1,472.4 พันล้านดอลลาร์ (ราว 47 ล้านล้านบาท)
5. กรุงโซล เกาหลีใต้ GDP 1,419.79 พันล้านดอลลาร์ (ราว 46 ล้านล้านบาท)
6. เขตมหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส GDP 1,394.52 พันล้านดอลลาร์ (ราว 45 ล้านล้านบาท)
7. ชิคาโก - เนเพอร์วิลล์ - เอลจิน ของสหรัฐฯ GDP 1,251.58 พันล้านดอลลาร์ (ราว 40 ล้านล้านบาท)
8. โอซาก้า - โกเบ ประเทศญี่ปุ่น GDP 1,185.47 พันล้านดอลลาร์ (ราว 38 ล้านล้านบาท)
9. ซานฟรานซิสโก - โอ๊คแลนด์ - เบิร์กลีย์ ของสหรัฐฯ GDP 1,153.67 พันล้านดอลลาร์ (ราว 37.4 ล้านล้านบาท)
10. เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน GDP 1,145.87 พันล้านดอลลาร์ (ราว 37.1 ล้านล้านบาท)
ขณะที่ประเทศไทยก็มีรายชื่อติดอันดับ โดย กรุงเทพฯ อยู่ในอันดับที่ 46 ด้วย GDP 685.12 พันล้านดอลลาร์ (ราว 22 ล้านล้านบาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก Newsweek, CEOWORLD Magazine