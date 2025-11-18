ลูกค้าเดือด ร้านไข่เจียวปูดัง เบรกไม่ให้นั่งที่ร้าน ชี้คนยังมาไม่ครบ ลั่นมารยาทด้วยนะคะ

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ไล่ลูกค้าเหตุเพื่อนยังมาไม่ครบ พร้อมสั่งสอนเรื่องมารยาท พบบังคับซื้อน้ำแข็งยกถัง ไม่งั้นไม่ให้แก้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า เจ้าของโพสต์ไปยืนรอเข้าแถวใหม่ รอเพื่อนอยู่ประมาณ 10 นาที สักพักเพื่อนมา เพื่อนสั่งโค้ก 1 ขวด ขอแก้ว 2 ใบ แต่พนักงานบอกว่าถ้าไม่สั่งน้ำแข็ง 1 ถัง ก็จะไม่ให้แก้ว
คือเพื่อนมาจากต่างประเทศ อยากมากินร้านนี้ เราก็พอได้ยินมาบ้างว่าร้านนี้เป็นยังไง แต่เพราะเพื่อนอยากลอง เราเลยอาสามารอคิวให้ตั้งแต่ 7 โมงเช้า พอมาถึงก็มีแต่ชาวต่างชาติ เราได้คิวที่ 3 จอง 5 คน ร้านเปิด 9 โมง กะว่าถ้าถึงคิวแล้วเพื่อนยังไม่มาจะสั่งอาหารก่อน เพราะรู้ว่าร้านทำช้า แต่ผิดคาด พอถึงคิว คิดว่าน่าจะเป็นลูกสาวหรือหลานสาวเจ้าของร้านถามเราว่า มาครบไหม เราก็บอกว่ายังไม่ครบ เพื่อนกำลังมา อีก 10 นาทีถึง
สุดท้าย…ก็ต้องไปเข้าแถวใหม่ สักพักเพื่อนก็มาถึง เรายืนเข้าแถวจนเกือบ 10 โมงกว่าจะได้โต๊ะ ส่วนผู้หญิงคู่กรณีก็เอาเมนูมาให้สั่งก่อนเข้าไปในร้าน ท่าทางที่แสดงกับเพื่อนเรากับเรานั้นต่างกันราวฟ้ากับเหว พอเข้าร้าน สั่งเครื่องดื่ม เพื่อนสั่งโค้ก 1 ขวด ขอแก้ว 2 ใบ พนักงาน (มนุษย์ป้า) บอกว่า "ถ้าไม่สั่งน้ำแข็ง 1 ถัง ก็ไม่ให้แก้ว" จนงงว่าอะไรนักหนา
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 โพสต์คลิปดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง หลังต่อว่าลูกค้าว่าควรมีมารยาท และกำหนดกฎว่าห้ามนั่งรอเพื่อนในร้าน ก่อนจะสั่งให้ออกไปเข้าแถวใหม่ นอกจากนี้ทางพนักงานบอกว่า ถ้าไม่สั่งน้ำแข็ง 1 ถัง ทางร้านจะไม่ให้แก้วอีกด้วย
เราขอสั่งอาหารก่อน แต่นางไม่ให้เรานั่งโต๊ะ อ้างว่าคนไม่ครบ นั่งไม่ได้ งงมาก ทำไมนั่งไม่ได้ เราก็จ่ายเงิน ไม่ได้มากินฟรี แต่นางก็ไล่เราออกไปรอหน้าร้าน ให้ไปยืนเข้าแถวใหม่ แล้วบอกให้เรามีมารยาทหน่อย แถมยังบอกอีกว่า " ถ้าเพื่อนมาแล้วไม่นั่งทานด้วย เป็นเรื่องแน่"
นี่เราก็ลูกค้านะ มาจ่ายเงิน ไม่ได้มาขอกินฟรี ทำกับเราอย่างกับเป็นขอทาน บอกตรง ๆ ว่าโมโหมาก อยากกลับตั้งแต่ตอนนั้น เห็นว่าเราเป็นคนไทยแต่งตัวธรรมดา เลยพูดกับเราแบบนี้ แต่กับต่างชาติดันพูดดี ก่อนหน้านี้ยังมีผู้หญิงที่น่าจะรับจ้างรอคิวมาบอกเราเรื่องนี้แล้ว แต่เราไม่เชื่อ ไม่คิดว่าจะมีอะไรแย่ ๆ แบบนั้น และก็แอบสงสัยด้วยว่าผู้หญิงที่รับจ้างรอคิวเขาก็ไม่ได้เข้าไปนั่งกิน ทำไมไม่มีใครว่า ?
ร้านแบบนี้ควรเลิกสนับสนุนได้แล้ว แพงไม่ว่า รสชาติก็งั้น ๆ แต่บริการแย่มาก แย่ที่สุดในความแย่ทั้งหลาย ถ้าไม่ใช่เพราะเพื่อนอยากมา เราไม่มีวันกลับมาเหยียบจริง ๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7