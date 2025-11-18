HILIGHT
เซอร์ไพรส์ แพรรี่ ไพรวัลย์ โชว์ภาพแต่งงาน น้องฟอร์ด บอกแล้ว จริงหรือเค้ก


          แพรรี่ ไพรวัลย์ เซอร์ไพรส์ข่าวดี โชว์ภาพแต่งงาน ฟอร์ด ปกรณ์ บรรยากาศอบอุ่นสุดอลังการ บอกขออภัยที่ไม่ได้เชิญทุกท่านนะคะ ก่อนเฉลยแล้ว เรื่องจริงหรือเค้ก

ไพรวัลย์ วรรณบุตร


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร 

          เป็นข่าวเซอร์ไพรส์สุด ๆ เมื่อล่าสุด (18 พฤศจิกายน 2568) แพรรี่ ไพรวัลย์ ได้โพสต์ภาพหวาน เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่ม ฟอร์ด ปกรณ์ ในบรรยากาศงานที่จัดอย่างสวยงาม พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ ว่า "ขออภัยที่ไม่ได้เรียนเชิญทุกท่านนะคะ"
          
ไพรวัลย์ วรรณบุตร

          โดยในงานนี้ แพรรี่ ไพรวัลย์ มาในชุดเจ้าสาวสีขาว แต่งหน้าทำผมแบบสวยจัดเต็ม ขณะที่หนุ่มฟอร์ดก็ดูหล่อใสสุด ๆ 
          
          ทางด้าน ฟอร์ด ปกรณ์ ก็ได้โพสต์ภาพอัปเดตตั้งแต่ช่วงบ่าย ระบุว่า "มาดูสถานที่แต่งงานครับ รอเจ้าสาวมาขอครับ" พร้อมเผยบรรยากาศภายในห้องโถงที่ใช้จัดงาน ซึ่งตกแต่งอย่างงดงามอลังการสุด ๆ แต่ก็แฝงความอบอุ่นไว้ 
          
          นอกจากนี้ยังมีภาพขณะลองชุดเจ้าบ่าว-เจ้าสาว รวมถึงภาพชอตเด็ด ขณะที่แพรรี่ก้มลงกราบบนตักเจ้าบ่าว ขณะที่เจ้าบ่าวกำลังชูมือ พร้อมแคปชั่นหยอกล้อว่า "รักชีวิตอย่าคิดสู้เมีย"
          

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร 

          ทั้งนี้ ก็มีแฟน ๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภาพที่ปรากฏนี้จะเป็นภาพจากงานแต่งงานจริง ๆ ของทั้งคู่ หรือเป็นเพียงอีเวนต์อะไร ก็คงจะต้องรอ แพรรี่ น้องฟอร์ด มาคอนเฟิร์มอีกครั้ง แต่เบื้องต้นพบว่า สมปอง นครไธสง พี่ชายคนสนิทของแพรรี่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า "อ้าว ! เหมือนจะมีคนเชื่อว่าแต่งจริงนะน้องรัก 55555"
   
ไพรวัลย์ วรรณบุตร


           สุดท้าย แพรรี่ ได้เข้ามาตอบแล้วว่า "ที่ไม่ได้เรียนเชิญเพราะว่ามาถ่ายงานนะคะ เอาไว้แต่งจริงจะเรียนเชิญทุกท่านค่ะ" เป็นอันเฉลยแล้ว ว่าภาพที่เห็นกันนี้ยังไม่แต่งจริงนั่นเอง 
    ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร 

ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร 

เซอร์ไพรส์ แพรรี่ ไพรวัลย์ โชว์ภาพแต่งงาน น้องฟอร์ด บอกแล้ว จริงหรือเค้ก อัปเดตล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2568
