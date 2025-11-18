เซอร์ไพรส์ แพรรี่ ไพรวัลย์ โชว์ภาพแต่งงาน น้องฟอร์ด บอกแล้ว จริงหรือเค้ก

แพรรี่ ไพรวัลย์ เซอร์ไพรส์ข่าวดี โชว์ภาพแต่งงาน ฟอร์ด ปกรณ์ บรรยากาศอบอุ่นสุดอลังการ บอกขออภัยที่ไม่ได้เชิญทุกท่านนะคะ ก่อนเฉลยแล้ว เรื่องจริงหรือเค้ก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
เป็นข่าวเซอร์ไพรส์สุด ๆ เมื่อล่าสุด (18 พฤศจิกายน 2568) แพรรี่ ไพรวัลย์ ได้โพสต์ภาพหวาน เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่ม ฟอร์ด ปกรณ์ ในบรรยากาศงานที่จัดอย่างสวยงาม พร้อมระบุแคปชั่นสั้น ๆ ว่า "ขออภัยที่ไม่ได้เรียนเชิญทุกท่านนะคะ"
โดยในงานนี้ แพรรี่ ไพรวัลย์ มาในชุดเจ้าสาวสีขาว แต่งหน้าทำผมแบบสวยจัดเต็ม ขณะที่หนุ่มฟอร์ดก็ดูหล่อใสสุด ๆ
ทางด้าน ฟอร์ด ปกรณ์ ก็ได้โพสต์ภาพอัปเดตตั้งแต่ช่วงบ่าย ระบุว่า "มาดูสถานที่แต่งงานครับ รอเจ้าสาวมาขอครับ" พร้อมเผยบรรยากาศภายในห้องโถงที่ใช้จัดงาน ซึ่งตกแต่งอย่างงดงามอลังการสุด ๆ แต่ก็แฝงความอบอุ่นไว้
นอกจากนี้ยังมีภาพขณะลองชุดเจ้าบ่าว-เจ้าสาว รวมถึงภาพชอตเด็ด ขณะที่แพรรี่ก้มลงกราบบนตักเจ้าบ่าว ขณะที่เจ้าบ่าวกำลังชูมือ พร้อมแคปชั่นหยอกล้อว่า "รักชีวิตอย่าคิดสู้เมีย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ทั้งนี้ ก็มีแฟน ๆ เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ภาพที่ปรากฏนี้จะเป็นภาพจากงานแต่งงานจริง ๆ ของทั้งคู่ หรือเป็นเพียงอีเวนต์อะไร ก็คงจะต้องรอ แพรรี่ น้องฟอร์ด มาคอนเฟิร์มอีกครั้ง แต่เบื้องต้นพบว่า สมปอง นครไธสง พี่ชายคนสนิทของแพรรี่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า "อ้าว ! เหมือนจะมีคนเชื่อว่าแต่งจริงนะน้องรัก 55555"
สุดท้าย แพรรี่ ได้เข้ามาตอบแล้วว่า "ที่ไม่ได้เรียนเชิญเพราะว่ามาถ่ายงานนะคะ เอาไว้แต่งจริงจะเรียนเชิญทุกท่านค่ะ" เป็นอันเฉลยแล้ว ว่าภาพที่เห็นกันนี้ยังไม่แต่งจริงนั่นเอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร