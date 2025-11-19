HILIGHT
สาวสั่งชาบูเสียบไม้ ลองมองในชามถึงกับช็อก เจอเนื้อปริศนาติดมาด้วย แขนขาครบชวนสะพรึง

          สาวสั่งชาบูเสียบไม้ ช็อกหนักเจอจิ้งจกตัวโตแขนขาครบลอยในชาม แม่ค้าเสนอทำใหม่ แต่ไม่ชัดยังหม้อเดิมไหม ทำเอาหลอนไปอีกนาน ก่อนโพสต์ไวรัลกว่า 1 ล้านวิว !

สาวสั่งชาบูเสียบไม้ ช็อกเจอของแถมมาในชาม
ภาพจาก TikTok @waterrainnnn

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @waterrainnnn ออกมารีวิวประสบการณ์สุดช็อก หลังไปซื้อชาบูเสียบไม้ร้านหนึ่งใน จ.ลพบุรี แต่กลับเจอของแถมมาในชาม จนงานนี้ทำเอากินไม่ลงเลยทีเดียว

สาวสั่งชาบูเสียบไม้ ช็อกเจอของแถมมาในชาม
ภาพจาก TikTok @waterrainnnn

          จากภาพจะเห็นว่า นอกจากเนื้อสัตว์และผักที่ต้มมาในถ้วยแล้ว ยังมีสิ่งแปลกปลอมติดมาด้วย นั่นก็คือ จิ้งจกขนาดใหญ่ โชคดีที่แขนขายังอยู่ครบ ไม่ได้หลุดหายไปในถ้วยหรือในหม้อลวกเสียก่อน แต่ก็ทำเอาลูกค้าไม่กล้ากินไปอีกนานอยู่ดี

          เจ้าของโพสต์ระบุว่า ไปซื้อมากินแล้วเจอ เลยกลับไปให้ร้านดู แม่ค้า : ให้พี่ทำให้ใหม่ไหม ทำใหม่แต่หม้อเดิมไหมคะ หลอนไปอีกนาน

สาวสั่งชาบูเสียบไม้ ช็อกเจอของแถมมาในชาม
ภาพจาก TikTok @waterrainnnn

สาวสั่งชาบูเสียบไม้ ช็อกเจอของแถมมาในชาม
ภาพจาก TikTok @waterrainnnn

          โพสต์นี้กลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 1 ล้านครั้ง งานนี้ชาวเน็ตแห่ขอพิกัดร้านเพียบ บ้างยอมรับว่าตัวเองเป็นคนกลัวจิ้งจก ถ้าเจอแบบนี้คงจะเป็นประสบการณ์ฝังใจไปอีกนาน ด้านเจ้าของภาพเผยว่า โชคดีที่เธอเห็นก่อนที่จะชิมไป แต่ลูกค้าที่สั่งหลังจากเธออาจจะโชคร้าย ได้ชิมน้ำซุปลวกจิ้งจกก็เป็นได้

สาวสั่งชาบูเสียบไม้ ช็อกเจอของแถมมาในชาม
ภาพจาก TikTok @waterrainnnn

สาวสั่งชาบูเสียบไม้ ช็อกเจอของแถมมาในชาม
ภาพจาก TikTok @waterrainnnn

สาวสั่งชาบูเสียบไม้ ช็อกเจอของแถมมาในชาม
ภาพจาก TikTok @waterrainnnn

