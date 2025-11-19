HILIGHT
ส่องโปรแกรมบอลไทย หลังชนะศรีลังกา 4-0 มีนัดหยุดโลกรอเดือน ธ.ค. คนไทยพร้อมดู

          ส่องโปรแกรมบอลไทย หลังชนะศรีลังกา 4-0 มีนัดสำคัญคู่หยุดโลกที่คนไทยรอชมในเดือนธันวาคม มันคือนัดอะไร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          หลังจากที่บอลไทย ชนะ ศรีลังกา 4-0 ส่งผลให้ยังมีลุ้นเข้ารอบเอเชียน คัพ 2027 ถึงนัดสุดท้าย ซึ่งจะแข่งกับเติร์กเมนิสถานปลายเดือนมีนาคม 2569

          อย่างไรก็ตาม กว่าจะถึงเวลานั้นก็อีกนาน อีกทั้งยังมีโปรแกรมบอลสำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมอีก นั่นคือ ซีเกมส์ 2025 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ที่มีการแบ่งสายกันเรียบร้อย แถมมีนัดหยุดโลกวันที่ 11 ธันวาคม ด้วย โปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้

บอลไทย ส่องโปรแกรมนัดต่อไป นัดหยุดโลก
          - 3 ธันวาคม 2568 ไทย พบ ติมอร์-เลสเต

          - 11 ธันวาคม 2568 ไทย พบ กัมพูชา

          - 15 ธันวาคม 2568 รอบรองชนะเลิศ

          - 18 ธันวาคม 2568 รอบชิงเหรียญทอง

          ทั้งนี้ ทีมฟุตบอลที่ไปลงแข่งซีเกมส์ 2025 ไม่ได้เป็นชุดใหญ่ แต่เป็นชุด U23 


ส่องโปรแกรมบอลไทย หลังชนะศรีลังกา 4-0 มีนัดหยุดโลกรอเดือน ธ.ค. คนไทยพร้อมดู อัปเดตล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:21:27 1,641 อ่าน
