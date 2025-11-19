ส่องโปรแกรมบอลไทย หลังชนะศรีลังกา 4-0 มีนัดหยุดโลกรอเดือน ธ.ค. คนไทยพร้อมดู

ส่องโปรแกรมบอลไทย หลังชนะศรีลังกา 4-0 มีนัดสำคัญคู่หยุดโลกที่คนไทยรอชมในเดือนธันวาคม มันคือนัดอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย
หลังจากที่บอลไทย ชนะ ศรีลังกา 4-0 ส่งผลให้ยังมีลุ้นเข้ารอบเอเชียน คัพ 2027 ถึงนัดสุดท้าย ซึ่งจะแข่งกับเติร์กเมนิสถานปลายเดือนมีนาคม 2569
อย่างไรก็ตาม กว่าจะถึงเวลานั้นก็อีกนาน อีกทั้งยังมีโปรแกรมบอลสำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมอีก นั่นคือ ซีเกมส์ 2025 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ที่มีการแบ่งสายกันเรียบร้อย แถมมีนัดหยุดโลกวันที่ 11 ธันวาคม ด้วย โปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้
- 3 ธันวาคม 2568 ไทย พบ ติมอร์-เลสเต
- 11 ธันวาคม 2568 ไทย พบ กัมพูชา
- 15 ธันวาคม 2568 รอบรองชนะเลิศ
- 18 ธันวาคม 2568 รอบชิงเหรียญทอง
ทั้งนี้ ทีมฟุตบอลที่ไปลงแข่งซีเกมส์ 2025 ไม่ได้เป็นชุดใหญ่ แต่เป็นชุด U23