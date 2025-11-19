ประกวดสาวงามตะลึง หลังประกาศผู้ชนะหมายเลข 15 ทำยืนอึ้งทั้งเวที - คนดูเดือด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า มีภาพและคลิปวิดีโอจากเวทีการแข่งขันประกวดสาวงามรายการหนึ่งในประเทศจีน ถูกแชร์เป็นไวรัลพร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงเกี่ยวกับ "สาวงาม" ผู้ที่รับตำแหน่งชนะเลิศ ไม่เพียงแค่สร้างความตกตะลึงให้กับทั้งเวทีประกวด แต่ยังรวมไปถึงผู้คนบนโลกออนไลน์จำนวนมาก
ภาพจาก Weibo
รายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานประกวด International Model Contest China ครั้งที่ 28 ในรองชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต่างทำหน้าที่อย่างเต็มที่บนเวทีแข่งขัน ทั้งประชันหุ่นและความงาม รวมไปถึงความสามารถในการเดินแบบ นอกจากนี้ยังสามารถนำคลิปวิดีโอการแข่งขันไปเป็นโปรไฟล์สำหรับการออดิชันเป็นนักแสดง
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
กระทั่งถึงเวลาประกาศรางวัลผู้ชนะ ผลปรากฏว่าผู้เข้าประกวดหมายเลข 15 เป็นผู้คว้าตำแหน่งมาครองได้สำเร็จ จากผลงานการแข่งขันในชุดหลากหลายสไตล์ ได้แก่ ชุดกี่เพ้า พร้อมพัดทรงกลมคลาสสิก ตามด้วยชุดสาวรถแข่งที่เน้นโชว์ช่วงเอว มาจนถึงชุดราตรีสวมหมวกอันโดดเด่น จนทำให้เธอได้รับมงกุฎในที่สุด
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
อย่างไรก็ตาม หลังจากทราบผลผู้ชนะ หลายคนดูเหมือนว่าตกตะลึงไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเพื่อน ๆ สาวงามผู้เข้าประกวดคนอื่น ๆ บนเวที รวมไปถึงผู้ที่ขึ้นมามอบมงกุฎต่างแสดงสีหน้าท่าทางประหลาดใจไปตาม ๆ กัน รวมไปถึงผู้รับชมการประกวดทั้งที่อยู่ในงานและผู้คนบนโลกออนไลน์
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายคนรู้สึกไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินดังกล่าว โดยวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดว่าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายนี้ไม่เหมาะสม โดยมองว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเธอค่อนข้างดูมีอายุมากกว่าสาว ๆ ผู้เข้าประกวดคนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด บางรายถึงขนาดตั้งข้อสงสัยว่าเวทีการประกวดนี้มีความยุติธรรมจริงหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media