ประกวดสาวงามตะลึง หลังประกาศผู้ชนะหมายเลข 15 ทำยืนอึ้งทั้งเวที - คนดูเดือด

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์มิเรอร์มีเดีย เผยว่า มีภาพและคลิปวิดีโอจากเวทีการแข่งขันประกวดสาวงามรายการหนึ่งในประเทศจีน ถูกแชร์เป็นไวรัลพร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงเกี่ยวกับ "สาวงาม" ผู้ที่รับตำแหน่งชนะเลิศ ไม่เพียงแค่สร้างความตกตะลึงให้กับทั้งเวทีประกวด แต่ยังรวมไปถึงผู้คนบนโลกออนไลน์จำนวนมาก  

ประกวดนางงามในประเทศจีน สร้างความตกตะลึง หลังประกาศผลผู้ชนะ
ภาพจาก Weibo

          รายงานของสื่อท้องถิ่นเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่งานประกวด International Model Contest China ครั้งที่ 28 ในรองชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน โดยผู้เข้าประกวดทุกคนต่างทำหน้าที่อย่างเต็มที่บนเวทีแข่งขัน ทั้งประชันหุ่นและความงาม รวมไปถึงความสามารถในการเดินแบบ นอกจากนี้ยังสามารถนำคลิปวิดีโอการแข่งขันไปเป็นโปรไฟล์สำหรับการออดิชันเป็นนักแสดง

ประกวดนางงามในประเทศจีน สร้างความตกตะลึง หลังประกาศผลผู้ชนะ
ภาพจาก Weibo

ประกวดนางงามในประเทศจีน สร้างความตกตะลึง หลังประกาศผลผู้ชนะ
ภาพจาก Weibo

          กระทั่งถึงเวลาประกาศรางวัลผู้ชนะ ผลปรากฏว่าผู้เข้าประกวดหมายเลข 15 เป็นผู้คว้าตำแหน่งมาครองได้สำเร็จ จากผลงานการแข่งขันในชุดหลากหลายสไตล์ ได้แก่ ชุดกี่เพ้า พร้อมพัดทรงกลมคลาสสิก ตามด้วยชุดสาวรถแข่งที่เน้นโชว์ช่วงเอว มาจนถึงชุดราตรีสวมหมวกอันโดดเด่น จนทำให้เธอได้รับมงกุฎในที่สุด 

ประกวดนางงามในประเทศจีน สร้างความตกตะลึง หลังประกาศผลผู้ชนะ
ภาพจาก Weibo

ประกวดนางงามในประเทศจีน สร้างความตกตะลึง หลังประกาศผลผู้ชนะ
ภาพจาก Weibo

          อย่างไรก็ตาม หลังจากทราบผลผู้ชนะ หลายคนดูเหมือนว่าตกตะลึงไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเหล่าเพื่อน ๆ สาวงามผู้เข้าประกวดคนอื่น ๆ บนเวที รวมไปถึงผู้ที่ขึ้นมามอบมงกุฎต่างแสดงสีหน้าท่าทางประหลาดใจไปตาม ๆ กัน รวมไปถึงผู้รับชมการประกวดทั้งที่อยู่ในงานและผู้คนบนโลกออนไลน์  

ประกวดนางงามในประเทศจีน สร้างความตกตะลึง หลังประกาศผลผู้ชนะ
ภาพจาก Weibo

ประกวดนางงามในประเทศจีน สร้างความตกตะลึง หลังประกาศผลผู้ชนะ
ภาพจาก Weibo

          ผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายคนรู้สึกไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินดังกล่าว โดยวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดว่าผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายนี้ไม่เหมาะสม โดยมองว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเธอค่อนข้างดูมีอายุมากกว่าสาว ๆ ผู้เข้าประกวดคนอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด บางรายถึงขนาดตั้งข้อสงสัยว่าเวทีการประกวดนี้มีความยุติธรรมจริงหรือไม่ 

ขอบคุณข้อมูลจาก Mirror Media


