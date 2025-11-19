หนุ่มฝรั่งรีวิว คนไทยใจดีให้ติดรถ ฟีลแบบ VIP แต่ทำไมรถดูแปลก ๆ เมนต์แซวสนั่น

หนุ่มฝรั่งรีวิว โมเมนต์ขอติดรถในไทย คนไทยใจดีสุด ๆ เลยได้นั่งรถฟีล VIP ระบบล็อก 2 ชั้น แต่ทำไมคนเห็นแล้วลั่น เอกสารไม่ครบ จุดหมายอาจเปลี่ยน
ภาพจาก TikTok @sampilks
น้ำใจของคนไทยเป็นที่ประจักษ์ดีสำหรับนักท่องเที่ยว เรียกว่าใครต้องการความช่วยเหลืออะไร คนไทยก็พร้อมช่วยเท่าที่ทำได้ แต่กับคลิปล่าสุดที่ชายคนหนึ่งนำมาโพสต์ลง TikTok @sampilks เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ทำให้ชาวเน็ตตะลึงสุด ๆ เมื่อเขาเลือกที่จะขอไปติดรถกับใครบางคนที่คาดไม่ถึง แถมชาวต่างชาติบางคนเลือกจะอยู่ให้ห่าง ๆ ด้วยซ้ำ
ภาพจาก TikTok @sampilks
ภาพจาก TikTok @sampilks
โดยคนที่หนุ่มฝรั่งรายนี้ขอติดรถไปด้วย ก็คือเจ้าหน้าที่ ตม. ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ใจดีให้ติดรถไปด้วย งานนี้เจ้าตัวจึงได้นั่งรถพิเศษ ในลุคแบบ VIP ดูปลอดภัยสุด ๆ ด้วยรถที่มีประตูล็อกให้ถึง 2 ชั้น แถมยังมีพื้นที่กว้างขวาง เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของแท้ ชนิดที่ใครก็คงไม่อยากลิ้มลอง
ภาพจาก TikTok @sampilks
เพียงไม่นานคลิปนี้ก็กลายมาเป็นไวรัลชวนยิ้ม โดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมาก เช่น
- ถ้าเอกสารไม่ครบจุดหมายอาจจะเปลี่ยน
- ไม่ได้ขึ้นกันง่าย ๆ นะครับ
- พื้นที่ข้างในก็กว้างขวาง แต่ทำไมรู้สึกอึดอัด
- นั่งรถราชการฟรี
- เพื่อความปลอดภัย ระบบล็อก 2 ชั้น
- ประสบการณ์ VVIP รอยยิ้มนายดูแอบกังวลนะ
- อีกขั้นของการโบกรถ ไม่มีใครทำแบบนายแล้ว นายมันระดับท็อปเลย
ภาพจาก TikTok @sampilks
ภาพจาก TikTok @sampilks
ภาพจาก TikTok @sampilks
รวมถึงทาง ตม. ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่า "ยินดีต้อนรับเสมอ"
ทั้งนี้ สำหรับคนที่สงสัยว่าหนุ่มคนนี้ขึ้นรถคันพิเศษนี้ไปแล้ว จะได้ลงยังจุดหมายที่ต้องการหรือไม่นั้น เจ้าตัวได้เฉลยไว้ในแคปชั่นว่า "พวกเขาให้ผมลงหลังจากเช็กดูพาสปอร์ตกับวีซ่าของผมเรียบร้อยแล้ว"
ภาพจาก TikTok @sampilks
ภาพจาก TikTok @sampilks