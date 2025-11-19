วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ได้หยุดยาวฉ่ำ 9-10 วัน ถึง 2 ช่วงเวลา ลายังไงได้เยอะขนาดนี้

วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 ได้หยุดยาวฉ่ำ 9-10 วัน ถึง 2 ช่วงเวลา ลาพักร้อนยังไงได้เยอะขนาดนี้ เหมาะแก่การพักผ่อน
เข้าสู่เดือนธันวาคม 2568 เป็นอีกเดือนหนึ่งที่มีวันหยุดราชการเยอะ เนื่องจากสิ้นปี อากาศหนาวเย็น เหมาะแก่การพักผ่อน ไปเช็กปฏิทินวันหยุด กันเลย
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 กระปุกดอทคอม มีการรวบรวมวันหยุดยาวในเดือนธันวาคมที่ทำให้คนสามารถลายาวติดต่อกันถึง 9-10 วัน ถึง 2 ช่วงเวลา ต้นเดือนและปลายเดือน ดังนี้
ต้นเดือน 10 วัน
เริ่มหยุดตั้งแต่วันที่ 5-14 ธันวาคม จำนวน 10 วันติดต่อกัน แบ่งเป็นดังนี้
- วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 4 วัน ได้แก่ 6-7 ธ.ค. และ 13-14 ธ.ค.
- วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค.
- วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธ.ค.
- ลาพักร้อน 4 วัน วันที่ 8-9 ธ.ค. และ 11-12 ธ.ค.
ปลายเดือน 9 วัน
เริ่มหยุดตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569 จำนวน 9 วันติดต่อกัน ดังนี้
- วันหยุดเสาร์อาทิตย์ 4 วัน ได้แก่ 27-28 ธ.ค. 68 และ 3-4 ม.ค. 69
- วันสิ้นปี วันที่ 31 ธ.ค. 68
- วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 ม.ค. 69
- ลาพักร้อน 3 วัน ได้แก่ 29-30 ธ.ค. 68 และ 2 ม.ค. 69 (แต่ถ้าทำงานหน่วยงานราชการ วันที่ 2 ม.ค. จะหยุดพิเศษ ไม่ต้องเสียพักร้อน)