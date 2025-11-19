HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ขุดอีกคลิป แจ็กแปปโฮ โผล่เล้าจ์สายการบินดัง หยิบเหล้าเสิร์ฟลูกค้ากระดก ก่อนวางคืนที่เดิม

          แจ็กแปปโฮ ถูกขุดคลิปใหม่ขณะหยิบขวดเหล้าในเล้าจ์การบินดังมากระดกจากปากขวด ก่อนวางคืนที่เดิม ทำโซเชียลวิจารณ์สนั่นเรื่องมารยาทและสุขอนามัย   

ขุดอีกคลิป แจ็ก แปปโฮ โผล่เล้าจ์สายการบินดัง หยิบเหล้าเสิร์ฟลูกค้ากระดก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

          เจอกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่อง สำหรับ แจ็กแปปโฮ หลังทำการถอดเสื้อปีนหลังรถไปเต้นหน้าลอว์สัน สาขาคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น จนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก

ขุดอีกคลิป แจ็ก แปปโฮ โผล่เล้าจ์สายการบินดัง หยิบเหล้าเสิร์ฟลูกค้ากระดก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

          ล่าสุด (18 พฤศจิกายน 2568) แจ็กแปปโฮ เจอชาวเน็ตขุดพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกครั้ง คราวนี้เป็นเหตุการณ์ในเล้าจ์สายการบินแห่งหนึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งปรากฏภาพ แจ็ก หยิบขวดเหล้าของบาร์เทนเดอร์ที่ใช้เพื่อรินให้ผู้โดยสาร โดยเจ้าตัวแอบหยิบมาเปิดขวดแล้วกระดกจากปากขวดโดยตรงจนหมดขวด

ขุดอีกคลิป แจ็ก แปปโฮ โผล่เล้าจ์สายการบินดัง หยิบเหล้าเสิร์ฟลูกค้ากระดก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

ขุดอีกคลิป แจ็ก แปปโฮ โผล่เล้าจ์สายการบินดัง หยิบเหล้าเสิร์ฟลูกค้ากระดก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

          คลิปดังกล่าวทำให้เกิดกระแสโจมตีถึงความเหมาะสม โดยหลายคอมเมนต์ระบุว่า แม้บริการในเล้าจ์จะรวมอยู่ในตั๋วชั้นธุรกิจ แต่การที่ แจ็กแปปโฮ หยิบขวดเหล้าในโซนบริการมาดื่มเอง เป็นพฤติกรรมผิดธรรมเนียมและอาจกระทบต่อมาตรฐานสุขอนามัย เพราะหลังจากดื่มเสร็จ เขายังนำขวดวางกลับที่เดิม ทำเหมือนเป็นขวดที่พนักงานรินจนหมดตามปกติ

ขุดอีกคลิป แจ็ก แปปโฮ โผล่เล้าจ์สายการบินดัง หยิบเหล้าเสิร์ฟลูกค้ากระดก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ

          ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนมองว่า พฤติกรรมของ แจ็กแปปโฮ อาจเข้าข่ายละเมิดข้อปฏิบัติของเล้าจ์ และเรียกร้องให้สายการบินตรวจสอบและออกมาชี้แจงว่าจะมีมาตรการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร 


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขุดอีกคลิป แจ็กแปปโฮ โผล่เล้าจ์สายการบินดัง หยิบเหล้าเสิร์ฟลูกค้ากระดก ก่อนวางคืนที่เดิม อัปเดตล่าสุด 19 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:10:42 1,196 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 สันธนะ ประยูรรัตน์ ปิดหนี้ไว ไปต่อได้ วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย