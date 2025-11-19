ขุดอีกคลิป แจ็กแปปโฮ โผล่เล้าจ์สายการบินดัง หยิบเหล้าเสิร์ฟลูกค้ากระดก ก่อนวางคืนที่เดิม

แจ็กแปปโฮ ถูกขุดคลิปใหม่ขณะหยิบขวดเหล้าในเล้าจ์การบินดังมากระดกจากปากขวด ก่อนวางคืนที่เดิม ทำโซเชียลวิจารณ์สนั่นเรื่องมารยาทและสุขอนามัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ
เจอกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่อง สำหรับ แจ็กแปปโฮ หลังทำการถอดเสื้อปีนหลังรถไปเต้นหน้าลอว์สัน สาขาคาวากุจิโกะ ประเทศญี่ปุ่น จนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ
ล่าสุด (18 พฤศจิกายน 2568) แจ็กแปปโฮ เจอชาวเน็ตขุดพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกครั้ง คราวนี้เป็นเหตุการณ์ในเล้าจ์สายการบินแห่งหนึ่งที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งปรากฏภาพ แจ็ก หยิบขวดเหล้าของบาร์เทนเดอร์ที่ใช้เพื่อรินให้ผู้โดยสาร โดยเจ้าตัวแอบหยิบมาเปิดขวดแล้วกระดกจากปากขวดโดยตรงจนหมดขวด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ
คลิปดังกล่าวทำให้เกิดกระแสโจมตีถึงความเหมาะสม โดยหลายคอมเมนต์ระบุว่า แม้บริการในเล้าจ์จะรวมอยู่ในตั๋วชั้นธุรกิจ แต่การที่ แจ็กแปปโฮ หยิบขวดเหล้าในโซนบริการมาดื่มเอง เป็นพฤติกรรมผิดธรรมเนียมและอาจกระทบต่อมาตรฐานสุขอนามัย เพราะหลังจากดื่มเสร็จ เขายังนำขวดวางกลับที่เดิม ทำเหมือนเป็นขวดที่พนักงานรินจนหมดตามปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สวัสดีครับผมแจ็กแปปโฮ
ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนมองว่า พฤติกรรมของ แจ็กแปปโฮ อาจเข้าข่ายละเมิดข้อปฏิบัติของเล้าจ์ และเรียกร้องให้สายการบินตรวจสอบและออกมาชี้แจงว่าจะมีมาตรการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร