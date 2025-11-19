สาวแข่งรายการในป่า น้ำหนักลด 14 กก. ใน 35 วัน สุดพีคอาหารช่วยชีวิต กินหนู 50 ตัว

สาวแข่งรายการเอาตัวรอดในป่า ผ่านไป 35 วัน น้ำหนักลดลงถึง 14 กิโลกรัม เผยอาหารช่วยชีวิตชวนอึ้ง กินหนู 50 ตัว
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เซาธ์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งในประเทศจีนที่กำลังได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ ภายหลังจากเธอสามารถคว้าเหรียญทองแดง และเงินรางวัลจากรายการแข่งเอาชีวิตรอดในป่าเป็นเวลา 35 วัน แถมสิ่งที่ได้มาคือน้ำหนักลดไปถึง 14 กิโลกรัม พร้อมทั้งเผยเคล็ดลับ "อาหารช่วยชีวิต"
จ้าว ตี่จู้ หญิงสาววัย 25 ปี มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียประมาณ 38,000 ฟอลโลเว่อร์ เธอได้เผยเรื่องราวว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา เธอได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการเซอร์ไวเวอร์รายการหนึ่งที่จัดขึ้นบนเกาะแห่งหนึ่งในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน เธอมีภารกิจต้องใช้ชีวิตเอาตัวรอดอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ และสุดท้ายเธอสามารถฝ่าฟันมาได้ 35 วัน จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
ภาพจาก Weibo
จ้าวได้รางวัลที่ 3 ในการแข่งขันนี้ โดยได้รับเงินรางวัล 7,500 หยวน (ราว 34,000 บาท) โดยแบ่งเป็น 6,000 หยวน (ราว 27,000 บาท) สำหรับการอยู่รอด 30 วัน ส่วนอีก 5 วันที่เหลือ ได้เงินรางวัลวันละ 300 หยวน รวม 5 วันเป็น 1,500 หยวน (ราว 6,800 บาท)
จ้าวเผยว่า เธอต้องทนทุกข์ทรมานกับความร้อนในอุณหภูมิ 40 องศา และสภาพอากาศที่เลวร้าย ตัวของเธอถูกแดดเผาอย่างรุนแรง ส่วนมือและเท้าของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลจากการถูกแมลงกัดต่อย อย่างไรก็ตาม เธอกล่าวว่าความลำบากของเธอที่ผ่านมานั้นคุ้มค่า ไม่เพียงแค่ได้เงินรางวัล แต่เธอยังได้ลดน้ำหนักจาก 85 กิโลกรัม ลงมาเหลือ 71 กิโลกรัม ลดไปถึง 14 กิโลกรัม ภายในเวลาแค่ 35 วัน
ภาพจาก Weibo
วิธีการเอาชีวิตรอดและช่วยให้น้ำหนักลดลงของจ้าว เกิดจากการกิน อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ปู เม่นทะเล และหอยเป๋าฮื้อ ที่หามาได้ระหว่างอยู่บนเกาะ รวมไปถึงอาหารสำคัญนั่นก็คือ หนู โดยเธอจับมันมาลอกหนัง ย่าง และกิน ตลอดระยะเวลา 35 วัน เธอกินหนูไป 50 ตัว และยังเก็บเนื้อหนูอบแห้งไว้กินหลังจากจบการแข่งขันด้วย
"เนื้อหนูอร่อยเลยทีเดียว" จ้าว กล่าว ทั้งนี้เธอยังยอมรับว่า ผลการแข่งขันของเธอนั้นเกินความคาดหมาย โดยหวังว่าต่อไปจะได้เข้าร่วมเล่นเกมเอาชีวิตรอดในป่าอีก ซึ่งเธอตั้งเป้าว่าจะลดน้ำหนักลงอีก 15 กิโลกรัม ในการแข่งขันครั้งหน้า
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันรายการดังกล่าวยังดำเนินต่อไป โดยมีผู้เข้าแข่งขันเหลืออยู่ 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งคู่ พวกเขากำลังพยายามดิ้นรนต่อสู้เอาชีวิตรอด เพื่อคว้ารางวัลสูงสุด 50,000 หยวน (ราว 228,000 บาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post