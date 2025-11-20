HILIGHT
สุดยอดเทคนิค จากค่าซ่อมทีวี 19,000 เหลือแค่ 19 บาท ใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ แค่ 2 ชิ้น

ภาพจาก TikTok @chlorideion29

          เรียกเสียงฮือฮากับคลิปซ่อมทีวี จนเป็นไวรัล 1.9 ล้านวิว หลังจากผู้ใช้ TikTok @chlorideion29 ได้โพสต์คลิปพร้อมระบุว่า "ค่าซ่อมทีวี 19,000 บาท เหลือ 19 บาท มาดู" พร้อมบอกเลยว่า ทีวีบ้านใครเป็นแบบนี้บ้าง ให้ลองทำตามดู

ภาพจาก TikTok @chlorideion29

ภาพจาก TikTok @chlorideion29

          จากคลิปพบว่า ทีวีขนาด 75 นิ้วของเจ้าของคลิปนั้นภาพขึ้นเป็นจอดำ มีเส้น ๆ บริเวณด้านบนคล้ายจะมีรอยแตกจนไม่สามารถดูได้ หากจะนำไปซ่อม ช่างแจ้งราคามาที่ 19,000 บาท อย่างไรก็ตาม ใครจะคิดว่าแค่ใช้อุปกรณ์ง่าย ๆ เป็นตัวหนีบ 2 ตัว หนีบไปที่ขอบบนของจอ ทีวีเครื่องนี้ก็สามารถกลับมาดูได้ทันที เรียกว่าจ่ายค่าอุปกรณ์เพียง 19 บาทเท่านั้น

ภาพจาก TikTok @chlorideion29

ภาพจาก TikTok @chlorideion29

          โดยเจ้าของคลิปอธิบายถึงสาเหตุที่ทีวีเป็นเส้น ว่าเกิดจากทำแตกที่มุมบนตอนย้ายบ้าน ดูต่อไม่ได้ กำลังจะเอาไปทิ้งแล้ว ร้านรับซื้อของเก่าให้ราคาที่ 50 บาท จึงลองนำมาจับ ๆ เคาะ ๆ กระทั่งรู้ว่าหากกดไปตรงนั้นจะกลับมาดูได้ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะดูได้อีกนานแค่ไหน 

ภาพจาก TikTok @chlorideion29

ภาพจาก TikTok @chlorideion29

ภาพจาก TikTok @chlorideion29


          วิธีการนี้บอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตถึงกับทึ่ง เพราะเสียเงินเพียงไม่กี่บาทก็สามารถซ่อมทีวีเองได้ง่าย ๆ จนหลายคนอยากนำไปใช้ตาม ซึ่งเจ้าของคลิปก็บอกว่าอาจจะต้องลองดู ส่วนของเธอที่ซ่อมได้ก็อาจเป็นเหตุบังเอิญ 

          อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในเคสนี้จะสามารถซ่อมทีวีได้จริงในราคา 19 บาท แต่เจ้าของคลิปเข้ามาเผยว่า การซ่อมนี้อาจะใช้ได้แค่ชั่วคราว สุดท้ายก็ต้องซื้อใหม่ เพราะหน้าจอมันแตกแล้วนั่นเอง 





