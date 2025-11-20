หนุ่มเตือนภัยเที่ยวต่างแดน จู่ ๆ ตุ่มขึ้นที่ขา นึกว่าเป็นสิว แต่จ้องดี ๆ ขยับได้ ที่มาชวนสะพรึง

หนุ่มไทยเที่ยวต่างแดนเจอตุ่มปริศนาที่ขา ตอนแรกนึกว่าเป็นสิว แต่กลับขยับได้เอง ก่อนพบความจริงสุดช็อกว่าเป็นตัวอ่อนแมลงวันไชผิว
ด้าน รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอมเมต์ให้ความรู้เพิ่มเติมว่า สัตว์แปลก เคสนี้เป็นของคนไทยเองเลยครับ ซึ่ง ไม่ใช่ แมลงวันบอท (Human Botfly) ที่เป็นข่าววันก่อน ที่พบว่าตัวอ่อนของแมลงวันเข้าไปอาศัยใต้ผิวหนังมนุษย์จนทำให้เกิดก้อนนูนคล้ายฝี แต่อันนี้เป็นแมลงวันอีกชนิดที่ทำให้เกิดภาวะ myiasis ได้เช่นกัน มีชื่อว่า แมลงวันทัมบุ (Tumbu Fly)
Human Botfly
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dermatobia hominis
Tumbu Fly
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict เปิดเผยเรื่องราวของหนุ่มไทยที่ออกมาแชร์ประสบการณ์สุดขนลุก หลังเจอ หนอนแมลงวันทัมบุ (Tumbu Fly) ไชเข้าผิวหนังระหว่างเดินทางไปแอฟริกาตะวันออก ตอนแรกเขาเข้าใจว่าเป็นเพียงสิวธรรมดา แต่กลับลามจนเป็นหนองและขยับได้เอง ก่อนรีบไปหาหมอให้ผ่าออกอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์นี้สะท้อนภัยเงียบที่นักท่องเที่ยวอาจไม่ทันระวัง เพราะบางพื้นที่เสี่ยงที่จะถูกแมลงวางไข่บนเสื้อผ้าและไชเข้าสู่ผิวหนังมนุษย์ได้โดยไม่รู้ตัว
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า พอดีเห็นโพสต์เกี่ยวกับแมลง อยากมาแชร์ประสบการณ์ครับ ที่โดนมาเมื่อ 2 ปีก่อน โดนแมลง Tumbu Fly หรือ Mango Fly แรก ๆ ผมเข้าใจว่ามันเป็นหัวสิว พอปล่อยทิ้งไว้ มันเริ่มลามจนเป็นหนอง ผมก็เลยเริ่มสังเกตขาตัวเอง ทีนี้เห็นว่ามันขยับได้ จึงรีบไปหาหมอ หมอนัดผ่าออก ใช้มีดเปิดปากแผล แล้วใช้ที่คีบคีบออก เหตุเกิดตอนผมไปที่ประเทศแทนซาเนีย แอฟริกาตะวันออก
อธิบายเพิ่มเติม ตัวนี้มีวงจรชีวิตต่างจาก botfly เจ้า Mango Fly หรือ แมลงวันมะม่วง ตัวเมีย จะวางไข่บนดินหรือตามเสื้อผ้า พอฟักออกมาเป็นตัวอ่อนก็จะไชเข้าผิวหนังของเหยื่อโดยที่เหยื่อไม่รู้สึกเจ็บ และโตเต็มที่ใน 8-12 วัน จากนั้นมันจะไชออกมาจากเนื้อของเหยื่อ ร่วงลงดิน กลายเป็นดักแด้ และฟักเป็นแมลงวันต่อไป
ใครไปต่างประเทศที่เป็นแหล่งอาศัยของหนอนแมลงพวกนี้ ต้องระวังด้วย ในไทยไม่มีแมลงพวกนี้ เราไปต่างแดนอาจไม่คุ้นเคยกับโรคแบบนี้
การแพร่กระจาย: พบบ่อยในอเมริกากลางและอเมริกาใต้
ลักษณะเฉพาะ: ตัวเต็มวัยจะวางไข่บนแมลงอื่น (เช่น ยุง) ซึ่งไข่จะย้ายมาติดผิวหนังมนุษย์เมื่อแมลงนั้นเกาะ
ผลกระทบ: ตัวอ่อนจะเจาะผิวหนังและอาศัยใต้ผิว ทำให้เกิดแผลพุพองคล้ายฝี
Tumbu Fly
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cordylobia anthropophaga
การแพร่กระจาย: พบมากในแอฟริกาใต้ทะเลทรายซาฮารา แต่สามารถพบได้ทั่วโลกจากการเดินทาง
ลักษณะเฉพาะ: แมลงวันจะวางไข่บนเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแจ้ง หากนำมาใส่ก่อนที่ไข่จะตาย ตัวอ่อนจะไชเข้าไปอาศัยใต้ผิวหนัง
ผลกระทบ: ตัวอ่อนทำให้เกิดการอักเสบใต้ผิวหนัง