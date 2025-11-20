HILIGHT
ช่วยระทึก เรือโดยสารท้องแตกกลางทะเลตราด เร่งช่วยกว่า 97 ชีวิต น้ำเข้าเรือแล้ว 50%

 
คลื่นซัดเรือท้องแตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตราดโพสต์ นิวส์ 

             วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2568) เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro รายงานว่า เมื่อเวลา 12.30 น. เกิดเหตุเรือโดยสารท้องแตกกลางทะเล ขณะนำผู้โดยสารออกจากเกาะกูด จ.ตราด โดยมีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเรือ รวม 97 คน 
 
             ด้านศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กองทัพเรือ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดตราด นำเรือกู้ภัย และเรือประมงในพื้นที่เข้าช่วยเหลือแล้ว ซึ่งเบื้องต้น ปภ.ตราด รายงานว่า เรือลำดังกล่าวมีชื่อว่า เสือดำโกลด์ ถูกคลื่นซัดท้องเรือ ทำให้ท้องเรือแตก น้ำไหลเข้าไปในเรือประมาณ 50% อยู่ระหว่างกู้เรือ 

คลื่นซัดเรือท้องแตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตราดโพสต์ นิวส์ 

            ทั้งนี้ พบว่าผู้โดยสาร 92 คน และลูกเรือ 5 คน ได้รับการช่วยเหลือกลับขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยแล้ว

คลื่นซัดเรือท้องแตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตราดโพสต์ นิวส์ 

คลื่นซัดเรือท้องแตก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตราดโพสต์ นิวส์ 



ขอบคุณข้อมูลจาก FM91 Trafficpro


ช่วยระทึก เรือโดยสารท้องแตกกลางทะเลตราด เร่งช่วยกว่า 97 ชีวิต น้ำเข้าเรือแล้ว 50% โพสต์เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2568
