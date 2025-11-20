ช่วยระทึก เรือโดยสารท้องแตกกลางทะเลตราด เร่งช่วยกว่า 97 ชีวิต น้ำเข้าเรือแล้ว 50%

ช่วยระทึก เรือโดยสารท้องแตกกลางทะเล เร่งช่วยกว่า 97 ชีวิตบนเรือ พบถูกคลื่นซัดท้องเรือแตก น้ำเข้าเรือ 50% เร่งกู้เรือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตราดโพสต์ นิวส์
วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2568) เฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro รายงานว่า เมื่อเวลา 12.30 น. เกิดเหตุเรือโดยสารท้องแตกกลางทะเล ขณะนำผู้โดยสารออกจากเกาะกูด จ.ตราด โดยมีผู้โดยสารและลูกเรืออยู่บนเรือ รวม 97 คน
ด้านศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กองทัพเรือ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดตราด นำเรือกู้ภัย และเรือประมงในพื้นที่เข้าช่วยเหลือแล้ว ซึ่งเบื้องต้น ปภ.ตราด รายงานว่า เรือลำดังกล่าวมีชื่อว่า เสือดำโกลด์ ถูกคลื่นซัดท้องเรือ ทำให้ท้องเรือแตก น้ำไหลเข้าไปในเรือประมาณ 50% อยู่ระหว่างกู้เรือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตราดโพสต์ นิวส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตราดโพสต์ นิวส์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตราดโพสต์ นิวส์
