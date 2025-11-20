TikTok แจงสาเหตุ เพิกถอนรางวัล Rising Creator หมอมุกกินเค้ก - ย้อนลบภาพเกลี้ยง

TikTok เพิกถอนรางวัล Rising Creator2025 หมอมุกกินเค้ก ชี้ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข ก่อนย้อนไปลบภาพเกลี้ยงทุกแพลตฟอร์ม
กลายเป็นดราม่าร้อนในโซเชียล กรณี หมอมุกกินเค้ก ทำคลิปไปลองชุดแบรนด์ไทย ก่อนไปร่วมงาน TikTok Awards Thailand 2025 แล้ววิจารณ์การบริการของร้าน จนเจ้าของแบรนด์ออกมาโต้กลับ ลุกลามไปจนถูกขุดว่ามีการแจกขนมแลกการขอคะแนนโหวต หรือการไปพูดที่โรงเรียนแล้วขอให้เด็ก ๆ ช่วยโหวตให้ ซึ่งอาจนำมาซึ่งการชนะรางวัล "Rising Creator of the Year" นั้น
ล่าสุด (20 พฤศจิกายน 2568) TikTok ประกาศ เพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 ของ หมอมุกกินเค้ก โดยระบุสาเหตุว่า เนื่องจากมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของ TikTok Awards
เรามุ่งมั่นรักษาความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของงานประกาศรางวัลนี้อย่างเต็มที่ และต้องการให้ TikTok เป็นพื้นที่ที่ทุกคนไว้วางใจในการสร้างสรรค์ เชื่อมต่อ และแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างปลอดภัย
เราขอขอบคุณชุมชนผู้ใช้ TikTok ทุกคนสำหรับแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทมุ่งมั่น เพื่อทำให้ TikTok ยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้ทาง TikTok ได้ลบภาพการประกาศรางวัล Rising Creator of the Year Award 2025 ของ หมอมุกกินเค้ก ออกไปทางทุกแพลตฟอร์มแล้วอีกด้วย
ขณะที่ เฟซบุ๊ก Pook Sukonta Berthebaud หรือ สรปุก โพสต์ระบุว่า คนไทยคนแรก ! Tiktok เพิกถอนรางวัล Rising Creator of the Year 2025 หลังมีดราม่ารีวิวร้านเสิ้อและร้านเค้กไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อมุ่งหวังให้ทุกคนเชื่อถือในความโปร่งใส คือแรงมาก
