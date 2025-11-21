HILIGHT
กรมอุตุฯ เผยเมืองไทยจะอากาศเย็นอีกกี่วัน พื้นที่ไหนบ้างได้เจอความหนาวต่อเนื่อง

 
          กรมอุตุฯ เผยอากาศเย็นทั่วไทยตอนบน พร้อมลมแรง-หมอกหนา หลายพื้นที่ยังได้หนาวต่อเนื่อง ก่อนอุณหภูมิเริ่มอุ่นขึ้นปลายสัปดาห์
กรมอุตุฯ เผยเมืองไทยจะอากาศเย็นอีกกี่วัน

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเรื่อง อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย (มีผลกระทบจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2568) ฉบับที่ 13 (352/2568) 

          ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีลมแรง สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง สำหรับเกษตรกรควรป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร 

          ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคใต้ตอนบนแล้ว หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ขอให้ประชาชนระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

          สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 21-23 พฤศจิกายน เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน มีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร 

          ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย รวมทั้งประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยและห่างฝั่งของทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 21-23 พฤศจิกายน

          จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่ 0 2399 4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

          ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 05.00 น.


ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา 


