สมเด็จพระราชินี ทรงร่วมฝึกซ้อมเรือใบ เตรียมลงศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

สมเด็จพระราชินี ทรงร่วมฝึกซ้อมเรือใบกับนักกีฬาทีมชาติไทย เตรียมลงศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโอเชียน มารีนา รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14.00 น. เพื่อทรงร่วมการฝึกซ้อมกีฬาเรือใบกับนักกีฬาทีมชาติไทย ก่อนจะทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงวันที่ 15–18 ธันวาคม 2568
ในการซ้อมครั้งนี้ พระองค์ทรงลงเรือใบประเภทคีลโบท SSL 47 ซึ่งเป็นเรือใบขนาดใหญ่ยาว 47 ฟุต และถูกบรรจุเป็นชนิดกีฬาที่เพิ่มใหม่ในซีเกมส์ปีนี้ โดยการแข่งขันในคลาสดังกล่าวต้องอาศัยทักษะขั้นสูง ทั้งความแข็งแรง ความแม่นยำ และการทำงานสอดประสานของทีม เพื่อรับมือกับสภาพลมและคลื่นที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
การแข่งขันเรือใบประเภทนี้จะมีนักกีฬาจาก 5 ชาติ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเมียนมา เข้าร่วมการแข่งขัน
