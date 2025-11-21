HILIGHT
คนเจองูสุดแปลกตา ที่หัวคล้ายมีหนวด 2 ข้าง ผู้รู้เฉลยแล้ว เผยสมัยนี้หายากไม่เบา

 
          คนโพสต์ภาพ.แปลก มีหนวด 2 ข้าง พิกัดเจอที่อยุธยา คนเฉลยคือสายพันธุ์หายาก ย้ำพิษอ่อนแถมไม่ดุ วอนเจอแล้วอย่าทำร้าย

งู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ล้อแม็กยางราคาส่ง จังหวัดอยุธยา

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ล้อแม็กยางราคาส่ง จังหวัดอยุธยา โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร เป็นภาพงูลักษณะแปลกตา ตั้งคำถามว่า "อันนี้ตัวอะไรคะ พบเจอที่สี่แยกวรเชษฐ์ อยุธยาค่ะ" โดยจุดที่ทำให้หลายคนสะดุดตาคือ บริเวณหัวของงูมีลักษณะคล้ายหนวด สองข้าง จนเกิดการแชร์และถกเถียงกันเป็นจำนวนมาก

          ต่อมามีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ข้อมูลว่า งูดังกล่าวคือ งูกระด้าง (Tentacled snake) หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Erpeton tentaculatum จัดเป็นงูน้ำที่มีพิษอ่อน ไม่เป็นอันตรายต่อคน และมักกินปลาเป็นอาหาร

งู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ล้อแม็กยางราคาส่ง จังหวัดอยุธยา

          สิ่งที่โดดเด่นของงูกระด้าง คือ หนวดสองเส้นบริเวณหัว ซึ่งไม่ใช่แค่ส่วนตกแต่งตามธรรมชาติ แต่มีบทบาทสำคัญต่อการล่าเหยื่อ พบว่าภายในหนวดมีเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 จำนวนมากเมื่อปลาว่ายผ่าน หนวดจะตรวจจับ กระแสน้ำ ที่ปลาสร้างขึ้น กระแสน้ำกระตุ้นเส้นประสาท ส่งสัญญาณไปยังสมองส่วน tectum ทำให้งูรู้ตำแหน่งปลาได้อย่างรวดเร็ว และพุ่งจับเหยื่ออย่างแม่นยำ

          นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า งูกระด้างถือเป็นงูที่พบได้น้อยลงในปัจจุบัน เนื่องจากแหล่งอาศัยตามแหล่งน้ำธรรมชาติถูกทำลาย รวมถึงคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม ส่งผลให้จำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อพบเจอขอให้อย่าไปทำร้ายงูชนิดนี้ เพราะไม่มีอันตรายต่อคน แถมยิ่งนับวันยิ่งพบเจอได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ 

งู
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ล้อแม็กยางราคาส่ง จังหวัดอยุธยา


