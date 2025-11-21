HILIGHT
ชาวเน็ตแห่ซูมลายเซ็นในเช็ค ต่างคาดเดา ต. เป็นใคร อีกฝั่งแย้ง อาจเป็นอีกคน ?

 
          ชาวเน็ตแห่ซูมลายเซ็นในเช็ค ต่างคาดเดา ต. อาจเป็นนักธุรกิจ แต่อีกฝั่งก็มองว่า อยู่ในวงการมากกว่า แล้ว ต. คือใครในสมการนี้ แม้เช็คอาจจะเป็นการแอบอ้าง

น. ยืมเงิน 400 ล้าน เปิดเช็ค 5 ใบ คนซูมลายเซ็น ต.
น. ยืมเงิน 400 ล้าน เปิดเช็ค 5 ใบ คนซูมลายเซ็น ต.
         ตั้งแต่หนุ่ม กรรชัย เปิดตัวย่อในคดีดารายืมเงิน 400 ล้าน มีหลายตัวละคร หนึ่งในนั้นคือ ต. ซึ่งเป็นคนที่ น. กล่าวอ้างว่า จะเป็นคนนำไปลงทุน และยังมีเช็ค 5 ใบที่อ้างว่า ต. เป็นคนจ่าย ทว่าสุดท้ายเช็คนี้กลับไม่ใช่ของ ต. อาจมีการแอบอ้างขึ้น และ ต. ก็คุยกับผู้เสียหายทุกคนแล้ว

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 ชาวเน็ตต่างซูมไปยังลายเซ็นในเช็ค หลายคนคาดว่า ต. อาจจะเป็นนักธุรกิจชื่อดังก็เป็นได้ แต่คนอีกส่วนก็คิดว่า อาจเป็นคนในวงการบันเทิงมากกว่า

น. ยืมเงิน 400 ล้าน เปิดเช็ค 5 ใบ คนซูมลายเซ็น ต.
น. ยืมเงิน 400 ล้าน เปิดเช็ค 5 ใบ คนซูมลายเซ็น ต.
          อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็เป็นการคาดเดา ถ้าหากมีข้อเท็จจริงออกมาเพิ่มเติมอย่างไร จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

น. ยืมเงิน 400 ล้าน เปิดเช็ค 5 ใบ คนซูมลายเซ็น ต.








ชาวเน็ตแห่ซูมลายเซ็นในเช็ค ต่างคาดเดา ต. เป็นใคร อีกฝั่งแย้ง อาจเป็นอีกคน ? โพสต์เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:07:13 1,330 อ่าน
