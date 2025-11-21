ทริปสยองขวัญ นทท. สาว ดับสลดในโรงแรมบาหลี ป่วยอีก 20 ราย คาดสาเหตุสุดช็อก

นักท่องเที่ยวสาววัย 25 ปี ดับสลด หลังเข้าพักโรงแรมในบาหลี ป่วยอีก 20 ราย อาการโคม่า 10 ราย คาดสาเหตุสุดช็อกจากสารพิษ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bali Expat Community
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์นิวยอร์ก โพสต์ รายงานเหตุสะเทือนใจ นักท่องเที่ยวสาวชาวจีน เกิดเสียชีวิตระหว่างทริปไปเที่ยวพักผ่อนที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ภายในห้องพักในโรงแรมราคาประหยัด นอกจากผู้เสียชีวิต ยังพบว่ามีลูกค้ารายอื่นป่วยอีก 20 ราย โดยมี 10 ราย อาการโคม่า โดยคาดว่ามีสาเหตุมาจาก "สารพิษ"
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ที่โรงแรมราคาประหยัดแห่งหนึ่งในพื้นที่คังกู ชายฝั่งทะเลบนเกาะบาหลี ซึ่งมีค่าเข้าพักคืนละประมาณ 9 ดอลลาร์ (ราว 300 บาท) โดยรายงานเผยว่า มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ เกิดอาการผิดปกติหลังรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
นักท่องเที่ยวสาวจีนวัย 25 ปี หนึ่งในแขกที่เข้าพักในโรงแรมแห่งนี้ มีอาการหนาวสั่น และอาเจียนอย่างรุนแรง ก่อนจะถูกพบหมดสติอยู่บนเตียง 2 ชั้นในห้องพักของเธอ หลังจากเธอถูกพาตัวส่งโรงพยาบาล เธอได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ทั้งนี้มีรายงานว่า พบแขกที่มีอาการป่วยอีก 20 ราย ในจำนวนนี้ 10 ราย อาการวิกฤต ถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาล
เพื่อนของนักท่องเที่ยวสาวผู้เสียชีวิต ซึ่งพักอยู่ห้องเดียวกัน เป็นหนึ่งในผู้ป่วยวิกฤต โดยเธอต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูเป็นเวลา 5 วัน กระทั่งอาการฟื้นตัวและสามารถออกจากโรงพยาบาล เธอถึงเพิ่งทราบว่าเพื่อนของเธอเสียชีวิตไปแล้ว
เพื่อนรายนี้ เผยถึงเหตุการณ์บีบหัวใจในขณะนั้นว่า "เธอป่วยหนักเกินกว่าจะขยับตัว หรือขอความช่วยเหลือได้ เธอนอนอาเจียนอยู่บนเตียงอยู่นานหลายชั่วโมง ขณะที่แขกคนอื่น ๆ ต่างแย่งกันขอความช่วยเหลือ หลังจากฉันออกไปพยายามขอความช่วยเหลือ และถูกพาส่งโรงพยาบาล ก็รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเพื่อน แต่ตอนนั้นฉันติดต่อหาเธอไม่ได้แล้ว"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Bali Expat Community
รายงานระบุว่า มีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่เกิดอาการป่วย ทั้งจากเยอรมนี ซาอุดีอาระเบีย ฟิลิปปินส์ และจีน โดยผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการในลักษณะเดียวกัน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้ามาดำเนินการสอบสวนที่โรงแรมเกิดเหตุ
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนของตำรวจในพื้นที่เผยว่า ในตอนแรกพนักงานต้อนรับของโรงแรม ได้เข้าไปดูอาการของผู้เสียชีวิต และรู้สึกเป็นกังวล จึงเรียกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ช่วยพาเธอขึ้นรถแท็กซี่ไปตรวจที่คลินิกใกล้ ๆ ก่อนเธอจะซื้อยาจากร้านขายยา และกลับมาที่โรงแรมในเวลา 01.30 น.
จากนั้นในเช้าวันต่อมา เมื่อพนักงานไปตรวจสอบที่ห้องพักของเธออีกครั้ง กลับพบว่าเธออยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้า เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจร่างกายไม่พบชีพจร ภายหลังการชันสูตรพลิกศพ เผยสาเหตุการเสียชีวิตระบุว่า เกิดภาวะกระเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพลัน และภาวะช็อกจากภาวะขาดออกซิเจนในเลือด แต่ที่มาของพิษยังไม่ยืนยันแน่ชัด
ขณะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิตระบุว่า แพทย์ประจำตัวของเธอยืนยันว่า "เกิดจากการสูดดมสารพิษจากยาฆ่าแมลง และพิษในอาหาร" โดยเธอกล่าวว่า เมื่อคืนก่อน เธอเห็นห้องที่อยู่ติดกันถูกปิดและมีการรมยาฆ่าตัวเรือด เช่นเดียวกับแขกผู้ป่วยรายอื่น ๆ ก็ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน และเชื่อว่าทางโรงแรมอาจจะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง
ทั้งนี้ ทางโรงแรมได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งระบุว่า ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงแรมได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ และหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็ว
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post