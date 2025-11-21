อดีตกรรมการแฉแรง มิสยูนิเวิร์ส 2025 ล็อกมง เจ้าของเวทีมีธุรกิจกับพ่อมิสเม็กซิโก !?

ดราม่าร้อน มิสยูนิเวิร์ส 2025 อดีตกรรมการแฉแรง มิสเม็กซิโกล็อกมง โดยอ้างว่า เจ้าของเวที Miss Universe มีธุรกิจร่วมกับพ่อผู้ชนะ
ทั้งนี้ โอมาร์ ยังได้โพสต์อินสตาแกรม ระบุว่า "หลังได้มีบทสนทนาที่ไม่ดีกับราอูล โรชา (ซีอีโอมิสยูนิเวิร์ส) เกี่ยวกับการขาดความโปร่งใสในกระบวนการโหวตมิสยูนิเวิร์ส ผมจึงตัดสินใจลาออกจากคณะกรรมการ และปฏิเสธที่จะเข้าร่วมละครตบตานี้ และผมจะไม่เล่นดนตรีที่แต่งขึ้นสำหรับงานนี้ด้วย"
โอมาร์ อ้างว่า ราอูล โรชา (Raul Rocha) ซีอีโอเจ้าของ Miss Universe ทำธุรกิจร่วมกับพ่อของฟาติมา บอช มิสเม็กซิโก ผู้ครองตำแหน่ง มิสยูนิเวิร์ส 2025 โดยรายละเอียดทั้งหมดจะออกอากาศในเดือนพฤษภาคม 2569 โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราอูล และลูกชาย ยังกำชับกับเขาที่ดูไบว่าให้ลงคะแนนให้ฟาติมา เพราะพวกเขาต้องการให้เธอชนะ โดยบอกว่า "มันจะดีต่อธุรกิจของเรา"
ทั้งนี้ รายงานเผยว่า นอกจากโอมาร์ ยังมีกรรมการที่ตัดสินใจถอนตัวลาออกตามหลังเขาอีก 1 คน ได้แก่ โคลด์ มาเกเลเล ผู้จัดการทีมฟุตบอลฝรั่งเศส โดยเขากล่าวผ่านโซเชียลมีเดียว่า "เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก ผมให้ความเคารพอย่างสูงต่อมิสยูนิเวิร์ส เวทีนี้เป็นตัวแทนของพลัง ความหลากหลาย และความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นคุณค่าที่ผมยึดมั่นมาตลอดอาชีพการทำงาน"
ผู้ชนะการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ครั้งที่ 74 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ได้แก่ ฟาติมา บอช (Fatima Bosch) สาวงามจากประเทศเม็กซิโก สามารถคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากผลการตัดสินถูกเปิดเผยออกมา บนโลกออนไลน์ได้เกิดกระแสดราม่าร้อนแรงทวีคูณมากยิ่งขึ้น
โดยก่อนหน้านี้ โอมาร์ ฮาร์ฟูช (Omar Harfouch) นักดนตรีและนักธุรกิจระดับโลก อดีต 1 ใน 8 กรรมการผู้ตัดสินการประกวด Miss Universe 2025 ได้ถอนตัวไปอย่างกะทันหัน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เพียง 3 วันก่อนจะถึงวันประกาศผลรอบตัดสินในวันนี้ (21 พฤศจิกายน 2568) พร้อมทั้งกล่าวหาทางกองประกวดว่า มีการจัดตั้ง "ทีมกรรมการเฉพาะกิจ" ขึ้นมา โดยไม่รวมกรรมการตัวจริงทั้ง 8 คน เพื่อเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย 30 คน จาก 136 ประเทศ ก่อนที่พวกเธอจะได้ขึ้นเวทีประกวด
อย่างไรก็ดี ต่อมาทาง Miss Universe ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ปฏิเสธข้อกล่าวหาของโอมาร์ โดยยืนยันว่าไม่มีการจัดตั้งให้กลุ่มบุคคลภายนอกเข้ามาตัดสินหรือคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้าย และย้ำว่าการตัดสินทั้งหมดโปร่งใส ผ่านการควบคุมดูแลและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติขององค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO)
ล่าสุด (21 พฤศจิกายน 2568) หลังจากผลการตัดสิน มิสยูนิเวิร์ส 2025 ถูกประกาศออกมา โอมาร์ ได้โพสต์อินสตาแกรมอีกครั้ง กล่าวหาว่า "Miss Mexico is a Fake winner (มิสเม็กซิโก เป็นผู้ชนะไม่จริง)" มีการล็อกมง หรือเลือกตำแหน่งผู้ชนะเอาไว้แล้ว โดยเขาเผยว่า เมื่อวานนี้ 24 ชั่วโมงก่อนรอบชิงชนะเลิศ Miss Universe 2025 เขาได้ให้สัมภาษณ์กับ HBO ประกาศว่า "มิสเม็กซิโกจะชนะ"
