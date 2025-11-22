HILIGHT
พระราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการ และงานแสดงแฟชั่นโชว์ 45 ปี ห้องเสื้อพิจิตรา

          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ และงานแสดงแฟชั่นโชว์ 45 ปี พิจิตรา
พระราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการ และงานแสดงแฟชั่นโชว์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก พระลาน เผยแพร่ชุดภาพ ขณะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานห้องเสื้อพิจิตรา ในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานครบ 45 ปี และ บริษัท แอตเตอลิเยร์ พิจิตรา จำกัด และทอดพระเนตรงานแสดงแฟชั่นโชว์ ณ ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ เฝ้าฯ รับเสด็จ
          การนี้ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และผู้สนับสนุนการจัดงาน จำนวน 4 ชุด และทอดพระเนตรนิทรรศการวีดิทัศน์ และการแสดงผลงานห้องเสื้อพิจิตรา ในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ 45 ปี และ บริษัท แอตเตอลิเยร์ พิจิตรา ซึ่งได้อัญเชิญฉลองพระองค์ ในสมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3 องค์ประกอบด้วยฉลองพระองค์ชุดกลางคืน ตัดเย็บด้วยผ้าไหมสีดำแต่งแขนด้วยผ้าชาวเขาเผ่าเย้า  ฉลองพระองค์ชุดกลางวันตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมห้าซึ่งออกแบบและตัดเย็บ โดยพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ และฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ ปักฉลุเป็นลายลูกไม้สานเชื่อมเป็นตะแกรงองค์ในตัดเย็บด้วยผ้าไหมมัดหมี่ ออกแบบและตัดเย็บโดยอาจารย์ลำยงค์ บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนสอนตัดเสื้อระพี 
          ฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ซึ่งได้อัญเชิญมาจัดแสดง 3 องค์ ประกอบด้วยฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีน้ำเงิน เมื่อครั้งโดยเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา แห่งอังกฤษ  ณ มหาวิหารเวสต์มินเตอร์ ฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี สีส้ม เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงรับ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และนางลินดา เฮอร์ลีย์ภริยา  
พระราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการ และงานแสดงแฟชั่นโชว์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          ชุดต่อมาฉลองพระองค์ชุดชุดไทยอมรินทร์ สีน้ำตาล เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน จัดถวาย ณ พระราชวังเดเชนโชลิง กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน  ซึ่งฉลองพระองค์ทั้ง 3 องค์ ออกแบบและตัดเย็บโดย พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์  ผู้ก่อตั้งแบรนด์พิจิตรา 
          จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับบริเวณจัดงานแสดงแฟชั่นโชว์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวฑาทิม รักษะจิตร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย หนังสือที่ระลึก ผู้ช่วยศาตราจารย์นาถรพี ตันโซ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์รุ่งฟ้า จากบริษัท ทูบีไคนด์ จำกัด และนางพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทแอตเตอลิเยร์พิจิตรา จำกัด กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรงานแสดงแฟชั่นโชว์ 
          โดยการแสดงแฟชั่นโชว์และจัดนิทรรศการแสดงผลงานของห้องเสื้อพิจิตรา ในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ 45 ปี จัดขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงมีบทบาทโดดเด่นอย่างยิ่งในการฟื้นฟูหัตถกรรมไทยและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก และเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจากรุ่นสู่รุ่นของห้องเสื้อพิจิตรา ผ่านการแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าที่หลากหลายและมีความละเมียด
พระราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการ และงานแสดงแฟชั่นโชว์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ภายใต้คอนเซปต์ "The Golden Metamorphosis" เพื่อบ่งบอกศิลปะแห่ง "การเปลี่ยนผ่าน" ที่สะท้อนถึงการเติบโต ความแข็งแกร่ง และความละเมียดละไมอย่างงดงาม อันเปรียบเสมือนยุคทอง ของผ้าไทยที่พระองค์ท่านได้ทรงมอบไว้เป็นมรดก โดยสร้างสรรค์ ความงดงามและความแข็งแกร่งเชิงสัญลักษณ์ของ "แมลงสีทอง" ถ่ายทอดการแปรสภาพ (Metamorphosis) โดยนำมาตีความถึงการวิวัฒนาการและการเกิดใหม่ของแบรนด์อย่างลึกซึ้ง  
          หัวใจของคอลเลกชันนี้คือการหลอมรวมสองคู่ตรงข้ามที่ทรงพลัง ระหว่างโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่เฉียบคม และความอ่อนช้อยพริ้วไหวแบบเฟมินีน เข้าไว้ด้วยกัน ผลงานในคอลเลกชันนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงอันงดงาม สร้างเรื่องเล่าผ่านภาพของ "ดักแด้ที่กำลังคลี่ตัวออกสู่ชีวิตใหม่" การเกิดใหม่นี้เปรียบเสมือนความฝันอันแสนงดงาม  การเดินทางเหนือจริงที่ทั้งให้เกียรติต่อประวัติศาสตร์ของแบรนด์ และเปิดรับอนาคตที่เปี่ยมด้วยความงามและนวัตกรรม ผ่านการใช้ "สีทอง" ที่แทรกอยู่ทั่วทั้งคอลเลกชันไม่ได้เป็นเพียงการเลือกสี หากแต่คือสัญลักษณ์ของ "ยุคทองแห่งความสำเร็จ" และ "อนาคตอันเจิดจรัส" ที่รออยู่ข้างหน้า 
          เมื่อจบงานแสดงแฟชั่นโชว์แล้ว พระราชทานช่อดอกไม้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่นางพิจตรา บุณยรัตพันธุ์  เมื่อสมควรแก่เวลาประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
พระราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการ และงานแสดงแฟชั่นโชว์

ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          ทั้งนี้ การแสดงแฟชั่นโชว์และจัดนิทรรศการแสดงผลงานของห้องเสื้อพิจิตรา ในโอกาสก่อตั้งและดำเนินงานมาครบ 45 ปี จะเปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ 21 - 29 พฤศจิกายน 2568  ที่เอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
พระราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการ และงานแสดงแฟชั่นโชว์ 45 ปี ห้องเสื้อพิจิตรา โพสต์เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2568
