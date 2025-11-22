กรมอุตุฯ เผยอากาศเย็นถึงเมื่อไหร่ มีลุ้นปลายเดือน พ.ย. เตรียมหนาวอีกระลอก

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยสภาพอากาศ วันที่ 23-28 พ.ย. 68 อุ่นขึ้นเล็กน้อย 2 วัน ก่อนกลับมาหนาวเพิ่มอีกรอบช่วงปลายเดือน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2568 ระบุว่า ในช่วงวันที่ 23-25 พฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนภาคเหนือ และภาคกลางตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบน และทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลาง
หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 26-28 พฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง และมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้
สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 22-23 พฤศจิกายน มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาค ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ประเทศมาเลเซีย และทะเลอันดามันตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน
ส่วนในช่วงวันที่ 24-28 พฤศจิกายน ภาคใต้จะมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทย และห่างฝั่งของทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตรา และอ่าวเบงกอลตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบน
ข้อควรระวัง
ในช่วงวันที่ 22 และ 26-28 พฤศจิกายน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแห้งและลมแรง
ในช่วงวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง
สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง ส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทย และห่างฝั่งของทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน นี้ไว้ด้วย
ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา