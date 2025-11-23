เหวอ ! ยายตายแล้วฟื้น เปิดโลงเตรียมส่งเข้าเมรุพบยังไม่ตาย ญาติช็อก รพ. แจ้งว่าดับแล้ว

วัดราษฎร์ประคองธรรม เตรียมฌาปนกิจคุณยาย พอเปิดโลงกลับพบว่ายังมีชีพจร รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที ญาติยืนยันแพทย์รับรองว่าเสียชีวิตแล้ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดราษฎร์ประคองธรรม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก วัดราษฎร์ประคองธรรม จ.นนทบุรี โพสต์คลิปเหตุการณ์ตายแล้วฟื้น หลังทางวัดเตรียมจะทำพิธีฌาปนกิจร่าง ของคุณยายท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับการยืนยันจากโรงพยาบาลแล้วว่าเสียชีวิต แต่เมื่อเปิดโลงขึ้นมากลับพบว่า คุณยาย ยังไม่เสียชีวิต
สอบถามทางครอบครัว เผยว่า ก่อนหน้านี้ คุณยายป่วยเรื้อรังมานานกว่า 3 ปี ช่วง 2–3 วันที่ผ่านมาเริ่มรับประทานอาหารไม่ได้ ก่อนหมดสติและหยุดหายใจ จึงถูกนำส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดพิษณุโลก แพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยและออกใบรับรองว่าเสียชีวิตเรียบร้อย พร้อมทั้งจัดทำเอกสารสำหรับการบริจาคร่างกาย แต่ทางโรงพยาบาลไม่ได้เดินทางมารับร่าง ทำให้ญาติตัดสินใจนำร่างมาเองเพื่อจัดพิธีที่วัดราษฎร์ประคองธรรม
ระหว่างเดินทางไกลจากพิษณุโลกถึงวัด ร่างของผู้เป็นคุณยายถูกคลุมผ้าไว้ตลอด ทางญาติมั่นใจว่าเสียชีวิตแล้ว จากการตรวจเบื้องต้นก่อนออกเดินทาง เมื่อถึงวัดเจ้าหน้าที่ได้เตรียมทำพิธีตามขั้นตอน และเปิดโลงเพื่อตรวจร่างครั้งสุดท้าย แต่กลับพบว่าคุณยายมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย และยังลืมตาได้เป็นบางครั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดราษฎร์ประคองธรรม
ต่อมาทางวัดใช้เครื่องตรวจสัญญาณชีพพื้นฐาน พบว่ายังมีชีพจรและลมหายใจอ่อน ๆ ยืนยันว่า คุณยายท่านนี้ยังไม่เสียชีวิต โดยพระอาจารย์ยอมรับว่าตั้งแต่ช่วยญาติโยมประกอบพิธีฌาปนกิจมา ยังไม่เคยพบเหตุลักษณะนี้มาก่อน
จากนั้นทางวัดได้เร่งประสานนำส่งโรงพยาบาลทันที พร้อมจะช่วยสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลให้ในเบื้องต้น โดยประสานให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด ว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดจากสาเหตุอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดราษฎร์ประคองธรรม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก วัดราษฎร์ประคองธรรม