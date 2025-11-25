อดีตผู้ต้องขัง ชี้ บอสกันต์ อยู่ในระดับสมเด็จ แค่มีเงิน ทุกอย่างในคุกก็จบ วัดกันที่ความรวย

อดีตผู้ต้องขัง ชี้ กันต์ กันตถาวร อยู่ในระดับสมเด็จ แค่มีเงิน ทุกอย่างในคุกก็จบ ชี้คุกมีการจัดระดับคนรวย มีแต่คนเข้าหา แม้แต่ จนท. ยังต้องคอยหาอาหาร จัดที่นอนให้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันต์ กันตถาวร
ยังคงเป็นประเด็นร้อน เกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์ในเรือนจำ ซึ่งคนที่มีเงินมาก จะถูกยกให้เป็น "สมเด็จ" ในเรือนจำ แถมยังมีอดีตผู้ต้องขังออกมาแฉ เกี่ยวกับเรื่องของต้องห้ามในเรือนจำ อย่างโทรศัพท์ บุหรี่ หรือแม้กระทั่งยาเสพติด ที่สามารถซื้อได้ถ้าเงินถึง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กันต์ กันตถาวร
วานนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) Thai PBS รายงานข้อมูลจากอดีตผู้ต้องขังอีกรายหนึ่ง ซึ่งออกมายืนยันว่า เคยเจอกับ นายกันต์ กันตถาวร หรือ บอสกันต์ ผู้ต้องขังคดีดิไอคอน โดยระบุว่า บอสกันต์ อยู่ในระดับสมเด็จ ซึ่งมาจากการจัดลำดับคนรวย คนที่มีชื่อเสียงในเรือนจำ ซึ่งจะมีแต่คนเข้าหาเพื่อเสริมบารมี
พร้อมเผยอีกว่า บุคคลที่อยู่ระดับสมเด็จนี้ สามารถเดินเข้า-ออก ห้องเจ้าหน้าที่ภายในแดน 1 ได้อย่างสะดวก รวมถึงมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทั้งหาอาหารและจัดที่นอนให้
ภาพจาก Thai PBS
อดีตผู้ต้องขัง ระบุว่า สมเด็จเขามีระดับชั้น เมื่อเข้าไปในเรือนจำก็จะดูกันแล้วว่า คน ๆ นี้โดนคดียาเสพติดมา…ร้อยล้าน มีตังค์แน่ คนก็จะมองว่า อ๋อ..สมเด็จ ไม่ยุ่งกับเขา ก็จะคอยเดินตาม คอยช่วยนู่นนี่นั่น คอยไปอารักขาโดยที่เราไม่ต้องเรียกร้อง เพราะเขารู้อยู่แล้วว่ามีเงิน ไปเป็นลูกน้องก็สบายแล้ว
ภาพจาก Thai PBS
ซึ่งพวกที่มีหน้าที่เขาจะไม่ไปยุ่งกับพวกสมเด็จ ถ้าสมเด็จขออะไรมาก็จะให้ เพราะว่าพวกนี้เขามีเงิน "คือมีเงินน่ะ ทุกอย่างข้างในก็จบแล้ว"
ด้าน นายยุทธนา รองอธิบดีราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ภายใน 1-2 วันนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งของเจ้าหน้าที่ 20 คน ที่ถูกสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์และรับผลประโยชน์หรือไม่ จากการย้ายภายใน เป็นพักราชการ หรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นประกอบไปด้วยผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษเรือนจำกรุงเทพฯ เรื่อยลงมาจนถึงระดับเจ้าหน้าที่
ขอบคุณข้อมูลจาก Thai PBS