  2. ข่าวสภาพอากาศ - น้ำท่วม

รวมช่องทางบริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ ส่งต่อความช่วยเหลืออย่างปลอดภัย

          แนะนำช่องทางบริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ รวมช่องทางบริจาคสิ่งของจำเป็น เงินสด หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ ผ่านช่องทางที่จัดไว้เพื่อส่งต่อความช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
          หากคุณอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ ตอนนี้มีหลายช่องทางสำหรับบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือที่ แนะนำให้มาส่งต่อความช่วยเหลือและน้ำใจให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างกำลังใจให้ชุมชนในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน

ช่องทางบริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่

บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่

          เปิดรับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

          *** สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี

          เจซี บิ๊กซี ขอเป็นสื่อกลางเปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อจัดทำถุงยังชีพส่งตรงถึงพื้นที่ โดยมีจุดรับบริจาคสิ่งของ ได้แก่ บิ๊กซี 10 สาขา (พระราม 4, สะพานควาย, รัชดาภิเษก, ติวานนท์, สุขสวัสดิ์, พระราม 2, ดอนเมือง, รังสิต คลอง 6, บางนา, บางพลี)
บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ BJC Big C Share

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก BJC Big C Share

เฮอร์บาไลฟ์ รวมใจ

          ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ บริจาคได้ที่บัญชี บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับท่านที่สนใจร่วมบริจาคเป็นสิ่งของสามารถส่งไปให้ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้โดยตรง หรือส่งมาที่ออฟฟิศเฮอร์บาไลฟ์ 

          *** เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤศจิกายน 2568

บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ Herbalife

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Herbalife

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

          เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สิ่งของที่ต้องการคือ 

  • วัตถุดิบสดประกอบอาหารทุกชนิด โดยเฉพาะ “ไข่”

  • อาหารแห้งสำหรับจัดทำถุงยังชีพ เช่น ข้าวสาร มาม่า อาหารประป๋อง นม ไข่ ขนม น้ำดื่ม ยาสามัญ ฯลฯ

          *** สถานที่รับบริจาคสิ่งของ ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ตรงข้าม) ศูนย์อาหารโรงช้าง ม.อ. หาดใหญ่ ตั้งแต่นี้- จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ ม.อ.หาดใหญ่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก กองพัฒนานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่

บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ ศูนย์พักพิง ม.อ.

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Prince of Songkla University

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

สิ่งที่เราต้องเร่งส่งด่วนที่สุด ได้แก่ 

  • ถุงยังชีพสำหรับครอบครัวที่ไร้สิ่งของจำเป็น

  • น้ำดื่มสำหรับผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่

  • อาหารปรุงสุกให้เด็กเล็กและผู้สูงอายุ

  • ความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ที่อ่อนแรงและเจ็บป่วย

บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ สำนักจุฬาราชมนตรี

ภาพจาก : สำนักจุฬาราชมนตรี

เซ็นทรัล หาดใหญ่

          ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เปิดจุดรับบริจาค “ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล” เพื่อช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเซ็นทรัล หาดใหญ่ เปิดจุดบริการห้องน้ำ / จุดพักพิง–นัดพบ / ที่ชาร์จไฟ / ชาร์จแบตโทรศัพท์

บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ เซ็นทรัล หาดใหญ่

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Central Hatyai

จังหวัดสมุทรสาคร

          จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อรับสิ่งของจำเป็น เช่น น้ำเปล่า ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล นราธิวาส ฯลฯ

          โดยได้เปิดรับบริจาคสิ่งของ ณ หน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร

          ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครยังมีจุดบริจารอื่น ๆ ได้แก่

โรงพยาบาลมหาชัย

  • วันที่ : 24-27 พฤศจิกายน 2568
  • เวลา : ไปได้ตลอด (ปิดรับวันที่ 27 พ.ย. 12.00 น.)
  • สถานที่รับบริจาค : บริเวณด้านหน้าคลินิกคัดกรองพิเศษ
  • โทร : 03 442 4990

อำเภอบ้านแพ้ว

  • วันที่ : 24-27 พฤศจิกายน 2568
  • เวลา : 09.00-16.00 น.
  • สถานที่รับบริจาค : กองร้อยอาสารักษาดินแดน  อำเภอบ้านแพ้วที่ 3 ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว
  • โทร : 0 3448 1010

โรงพยาบาลเอกชัย

  • วันที่ : 25-27 พฤศจิกายน 2568
  • เวลา : ได้ทุกเวลา
  • ปิดรับวันที่ 27 เวลา 12.00 น.
  • สถานที่รับบริจาค : แผนกบริการลูกค้าหน้าอาคาร A และอาคาร B
  • โทร : 0 3441 7999 หรือสายด่วน 1715

สำนึกงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

  • วันที่ : 25-27 พฤศจิกายน 2568
  • เวลา : 07.30-16.30 น.
  • สถานที่รับบริจาค : ที่ทำการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 8 68/87 ต.ท่าทราย อ.เมือง จะ.สมุทรสาคร 74000
  • โทร : 0 34836-223 หรือ 0 3483 6225

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

  • วันที่ : 25-27 พฤศจิกายน 2568
  • เวลา : 08.00-18.00 น.
  • สถานที่รับบริจาค : ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

เทศบาลตำบลแคราย

  • วันที่ : 24-26 พฤศจิกายน 2568
  • เวลา : 09.00-16.30 น.
  • สถานที่รับบริจาค : สำนักงานเทศบาลตำบลแคราย
  • โทร : 0 3447 0668

มูลนิธิบรรเทาภัย ร่วมกับ อำเภอกระทุ่มแบน

  • วันที่ : 24-26 พฤศจิกายน 2568
  • เวลา : 09.00-19.00 น.
  • สถานที่รับบริจาค : ปั้ม ปตท.สวนหลวง ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

  • วันที่ : 24-26 พฤศจิกายน 2568
  • เวลา : 09.00-16.30 น.
  • สถานที่รับบริจาค : บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ
  • โทร : 093-618-2318

เซ็นทรัล มหาชัย

  • วันที่ : 24-26 พฤศจิกายน 2568
  • เวลา : 10.00-20.00 น.
  • สถานที่รับบริจาค : ชั้น 1 ตรงข้ามร้าน Bonchon

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

          ไอแบงก์ ขอเชิญชวนร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Islamic Bank of Thailand - ibank

สภากาชาดไทย

          ร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับสภากาชาดไทย บริจาคผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-3-04637-0 ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ (กระแสรายวัน)
บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ สภากาชาดไทย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society

มูลนิธิรักษ์ไทย

          มูลนิธิรักษ์ไทย จึงเปิดรับบริจาค อุปกรณ์จำเป็นด่วนที่สุด เพื่อส่งตรงให้ชุมชนที่กำลังประสบภัย ได้แก่

  • รองเท้าบู๊ท

  • เสื้อกันฝน

  • ยาสามัญประจำบ้า

  • เสื้อชูชีพ

          *** สามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกรุงเทพฯ หรือ สำนักงานปัตตานี

บริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่ มูลนิธิรักษ์ไทย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก มูลนิธิรักษ์ไทย : Raks Thai Foundation

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

          รับบริจาคอาหารแห้งอาหารสดให้กับครัวเทศบาลเพื่อนำมาประกอบอาหารเพื่อส่งต่อผู้ประสบอุทกภัย

          บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ได้ง่ายและปลอดภัยผ่านช่องทางของหน่วยงานรัฐและองค์กรที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นกำลังให้ผู้ประสบภัยกลับมายืนได้อีกครั้ง ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือที่มีค่าของคุณในเวลาที่จำเป็นที่สุด 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่เฟซบุ๊ก BJC Big C Shareเฟซบุ๊ก Herbalifeเฟซบุ๊ก Prince of Songkla Universityเฟซบุ๊ก กองพัฒนานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่เฟซบุ๊ก สำนักจุฬาราชมนตรีเฟซบุ๊ก Central Hatyaiเฟซบุ๊ก จังหวัดสมุทรสาครเฟซบุ๊ก Islamic Bank of Thailand - ibankเฟซบุ๊ก มูลนิธิรักษ์ไทยเฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองบ้านพรุ
