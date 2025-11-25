ช่องทางบริจาคน้ำท่วมหาดใหญ่
เทศบาลนครหาดใหญ่
เปิดรับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
*** สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก เทศบาลนครหาดใหญ่
มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก BJC Big C Share
เฮอร์บาไลฟ์ รวมใจ
ร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้อข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ บริจาคได้ที่บัญชี บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด สำหรับท่านที่สนใจร่วมบริจาคเป็นสิ่งของสามารถส่งไปให้ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้โดยตรง หรือส่งมาที่ออฟฟิศเฮอร์บาไลฟ์
*** เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤศจิกายน 2568
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Herbalife
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สิ่งของที่ต้องการคือ
-
วัตถุดิบสดประกอบอาหารทุกชนิด โดยเฉพาะ “ไข่”
-
อาหารแห้งสำหรับจัดทำถุงยังชีพ เช่น ข้าวสาร มาม่า อาหารประป๋อง นม ไข่ ขนม น้ำดื่ม ยาสามัญ ฯลฯ
*** สถานที่รับบริจาคสิ่งของ ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ (ตรงข้าม) ศูนย์อาหารโรงช้าง ม.อ. หาดใหญ่ ตั้งแต่นี้- จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Prince of Songkla University, เฟซบุ๊ก กองพัฒนานักศึกษา ม.อ.หาดใหญ่
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
สิ่งที่เราต้องเร่งส่งด่วนที่สุด ได้แก่
-
ถุงยังชีพสำหรับครอบครัวที่ไร้สิ่งของจำเป็น
-
น้ำดื่มสำหรับผู้ที่ติดอยู่ในพื้นที่
-
อาหารปรุงสุกให้เด็กเล็กและผู้สูงอายุ
-
ความช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ที่อ่อนแรงและเจ็บป่วย
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก สำนักจุฬาราชมนตรี
เซ็นทรัล หาดใหญ่
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เปิดจุดรับบริจาค “ไทยรวมใจที่เซ็นทรัล” เพื่อช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ทุกศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะเซ็นทรัล หาดใหญ่ เปิดจุดบริการห้องน้ำ / จุดพักพิง–นัดพบ / ที่ชาร์จไฟ / ชาร์จแบตโทรศัพท์
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Central Hatyai
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อรับสิ่งของจำเป็น เช่น น้ำเปล่า ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล นราธิวาส ฯลฯ
โดยได้เปิดรับบริจาคสิ่งของ ณ หน้าอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครยังมีจุดบริจารอื่น ๆ ได้แก่
โรงพยาบาลมหาชัย
- วันที่ : 24-27 พฤศจิกายน 2568
- เวลา : ไปได้ตลอด (ปิดรับวันที่ 27 พ.ย. 12.00 น.)
- สถานที่รับบริจาค : บริเวณด้านหน้าคลินิกคัดกรองพิเศษ
- โทร : 03 442 4990
อำเภอบ้านแพ้ว
- วันที่ : 24-27 พฤศจิกายน 2568
- เวลา : 09.00-16.00 น.
- สถานที่รับบริจาค : กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอบ้านแพ้วที่ 3 ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว
- โทร : 0 3448 1010
โรงพยาบาลเอกชัย
- วันที่ : 25-27 พฤศจิกายน 2568
- เวลา : ได้ทุกเวลา
- ปิดรับวันที่ 27 เวลา 12.00 น.
- สถานที่รับบริจาค : แผนกบริการลูกค้าหน้าอาคาร A และอาคาร B
- โทร : 0 3441 7999 หรือสายด่วน 1715
สำนึกงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
- วันที่ : 25-27 พฤศจิกายน 2568
- เวลา : 07.30-16.30 น.
- สถานที่รับบริจาค : ที่ทำการสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 8 68/87 ต.ท่าทราย อ.เมือง จะ.สมุทรสาคร 74000
- โทร : 0 34836-223 หรือ 0 3483 6225
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
- วันที่ : 25-27 พฤศจิกายน 2568
- เวลา : 08.00-18.00 น.
- สถานที่รับบริจาค : ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
เทศบาลตำบลแคราย
- วันที่ : 24-26 พฤศจิกายน 2568
- เวลา : 09.00-16.30 น.
- สถานที่รับบริจาค : สำนักงานเทศบาลตำบลแคราย
- โทร : 0 3447 0668
มูลนิธิบรรเทาภัย ร่วมกับ อำเภอกระทุ่มแบน
- วันที่ : 24-26 พฤศจิกายน 2568
- เวลา : 09.00-19.00 น.
- สถานที่รับบริจาค : ปั้ม ปตท.สวนหลวง ถ.พุทธสาคร ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
- วันที่ : 24-26 พฤศจิกายน 2568
- เวลา : 09.00-16.30 น.
- สถานที่รับบริจาค : บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยบริการ
- โทร : 093-618-2318
เซ็นทรัล มหาชัย
- วันที่ : 24-26 พฤศจิกายน 2568
- เวลา : 10.00-20.00 น.
- สถานที่รับบริจาค : ชั้น 1 ตรงข้ามร้าน Bonchon
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก จังหวัดสมุทรสาคร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ไอแบงก์ ขอเชิญชวนร่วมปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ผ่านสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Islamic Bank of Thailand - ibank
สภากาชาดไทย
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society
มูลนิธิรักษ์ไทย
มูลนิธิรักษ์ไทย จึงเปิดรับบริจาค อุปกรณ์จำเป็นด่วนที่สุด เพื่อส่งตรงให้ชุมชนที่กำลังประสบภัย ได้แก่
-
รองเท้าบู๊ท
-
เสื้อกันฝน
-
ยาสามัญประจำบ้า
-
เสื้อชูชีพ
*** สามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ มูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานกรุงเทพฯ หรือ สำนักงานปัตตานี
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก มูลนิธิรักษ์ไทย
เทศบาลเมืองบ้านพรุ
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก เทศบาลเมืองบ้านพรุ
บริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ได้ง่ายและปลอดภัยผ่านช่องทางของหน่วยงานรัฐและองค์กรที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นกำลังให้ผู้ประสบภัยกลับมายืนได้อีกครั้ง ร่วมส่งต่อความช่วยเหลือที่มีค่าของคุณในเวลาที่จำเป็นที่สุด
หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
บทความ น้ำท่วมหาดใหญ่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
+++ เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ อัปเดตข่าวล่าสุด
+++ ไขปริศนา น้ำท่วมหาดใหญ่ หนักสุดรอบ 25 ปี นักวิชาการชี้ชัดเป็นเพราะอะไร?
+++ เปิดช่องทางช่วยเหลือน้ำท่วมหาดใหญ่ แจ้งเหตุ - ขอความช่วยเหลือได้ที่ Traffy Fondue
+++ รวมเบอร์สายด่วน - กองทัพเรือ - ปลัดอำเภอสงขลา ช่วยเหตุน้ำท่วมหาดใหญ่