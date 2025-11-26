HILIGHT
จุกอก… น้ำท่วมหาดใหญ่พัดเรือคว่ำเด็กน้อยหลุดจากมือแม่และเสื้อชูชีพ จมหายไปต่อหน้า

          เหตุการณ์สุดเศร้าในพื้นที่ น้ำท่วมหาดใหญ่ เกิดขึ้นเมื่อเรือกู้ภัยถูกกระแสน้ำเชี่ยวพลิกคว่ำ เด็กน้อยหลุดจากมือแม่ก่อนจมหายไปต่อหน้า … อ่านแล้วจุกอกและสะเทือนใจเป็นอย่างมาก 

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การันต์ ศรีวัฒนบูรพา

          สถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ยังน่าเป็นห่วงอย่างหนัก หลายจุดมีระดับน้ำสูงและไหลแรง ทำให้การทำงานของทีมกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบาก ขณะที่หลายพื้นที่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววัน
 
          ขณะที่ช่วงเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊กของ การันต์ ศรีวัฒนบูรพา ผู้ช่วยโฆษกสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้โพสต์สะท้อนสถานการณ์ น้ำท่วมหาดใหญ่ ระบุว่าเมื่อค่ำวานนี้ ทีมกู้ภัยกำลังลำเลียงครอบครัวหนึ่งออกจากพื้นที่ แต่กระแสน้ำแรงจนเรือไม่สามารถต้านไหวและพลิกคว่ำ และได้เหตุสลดเกิดขึ้นกลางภารกิจช่วยเหลือ เด็กตัวเล็กหลุดจากมือแม่ และหลุดออกจากเสื้อชูชีพ ก่อนจมหายไปต่อหน้าต่อตา สร้างความสะเทือนใจอย่างที่สุด

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การันต์ ศรีวัฒนบูรพา

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การันต์ ศรีวัฒนบูรพา

          ในอีกโพสต์หนึ่ง การันต์เล่าว่า หลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน น้ำท่วมหาดใหญ่ เสร็จ เขาต้องเดินลุยน้ำกลับไปดูบ้านและญาติเองกว่า 1 กิโลเมตร เนื่องจากไม่อยากรบกวนใคร ทั้งบ้านสองหลังและรถยนต์รวมถึงมอเตอร์ไซค์ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด ท่ามกลางความมืดเพราะไฟดับทั้งพื้นที่

          เขายังเล่าถึงบรรยากาศในบ้านที่เผชิญกับ น้ำท่วมหาดใหญ่ โดยต้องนอนเฝ้าพ่อแฟนวัยกว่า 70 ปี ที่ขาไม่มีแรงและต้องพยุงตัวขึ้นชั้นสองตอนน้ำขึ้นสูง พร้อมกล่าวว่าทักษะสาธารณภัยที่เคยเรียนมาช่วยให้สามารถอยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้ได้

          ท่ามกลางสภาพเสียหายจาก น้ำท่วมหาดใหญ่ เขาได้ถ่ายภาพของเล่นที่ลอยอยู่ในบ้าน พร้อมเล่าว่าการเจอของเล่นชิ้นเล็ก ๆ นี้ช่วยให้คิดถึงลูกในทางบวก และกลายเป็นกำลังใจท่ามกลางความยากลำบากในพื้นที่ภัยพิบัติครั้งนี้


น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การันต์ ศรีวัฒนบูรพา

น้ำท่วมหาดใหญ่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก การันต์ ศรีวัฒนบูรพา

          เหตุการณ์โศกเศร้ากลางวิกฤต น้ำท่วมหาดใหญ่ สะท้อนให้เห็นความสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิด ทั้งทีมกู้ภัยและชาวบ้านยังคงต่อสู้กับสถานการณ์สุดเลวร้ายนี้ ทีมงานกระปุกดอทคอมขอส่งกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่าน ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก การันต์ ศรีวัฒนบูรพา

