จิตอาสาวอน หยุดด่าเจ็ตสกีช่วยน้ำท่วม แจงทำไมต้องขับเร็ว ลั่นความเสี่ยงถึงตาย !

จิตอาสาเจ็ตสกีช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ชี้แจงหลังโดนด่าเพียบ เผยเหตุผลต้องขับเร็วเพื่อความปลอดภัย หากช้าเสี่ยงจะคว่ำ มีโอกาสเสียชีวิตได้
จากสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ มุมหนึ่งมีหลายทีมอาสานำเจ็ตสกีลงพื้นที่ช่วยอพยพผู้ประสบภัย แต่กลับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้านบางส่วน มีทั้งโดนด่า ถูกปาของใส่ ไปจนถึงถูกยิงปืนไล่หลัง ระหว่างกำลังเร่งช่วยชีวิตคนในชุมชน ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างเข้าถึงผู้ป่วย คนแก่ และหญิงท้องให้เร็วที่สุด จนเกิดความเข้าใจผิดว่าไม่อยากช่วย ทั้งที่แต่ละคนล้วนลงพื้นที่ด้วยใจ ไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @krittidech.pinchana ลงคลิปบรรยากาศที่จิตอาสาซึ่งนำเจ็ตสกีลงพื้นที่ ยืนพูดทำความเข้าใจกับประชาชน พร้อมข้อความว่า "หยุดด่าก่อน แล้วฟัง เหตุผลทำไมต้องขับเจ็ตสกีเร็ว โปรดเข้าใจ และเป็นกำลังใจให้ทีมช่วยเหลือครับ "
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าผมเข้าไปข้างใน ผมโดนด่าเยอะมาก "ขับเจ็ตสกีให้มันเบา ๆ หน่อย" ต้องแจ้งแบบนี้นะครับ เจ็ตสกีเวลาโหลดคนขึ้นมา 2–3 คน มันโคลงเคลงมาก เวลาขับช้า โอกาสคว่ำสูง ถ้าคว่ำมีโอกาสที่คนจะเสียชีวิต เจ็ตสกีมันจะนิ่ง-ไม่คว่ำได้ต่อเมื่อเราขับเร็วพอ และเมื่อน้ำมันแข็งพอที่จะประคองตัว ไม่ให้โคลงเคลง เพราะฉะนั้น ผมอาจจะต้องขับเร็วในบางจังหวะที่น้ำแรง
ผมโดนด่าเยอะมาก ผมขับมาผมก็มาเจอด่าด้วย เสียงตามหูตลอด ผมขับไปไหนก็โดนด่า "ขับเบา ๆ หน่อย ๆ" ถ้าผมเบาปุ๊บ ผมคว่ำ ผมก็ตายเหมือนกัน สิ่งที่ผมอยากได้คือ คนที่ไปกับผม อย่างแรกต้องรู้พื้นที่ ว่ายน้ำเก่ง ต้องรู้ว่าตรงไหนควรเข้า ตรงไหนไม่ควรเข้า บางทีเรามีมอเตอร์ไซค์อยู่ใต้น้ำ มีศาลพระภูมิ มีรั้ว เราไม่รู้ ถ้าขับไปชน เรือคว่ำ ก็อันตราย ถ้ามีคนรู้พื้นที่จะดีมากนที่เข้าไปช่วยต้องแข็งแรง ว่ายน้ำเก่ง ถ้าตกน้ำต้องปีนขึ้นได้เอาตัวรอดได้
